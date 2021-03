Kwikku Fest 2021 Hadirkan Lebih Dari 80 Narasumber

kwikku.com menggelar event festival perdananya bertajuk Kwikku Fest 2021 secara virtual. Event ini akan digelar selama 10 hari pada tanggal 2 - 11 April 2021.

Acara kwikku Fest 2021 ini menghadirkan lebih dari 80 narasumber dari kalangan aktor, sutradara, penulis, kreator konten dan influencer. Event ini akan diisi dengan movie talk, launching buku, bedah buku, dan talkshow bersama para pelaku industri kreatif.

Selain itu, ada juga nonton bareng mulai dari film box office Indonesia, film Korea Train To Busan, film komedi Looks That Kills, sampai film Doraemon, berjudul Stand By Me. Bagi yang gemar menulis, akan ada flashfiction competition berhadiah Iphone 12. Sedangkan untuk penggemar novel dan webtoon, event ini menghadirkan diskon besar-besaran hingga 80 persen.

“Meski sampai saat ini keadaan sedang tidak baik-baik saja, Kwikku tidak ingin berpangku tangan. Untuk itulah tahun 2021 ini, kami menghadirkan sebuah event akbar Kwikku Fest 2021. Event ini akan menghadirkan berbagai macam acara, yang tentunya akan disesuaikan dengan pangsa Kwikku.com, yaitu gen z dan milenial,” ujar CEO Kwikku.com, Hamdi.

“Kwikku.com mengajak untuk berpartisipasi dalam sebuah perayaan besar untuk kreativitas. Lebih dari 80 kreator dari berbagai bidang kesenian akan tampil,” ujar konsultan kwikku.com, Richard Oh.

Bagi yang ingin mengikuti event Kwikku Fest 2021, bisa langsung melakukan pendaftaran di website kwikku.com, dengan memasukkan alamat email, dan semua kegiatan bisa dinikmati secara gratis. (OL-12)