Bantuan Perangkat TIK Dukung Pembelajaran Siswa SILN di Singapura

Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo mengapresiasi kontribusi perusahaan Indonesia di Singapura bagi pengembangan pendidikan anak-anak bangsa. Hal ini disampaikannya usai menerima hibah perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd., Selasa (9/3).

“Bersyukur kita punya pengusaha-pengusaha yang memiliki nasionalisme tinggi dan peduli kepada pendidikan,” ujar Suryopratomo usai kegiatan serah terima hibah di Singapura.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) untuk Singapura, Veronica Enda Wulandari menjelaskan bahwa donasi komputer yang diberikan sangat tepat. Saat ini komputer merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sangat dibutuhkan oleh Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd. untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif sesuai dengan visi sekolah, yaitu pelopor dalam pengembangan budaya dan teknologi.

“Komputer tersebut akan sangat membantu peserta didik Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd. dalam melakukan evaluasi belajar berbasis komputer dan menjalani pemetaan mutu pendidikan yaitu Asesmen Nasional yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2021 yang akan datang,” jelas Enda.

Mewakili para donatur, Arif Rachmat dari PT Tri Putra Group berterimakasih kepada semua pihak atas terlaksananya hibah 60 unit komputer.

“Puji syukur akhirnya terlaksana keinginan untuk berkontribusi bagi pendidikan rakyat Indonesia khususnya yang berada di Singapura melalui penyaluran bantuan ke Sekolah Indonesia Singapura,” ujar Arif.

Sebanyak enam puluh unit komputer diserahkan oleh Arif P. Rachmat, sebagai perwakilan PT. Tri Putra Group sekaligus mewakili para perusahaan donatur, kepada Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd., yang diwakili oleh Kepala Sekolah Sumardiyanto.

Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd. atau SIS Ltd. didirikan pada tanggal 20 Mei 1969, dan merupakan satu-satunya wadah penyelenggara pendidikan nasional Indonesia di Singapura. Saat ini, Sekolah Indonesia (Singapura) Ltd. memiliki peserta didik sebanyak 120 anak yang 2 terdiri dari 46 anak untuk tingkat Sekolah Dasar, 32 anak untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan 42 anak untuk tingkat Sekolah Menengah Atas. (H-3)