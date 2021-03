Wanita Butuh Tata Rias Wajah untuk Tampil Percaya Diri

MERIAS wajah dengan make up sudah menjadi keharusan setiap wanita ketika ingin keluar rumah. Dengan make up, wajah bisa terlihat lebih cantik dan segar. Selain itu, memakai make up bukan hanya menutupi kekurangan yang ada di wajah, tetapi juga menambah tingkat rasa percaya diri setiap wanita.

Make up memiliki banyak jenis sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Saat ini pun telah banyak berbagai jenis make up yang bisa dipakai setiap wanita sesuai kebutuhan mereka. Salah satunya merek lokal Nyria Dream yang merilis produk make up untuk kebutuhan setiap wanita. Mereknya terinspirasi dari kata mimpi.

Founder dari merek Nyria Dream, Edi Amin, produknya mewakili keunikan, kekuatan, dan orisinalitas untuk setiap individu yang mengejar impian hingga menjadi kenyataan. Nyria Dream meluncurkan berbagai jenis decorative make up, termasuk produk unggulannya yaitu Dewy Kiss.

Dewy Kiss merupakan produk highlighter transparan dengan packaging twist-stick sehingga dapat menjangkau area eyelids, cheek, brow, bahkan bibir. Ini yang akan membuat kulit menjadi dewy dan glowing.

Selain highlighter, merek itu juga mengeluarkan berbagai produk lain seperti Velvet Kiss, Liner Kiss, Brow Kiss, serta Makeup & Kiss Palette. Velvet Kiss merupakan 3-in-1 lip cheek and eye, sehingga kegunaannya selain untuk bibir, juga dapat digunakan sebagai blush on dan eyeshadow.

Velvet Kiss memiliki tekstur powder yang halus dan lembut dengan hasil akhir matte yang terasa ringan, tidak kering di bibir, serta buildable, dan anticrack. Ia memiliki beberapa shade warna cantik yang sangat cocok untuk make up sehari-hari.

Menurut Edi, produk make up dari Nyria Dream terjamin kualitas dan keaslian seluruh produk yang dijual serta terjamin aman untuk dipakai karena telah terdaftar di BPOM. "Untuk saat ini kami baru meluncurkan decorative make up. Ke depan kami juga akan berinovasi meluncurkan skincare, haircare, dan bodycare,” tambah Edi. Merek ini dapat dijangkau secara online, baik melalui media sosial dengan akun Instagram @nyriadream maupun marketplace Shopee. (RO/OL-14)