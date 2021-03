Buka Puasa di Hotel Grand Savero Bogor, Obati Rindu Bukber

BULAN penuh berkah Ramadan 1442 H akan segera tiba. Umat islam diseluruh dunia akan menjalani puasa selama 1 bulan penuh di tengah wabah pandemi Covid-19 ini.

Hotel Grand Savero Bogor kembali menghadirkan sajian istimewa di tahun ini untuk para tamu dengan menyiapkan menu buka puasa "All You Can Eat" di Lotus Restaurant.

Para tamu dapat menikmati berbagai sajian hidangan yang menggugah selera lengkap mulai dari Ta’jil hingga makanan penutup. Untuk menikmatinya, tamu tidak perlu membayar mahal, Hotel Grand Savero Bogor menawarkan harga early bird 1 dan 2, di mana early bird ini bisa didapat jika tamu melakukan pemesanan atau reservasi sebelum memasuki periode ramadhan.

Sajian buka puasa dapat dinikmati setiap hari mulai pukul 18.00 – 22.00 WIB. Hotel Grand Savero Bogor tetap menjamin kenyamanan tamu dengan selalu menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat.

Bagi para tamu yang ingin sekaligus menginap, tersedia harga paket kamar mulai dari Rp. 788.000nett/kamar/malam, sudah termasuk sahur atau sarapan pagi dan juga buka puasa untuk 2 orang. Booking segera dan dapatkan harga spesial untuk early bird.

Contact Person : Jovi Destiarum Secretary & Marketing Communication Jalan Padjajaran No. 27, Bogor Telp. 0251 835 8888 ext. 201 Email : marcomexecutive@grandsavero.com / executivesecretary@grandsavero.com. (RO/OL-09)