Mahasiswa Untar Raih 8 Penghargaan Internasional

PRESTASI membanggakan kembali diraih para mahasiswa Universitas Tarumanegara (Untar). Dalam The 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management di Singapura yang diselenggarakan oleh IEOM Society International, Kamis (11/3), mahasiswa Untar menyabet delapan penghargaan.

"Pimpinan Universitas Tarumanagara mengucapkan selamat kepada Dosen dan Mahasiswa yang tergabung dalam tim penulis dan tim kompetisi berbagai bidang dalam IEOM 2021 yang dilaksanakan secara virtual di Singapura. Berbagai prestasi yang dicapai dosen dan mahasiswa dalam satu tim kerja mencerminkan bahwa proses pembelajaran di Untar telah berjalan dengan baik dan berkualitas," ungkap Rektor Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan dalam keterangannya, Jumat (12/3).

"Capaian ini juga mencerminkan bahwa pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Untar telah dilaksanakan dengan baik. Kami terus mendorong dan memfasilitasi dosen serta mahasiswa menghasilkan berbagai karya inovasi bereputasi nasional dan internasional," imbuhnya.

Delapan mahasiswa Untar yang mendapat penghargaan adalah Andre Jonathan Christifan yang meraih 1st Supply Chain Competition Award, Dino Ramadhan (1st Lean Competition Award), Claudia Jessica Atmadja (1st Undergraduate Research Competition) Priskila Abigail Gunawan (3rd Supply Chain Competition Award), Fernando Valentino (2nd Undergraduate Research Competition), Sharin Chandra (3rd Lean Competition Award), Evelyn Adisurya (4th Undergraduate Student Paper Competition Award) serta Jeshua Ekklesia (Honorable Mentioned- Undergraduate Research Competition).

Salah satu peraih penghargaan, Evelyn Adisurya mengaku tidak berharap banyak saat mendaftarkan jurnalnya dalam lomba kali ini. Ia bahkan sempat terpikir untuk menyerah.

"Namun pembimbing saya terus mendukung dan memberi masukan untuk menyelesaikan lomba hingga akhir. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan yang terbaik dan bersyukur bisa meraih penghargaan," jelasnya.