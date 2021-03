Cukupi Zat Besi, Demi Anak Tumbuh Berprestasi

SETIAP anak punya potensi prestasi. Tugas orangtua ialah membantu anak agar potensi itu bisa berkembang optimal. Untuk itu, salah satu upaya yang penting dilakukan ialah memastikan anak tidak kekurangan zat besi. Sebab, kecukupan zat besi berkaitan erat dengan prestasi anak.

Zat besi merupakan komponen utama pembentukan hemoglobin, bagian sel darah merah. Hemoglobin punya tugas penting, yakni membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh bersama aliran darah. Oksigen dibutuhkan untuk proses metabolisme sel sehingga organ-organ tubuh bisa berfungsi baik. Apa jadinya jika anak kekurangan zat besi?

Dokter Spesialis Gizi Klinis, Dr. dr. Luciana B. Sutanto, MS, SpGK, menjelaskan, kekurangan zat besi pada anak berdampak signifikan. “Dalam jangka pendek, kekurangan zat besi menyebabkan perkembangan otak anak terhambat, risiko diare dan infeksi saluran pernapasan meningkat, perkembangan motorik dan koordinasinya terganggu, serta gangguan pola tidur. Dalam jangka panjang, akan terjadi dampak lanjutan seperti menurunnya kemampuan kognitif dan performa edukasi, turunnya imunitas sehingga anak mudah sakit, dan keterbatasan aktivitas fisik karena anak mudah lelah,” papar dr. Luciana pada webinar yang digelar Sarihusada beberapa waktu lalu.

Jika tidak ditangani secara tepat, lanjut dr. Luciana, dampak tersebut bisa jadi permanen. Karena itu ia mengingatkan orangtua untuk memperhatikan asupan anak. Pastikan dalam kesehariannya anak mengonsumsi bahan-bahan pangan sumber zat besi, seperti, daging merah, hati, ikan, ayam, sayuran hijau, dan susu.

“Selain itu, anak juga harus cukup mengonsumsi makanan sumber vitamin C. Karena proses penyerapan zat besi membutuhkan bantuan vitamin C. Secara molekuler, zat besi dari makanan bentuknya Fe3+, vitamin C mengubahnya menjadi Fe2+, setelah diubah barulah bisa diserap tubuh,” terang dr. Luciana yang juga menjabat sebagai President of Indonesian Nutrition Association (INA).

Ia menambahkan, vitamin C banyak terdapat pada buah seperti lemon, nanas,strawberi, papaya, cranberry, juga pada sayuran seperti bayam, brokoli, serta pada kentang. Fakta bahwa penyerapan zat besi membutuhkan vitamin C menjadi salah satu contoh bahwa zat gizi dari makanan bersifat saling mendukung dan melengkapi.

“Karena itu, penting bagi anak untuk makan makanan bervariasi. Dengan makan bervariasi, zat gizi yang didapat makin lengkap, termasuk zat besi dan vitamin C,” pesan dr. Luciana.

Selain dari makanan sehari-hari, orangtua juga bisa mencukupi kebutuhan zat besi anak melalui suplementasi. “Sekarang ini orangtua semakin dimudahkan dengan teknologi pangan yang menghasilkan produk yang diperkaya zat besi dan vitamin C, misalnya susu pertumbuhan. Ini bisa dimanfaatkan untuk membantu mencukupi kebutuhan zat besi anak,” sarannya.

5 Potensi Prestasi

Kekurangan zat besi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak. Psikolog anak dan keluarga, Anna Surti Ariani, menjelaskan, kekurangan zat besi juga mempengaruhi sisi kognitif, emosi, sosial, dan bahasa. Lebih rinci ia memaparkan, ada tiga aspek tumbuh kembang anak, yaitu aspek fisik – motorik, kognitif – bahasa, dan sosio – emosional.

Dari tiga aspek tumbuh kembang itu, lanjut Nina, setiap anak memiliki lima potensi prestasi. Yaitu, tumbuh tinggi, berpikir cepat, percaya diri, aktif bersosialisasi, dan tangguh. “Kelima potensi prestasi ini harus dikembangkan seoptimal mungkin. Untuk itu, anak membutuhkan kecukupan nutrisi dan stimulasi,” tutur Nina.

Bagaimana jika anak kekurangan zat besi? Nina mencontohkan rentetan akibatnya. Pertama, kekurangan zat besi berpengaruh pada fisik, misalnya tubuh anak tak setinggi teman sebaya sehingga berpotensi sering diledek. Lalu, anak mudah capek dan sering sakit sehingga tak bisa berlama-lama bermain dengan teman, padahal bergaul dengan teman merupakan salah satu kebutuhan penting anak.

Belum lagi ketika kemampuan kognitifnya juga kurang, anak sulit konsentrasi dan menangkap informasi sehingga prestasi belajarnya menurun. Dengan kondisinya, anak berisiko menjadi minder, tidak percaya diri, sulit bersosialisasi, dan mudah menyerah ketika berhadapan dengan tantangan.

“Sebaliknya, jika anak nutrisinya cukup, termasuk zat besinya, lalu anak juga mendapat stimulasi yang tepat di setiap tahap tumbuh kembangnya, kelima potensi prestasi itu bisa berkembang optimal. Anak bisa tumbuh tinggi, daya tahan tubuhnya bagus, mampu berpikir cepat dan kreatif, percaya dengan kemampuan diri, mudah bergaul, penuh empati, dan yang terpenting menjadi tangguh,” terang Nina yang juga Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jakarta ini.

Terkait ketangguhan, Nina menggarisbawahi, anak tangguh tidak hanya dilihat dari sisi fisiknya tetapi juga psikisnya. Misalnya, bagaimana anak bisa menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan baik.

“Contoh sederhana, ketika anak kesulitan membuka kotak mainannya, anak yang tangguh akan terus mencoba, tidak mudah menyerah, kesal, menangis, atau marah-marah. Ketangguhan ini sangat penting dan menjadi bekal anak menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa depan,” katanya.

1 dari 3 Anak Kekurangan Zat Besi