Bantu Bangkitkan Gairah Bisnis Perempuan Indonesia

PANDEMI covid-19 menjadi masa yang sangat sulit di Indonesia yang menyebabkan terpuruknya roda perekonomian. Banyak pegawai yang kehilangan pekerjaan dan tidak sedikit pelaku usaha yang terpaka gulung tikar.

Hal inilah yang mendorong hadirnya brand lokal Zuzu Beauty Care untuk membuka lapangan kerja agar dapat meningkatkan kualitas hidup para perempuan di Indonesia.

“Sesama perempuan misi kami adalah bisa saling meng-empower dan berkolaborasi. Dengan adanya Zuzu, dapat menaikkan jumlah entrepreneur di Indonesia yang muncul sebagai pengusaha-pengusaha baru di sektor online,” ujar Nilamsari salah satu Komisaris Zuzu Beauty Care.

Menurut dia, bersama dengan Anti Gantira, meraka konsen memperhatikan industri bisnis yang sedang berkembang, salah satunya di bidang kecantikan. Bisnis skincare adalah salah satu bisnis yang bisa bertahan, bahkan terus meningkat di masa pandemi.

“Salah satu owner dari Zuzu sudah mempunyai pabrik skin care dan cosmetics yang terletak di Yogyakarta, yang spesifik membuat skin care dan kosmetik lokal dengan ramuan-ramuan andalan. Dikarenakan respon pasar yang sangat bagus terhadap dunia skin care dan kecantikan, ini memicu kami mendirikan ZUZU dengan harapan untuk menghasilkan produk retail skincare berkualitas yang bisa dibanggakan oleh masayarakat Indonesia,” tambah Heera yang juga salah satu Komisaris Zuzu.

Sejatinya skincare adalah untuk merawat, bukan mengubah. Skincare dan kosmetik merupakan salah satu hal yang sangat personal. Terbukti bahwa skincare memberikan kontribusi yang sangat banyak terhadap well-being, self-confidence, dan perasaan empowering terhadap diri sendiri.

“Zuzu is all about empowerment, mimpi kami adalah untuk bisa mengempower masyarakat Indonesia, perempuan pada khususnya. Baik secara ekonomi untuk berdaya di atas kaki sendiri ataupun secara potensi agar masing setiap individu bisa mencapai level pencapaian maksimum,” cetus Nilam.

"Bahan alami dalam komposisi skincare adalah hal utama yang kami perhatikan. Belum banyak brand di Indonesia yang mengedepankan natural extract untuk produknya. Selain berasal dari alam, bahan-bahan alami diklaim lebih aman untuk kulit sensitif dan ibu hamil," tambahnya.

Kandungan bahan alami pada produk mereka di antaranya Yambean, Aloevera, Hyaluronic acid, Licorice dan Honey extract untuk melembabkan kulit. Zuzu menargetkan minimal 8000 pcs akan terjual dibulan pertama. Berfokus pada 90 % target wanita dan 10 % pria, berusaha meningkatkan optimisme customer dan mitra bisnis pada Brand Value. Core Strategy di tiga bulan pertama adalah awareness, akuisisi mitra dan customer. Menciptakan loyalitas melalui servis dan brand bahwa ZUZU adalah bagian tak terpisahkan dari target market.

Berbagai paket improvement untuk para distributor, agen, reseller dan pendampingan marketing secara aktif. Improvement ini meliputi; personal, publik speaking, managerial skills, negotiation skills ddan lainnya. Sistem penjualanmelalui onlinedisertaimerekrut distributor agenreseller dropship di berbagai wilayah Indonesia.

“Untuk sementara kami baru launching di area Jabodetabek. Harapan kami adalah Zuzu dengan cepat akan segera ekspansi untuk di seluruh Pulau Jawa. Dan kemudian akan segera merambah area Sumatera, Kalimantan, Sulawesi jugaIndonesia Timur yang sekarang marketnya justru sangat berkembang luar biasa potensial,” tutup Heera. (RO/A-1)