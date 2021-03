Ini yang Harus Dilakukan Sebelum dan Sesudah Vaksinasi Covid-19

Vaksinasi merupakan harapan baru untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19. Meski saat ini penerima vaksin masih terbatas untuk beberapa kelompok prioritas, namun sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk tetap menjaga daya tahan tubuh, salah satunya dengan mengonsumsi antioksidan.

Pada Webinar bertajuk “The Synergistic Effect of Vaccination and Antioxidants to Maintain Immunity” yang diadakan oleh Mensa Healthcare (bagian dari Mensa Group) dan Halodoc, Pakar Kesehatan DR. dr. W Andralia K berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manfaat dan keamanan vaksin Covid-19, persiapan pra-pasca vaksinasi, serta manfaat sinergis asupan antioksidan untuk menjaga daya tahan tubuh.

“Menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan sistem imun sangatlah penting sebelum dan setelah menerima vaksinasi," katanya Senin (22/3).

Baca juga: BPOM Pastikan tidak Hentikan Uji Klinis Vaksin Nusantara

Peran utama antioksidan adalah menetralkan radikal bebas dalam tubuh sehingga dapat mempertahankan keseimbangan antara prooksidan dan antioksidan.

"Keseimbangan tersebut sangat penting untuk dipelihara dikarenakan jika jumlah radikal bebas lebih banyak maka dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan sel yang menimbulkan gangguan egenerat ringan sampai berat,” ujarnya.

Andralia yang kini aktif sebagai dokter medis, penulis, serta coach dan trainer di dunia Kesehatan dan anti aging menambahkan guna menghadirkan solusi suplemen kesehatan bagi masyarakat Indonesia, Mensa Healthcare turut memperkenalkan ASTRIA – suplemen Kesehatan yang mengandung Astaxanthin.

Astaxanthin adalah antioksidan terkuat di alam yang bekerja melindungi tubuh dari pengaruh buruk radikal bebas akibat polusi, asap rokok, paparan sinar UV, maupun makanan yang kurang sehat.

"Suplemen ini aman dikonsumsi setiap hari untuk memelihara Kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh," paparnya.

Sementara itu, VP Government Relations dan Public Affairs Halodoc Adeline Hindarto, menyebut penyelenggaraan webinar ini menjadi salah satu bentuk sumbangsih Halodoc sebagai mitra resmi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Covid-19. "Kami telah turut berperan dalam penyebaran informasi, baik kepada rekan dokter maupun masyarakat umum melalui program webinar berkala, artikel kesehatan, serta konten edukatif di media sosial," sebutnya.

Selain itu, Halodoc juga mengembangkan inovasi yang dapat membantu memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menyediakan fasilitas-fasilitas drive thru untuk tes Covid-19 dan juga pos pelayanan vaksinasi.

Berikut tips dalam menjaga Kesehatan tubuh pasca vaksinasi Covid-19 :

1. Tetap patuhi protokol kesehatan

2. Jaga kebugaran tubuh dengan rutin berolahraga dan cukup istirahat

3. Amati gejala / efek samping yang timbul akibat vaksinasi

4. Tetap menjaga asupan nutrisi seimbang

5. Menjaga daya tahan tubuh agar pembentukan antibodi optimal, bila perlu dibantu dengan suplemen daya tahan tubuh. (H-3)