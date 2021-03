452 Mahasiswa Kalbis Institute Ikuti Wisuda Daring Pertama

SEBANYAK 452 mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis ikuti wisuda secara daring, Rabu (10/3).

Ratusan mahasiswa yang mengikuti wisuda bertema Excellence: a Journey To Reach Your Potential During Pandemic tersebut berasal dari tujuh program studi. Yakni, akuntansi, manajemen, wisudawan dari program studi iIlmu komunikasi, program studi Informatika, Sistem Informasi, serta program studi Magister Manajemen.

Sedangkan dipilihnya tema dalam acara itu, diharapkan Kalbis Institute tetap bisa memberikan pengajaran secara prima, dan berharap wisudawan juga terus mengembangkan kemampuan mereka di masyarakat.

Rektor Kalbis Institute, Naik Henokh Parmenas mengatakan, pada kesempatan wisuda kali ini Kalbis Institute juga berharap para wisudawan untuk mampu berfokus kepada inovasi dan perubahan yang terjadi, serta mampu bekerja atau berwirausaha dengan hati dan akal budi yang baik.

‘’Dengan begitu Kalbis Institute yakin bahwa lulusannya mampu meujudkan moto Kalbis Institute, Transforming Hearts and Minds,’’ paparnya.

Naik Henokh Parmenas mengungkapkan, wisuda kali ini sangat berkesan karena menjadi wisuda online pertama yang dilakukan oleh Kalbis Institute dalam masa pandemic covid 19 dan orang selalu berkata ‘you will never forget your first time’.

‘’Kesan utama yang tidak bisa dilupakan adalah karena Kalbis Institute mampu untuk overcome tantangan pembelajaran yang ada dalam masa pandemi covid 19,’’ ungkapnya.

Bahkan, tambahnya, tantangan ini diubah menjadi suatu kesempatan besar untuk meloncat lebih tinggi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul di mana mampu melahirkan lulusan yang kompeten dan handal, bukan saja hard skill tetapi juga soft skill, yang sejalan dengan moto Kalbis Institute, Transforming Hearts and Minds.

Sementara itu, yang ikut di wisuda terdapat dua orang wisudawan unik yaitu Anya Geraldine dan Fachri Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Entong di Sinetron Si Entong, dimana mereka merupakan seorang influencer.

Baik Anya Geraldine maupun Fachri menamatkan studinya di Kalbis Institute dalam program studi Ilmu Komunikasi jurusan Strategic Communications dan Broadcasting. Sebagai wisudawan tentunya menjadi sebuah kebangaan bagi Kalbis Institute dan Anya Geraldine serta Fachri Muhammad yang telah menamatkan studinya.

“Anya Geraldine dan Fachri Muhammad adalah kebanggaan bagi Kalbis Institute. Mereka mampu menjadi contoh nyata bahwa setiap pribadi mampu berpretasi khususnya menjadi alumni bepretasi dari Kalbis Institut. Tentunya kami sangat berbangga atas pencapaian yang telah dicapai oleh Anya dan Fachri. Tentu kedepannya kami berharap Anya Gerladine dan Fachri Muhammad serta seluruh wisudawan mampu terus meingkatkan karirnya dengan baik, dan membawa nama baik Kalbis Institute, serta bermanfaat di masyarakat.” Ujar Raymond Christantyo, Brand Communications Kalbis Institute. (RO/OL-2)