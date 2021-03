Fakultas Hukum UI Terbaik di Indonesia

FAKULTAS Hukum Universitas Indonesia (FHUI) FHUI berada di posisi pertama sebagai FH terbaik di Indonesia. Posisi kedua ditempati Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan ketiga Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penilaian ini berdasarkan pemeringkatan universitas dunia by Subject dalam bidang studi law and legal studies di tahun 2021. Dekan FHUI Edmon Makarim mengatakan, penilaian ini dipublikasikan The Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS WUR). Dalam penilaian itu, FHUI dikategorikan dalam peringkat 151-200.

"Kita semua wajib bersyukur atas pencapaian angka tersebut, karena tentu atas ikhtiar dan kontribusi semua anggota keluarga besar FHUI kita mendapatkan apresiasi penilaian tersebut," tuturnya dalam keterangan pers yang diterima, Senin (8/3).

Meski begitu, dia mengajak pihaknya untuk tetap mawas diri, rendah hati dan tidak cepat berpuas diri.

Civitas Academica dan Keluarga Besar FHUI justru diajak berkontemplasi untuk mengkalibrasi Kembali semangat FHUI, karena sesungguhnya hakikat kebanggaan dan kebahagiaan Fakultas dan alumninya adalah kepada fungsi dan peran dalam memberikan manfaat dan kontribusi kepada bangsa dan negara.

"Tidak lain, angka yang disematkan tersebut selayaknya merupakan amanah bagi kita semua untuk dapat mengambil hikmah dan lebih bersemangat dalam menyongsong 100 tahun FHUI," harapnya.

QS WUR sendiri merupakan satu-satunya pemeringkatan internasional yang diakui oleh International Ranking Expert Group (IREG) dan dianggap sebagai satu dari tiga pemeringkatan universitas yang paling berpengaruh di dunia, bersama dengan Times Higher Education World University Rankings dan Academic Ranking of World Universities.

Bekerja sama dengan Elsevier, kini QS WUR sudah dapat mencakup pemeringkatan secara keseluruhan dan yang juga difokuskan pada bidang studi setiap universitas dalam skala global.

Adapun The QS WUR by Subject 2021 mencakup total 51 disiplin ilmu, yang dikelompokkan ke dalam lima rumpn ilmu. Pemeringkatan ini dirilis oleh QS untuk membantu masyarakat mengenali universitas terkemuka pada rumpun ilmu dan/atau bidang ilmu tertentu. (OL-2)