Vasaka Hotel Jakarta, Destinasi Ideal untuk Liburan dan Pernikahan Romantis"

Siapa bilang menghabiskan waktu liburan dengan keluarga di Jakarta membosankan? Vasaka Hotel Jakarta, sebelumnya dikenal sebagai Teraskita Hotel Jakarta, hadir dengan wajah baru dan penawaran menarik yang siap menyambut para tamu, terutama keluarga yang ingin menikmati akhir pekan ceria bersama anak-anak.

Bertempat di Jalan MT. Haryono Kav.10A, Cawang, Jakarta Timur, Vasaka Hotel Jakarta dengan bangga menghadirkan promo kamar spesial berjudul "Cook, Dine, Stay & Repeat", yang menjanjikan pengalaman tak terlupakan untuk liburan bersama orang terkasih.

Dengan promo menarik ini, tamu akan dimanjakan dengan berbagai keuntungan, termasuk sarapan lezat untuk 2 orang dan diskon 15% untuk makanan & minuman (kecuali alkohol). Para tamu juga dapat bersantai dengan diskon 20% untuk Traditional Massage, sehingga liburan menjadi lebih seru dan santai.

Pengalaman liburan bersama anak-anak menjadi perhatian utama di Vasaka Hotel Jakarta. Hotel ini menyediakan Kid's Activities Corner yang lengkap dengan berbagai aktivitas seru, seperti playground, games, play sand, dan coloring. Pada hari Sabtu, anak-anak dapat menikmati hiburan seru seperti menonton Kid's Movie dan berkaraoke di 7th Sky Lounge pada jam 15.00-22.00 WIB. Fasilitas In-Room Entertainment dengan akses ke Netflix, Youtube, dan Disney Hotstar juga tersedia untuk menghibur anak-anak sepanjang waktu.

Tidak hanya menjadi destinasi menginap keluarga terbaik, Vasaka Hotel Jakarta juga menjadi pilihan romantis untuk pernikahan "Intimate Wedding". Canting, yang berada di lantai 7 hotel dengan pemandangan menakjubkan, menyajikan suasana romantis yang cocok untuk akad nikah atau Holy Matrimony. Paket "Yes I Do" memberikan fasilitas lengkap, termasuk pilihan menu Western atau Indonesian Buffet & Stall, dekorasi standar yang elegan, hiburan, wedding cake, dan ruangan gratis untuk after party. Tak lupa, ada diskon 10% untuk kamar keluarga yang akan menyambut tamu undangan.

Selain itu, dalam menyambut bulan 'ber-ber', Vasaka Hotel Jakarta juga menawarkan promo istimewa berupa Wedding CASH BACK senilai 5 Juta Rupiah atau Wedding Rings bagi pasangan yang memesan hingga akhir Agustus 2023.

"Dapatkan special promo Wedding CASH BACK senilai 5 Juta Rupiah atau Wedding Rings yang berlaku di sampai dengan akhir Agustus 2023," General Manager Vasaka Hotel Jakarta managed by Dafam, Nancy Fenyapwain.

Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan liburan seru bersama keluarga atau pernikahan romantis yang tak terlupakan di Vasaka Hotel Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, hubungi (021) 2280 7777 atau reservasi kamar melalui WA: 08118877707 dan reservasi pernikahan melalui WA: 0852-1708-9151 (Clara).(RO)