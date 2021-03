Nakes Diundang Menginap di Hotel Dafam Seharga Rp10 Ribu

Tenaga medis sebagai garda terdepan pada saat ini masih berjuang dalam menangani pasien terinfeksi virus Covid-19, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hampir 83 persen tenaga medis di Indonesia telah mengalami “burn-out syndrome” atau kondisi kelelahan secara mental dan fisik yang secara psikologis beresiko menggangu kualitas hidup dan produktivitas kerja dalam pelayanan kesehatan.Istirahat yang cukup dan relaksasi adalah hal yang sangat di butuhkan oleh para tenaga medis saat ini.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Dafam Hotel Management (DHM) sebagai salah satu operator hotel nasional di Indonesia, sangat mengapresiasi jasa para tenaga medis menilik pekerjaan yang mereka lakukan tidaklah mudah dan berisiko tinggi terpapar virus Covid-19.

Melalui program #DariDafamUntukIndonesia DHM memberikan dukungan dan apresiasi kepada garda terdepan penanganan Covid-19 tersebut dengan beragam layanan terbaik dan kenyamanan, dengan cara berkesempatan menikmati fasilitas menginap di seluruh hotel jaringan Dafam Hotel Management seharga Rp10 ribu dengan syarat dan ketentuan tertentu di seluruh Indonesia.

Hotel-hotel yang dimaksud termasuk brand Grand Dafam Signature, brand Grand Dafam, brand Hotel Dafam, brand Meotel by Dafam, brand Dafam Express, Teraskita Hotel Jakarta dan Teraskita Hotel Makasar managed by Dafam, Hotel Marlin Pekalongan managed by Dafam, serta Villa Savvoya Bali managed by Dafam.

Program spesial ini berlaku untuk periode menginap tanggal 13 April sampai dengan 07 Mei 2021 dengan periode pemesanan mulai tanggal 29 Maret – 7 Mei 2021 berlaku untuk semua tenaga kesehatan dengan menunjukan tanda pengenal tempat bekerja dan sertifikat vaksinasi pada saat check-in.

Untuk pemesanan program ini dapat dilakukan melalui aplikasi “Hai Dafam” yang bisa diunduh melalui Google Play dan Apps Store. Diharapkan para tenaga medis dapat menikmati penawaran special ini dan beristirahatsembari relaksasi sambil menikmati pelayanan dan fasilitas yang di sediakan oleh hotel.

Acara seremonial program special ini berlangsung di Hotel Dafam Semarang pada Rabu (24/3). Andhy Irawan selaku CEO DHM menyampaikan, "Kita semua berharap pandemi ini segera berakhir dan perekonomian Indonesia segera bangkit kembali dan Dafam memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dengan beristirahat sejenak untuk menikmati pelayanan dan keramahtamahan dari kami seluruh hotel Dafam yang ada di Indonesia, kami tunggu kedatangannya dan semoga menikmati selama tinggal bersama kami. (OL-12)