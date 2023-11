Ismaya Group Buka Dua Outlet Perdana di Kota Makassar

ISMAYA Group, pelopor di industri kuliner Indonesia yang menaungi 18 merek food and beverages, dengan bangga mengumumkan pembukaan dua outlet perdananya di Makassar pada penghujung 2023. Langkah ini menandai momen penting dalam ekspansi bisnis mereka, memperkenalkan Djournal Coffee dan The People’s Café ke kota yang kaya akan keberagaman. Sebagai perusahaan yang telah lama hadir dalam lanskap kuliner Indonesia, Ismaya Group telah membuktikan komitmennya untuk memberikan pengalaman kuliner yang unik dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan membawa merek kopi artisanal, Djournal Coffee, dan konsep 'Jajanan Semua People' dari The People’s Café, Ismaya Group berharap dapat memberikan kontribusi positif pada industri kuliner di Makassar. Dengan membawa Djournal Coffee dan The People’s Café ke Makassar, Ismaya Group bertujuan untuk menjadi bagian dari komunitas lokal dengan memberikan kontribusi positif pada dunia kopi artisanal dan pilihan kuliner yang beragam. Bram Hendrata, CEO Ismaya Group, menyatakan, "Kehadiran kami di Makassar menandai langkah penting dalam perjalanan bisnis kami. Kami berkomitmen untuk memperkaya ragam kuliner di kota tersebut. Dengan semangat inovasi dan fokus pada penyediaan layanan berkualitas, kami akan terus berupaya memberikan pengalaman kuliner terbaik bagi pelanggan kami." Di bagian lain, Djournal Coffee, merek kopi artisanal yang telah tumbuh pesat dengan keberadaan 31 outlet di berbagai kota di Indonesia, akan membawa kenikmatan cita rasa kopi asli Indonesia ke Makassar. Dengan biji kopi pilihan seperti Bali, Mandailing, Papua, Aceh, hingga Toraja, Djournal Coffee memberikan pengalaman kopi yang unik dan otentik. Menawarkan suasana yang nyaman dan pelayanan yang hangat, Djournal Coffee di Makassar akan menjadi destinasi baru untuk hangout bagi para pecinta kopi. Sedangkan The People’s Café, dengan konsep 'Jajanan Semua People', telah sukses membawa pengalaman jajanan kaki lima di dalam mal di berbagai kota di Indonesia. Dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp13.000, The People’s Café di Makassar akan menjadi destinasi baru untuk menikmati hidangan lezat dengan suasana yang nyaman. Pembukaan dua outlet perdana Ismaya Group di Makassar di bulan Desember 2023. Berbekal pengalaman bertahun-tahun di industri food and beverages, Ismaya Group terus melahirkan berbagai konsep restoran, lifestyle, dan acara hiburan yang unik dan inovatif. Dengan keinginan untuk memberikan 'the good life' kepada seluruh pelanggan, Ismaya Group terus berkarya dan berkembang di seluruh Indonesia, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. (RO/R-1)

ISMAYA Group, pelopor di industri kuliner Indonesia yang menaungi 18 merek food and beverages, dengan bangga mengumumkan pembukaan dua outlet perdananya di Makassar pada penghujung 2023. Langkah ini menandai momen penting dalam ekspansi bisnis mereka, memperkenalkan Djournal Coffee dan The People’s Café ke kota yang kaya akan keberagaman.

Sebagai perusahaan yang telah lama hadir dalam lanskap kuliner Indonesia, Ismaya Group telah membuktikan komitmennya untuk memberikan pengalaman kuliner yang unik dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan membawa merek kopi artisanal, Djournal Coffee, dan konsep 'Jajanan Semua People' dari The People’s Café, Ismaya Group berharap dapat memberikan kontribusi positif pada industri kuliner di Makassar.

Dengan membawa Djournal Coffee dan The People’s Café ke Makassar, Ismaya Group bertujuan untuk menjadi bagian dari komunitas lokal dengan memberikan kontribusi positif pada dunia kopi artisanal dan pilihan kuliner yang beragam.

Bram Hendrata, CEO Ismaya Group, menyatakan, "Kehadiran kami di Makassar menandai langkah penting dalam perjalanan bisnis kami. Kami berkomitmen untuk memperkaya ragam kuliner di kota tersebut. Dengan semangat inovasi dan fokus pada penyediaan layanan berkualitas, kami akan terus berupaya memberikan pengalaman kuliner terbaik bagi pelanggan kami."

Di bagian lain, Djournal Coffee, merek kopi artisanal yang telah tumbuh pesat dengan keberadaan 31 outlet di berbagai kota di Indonesia, akan membawa kenikmatan cita rasa kopi asli Indonesia ke Makassar. Dengan biji kopi pilihan seperti Bali, Mandailing, Papua, Aceh, hingga Toraja, Djournal Coffee memberikan pengalaman kopi yang unik dan otentik. Menawarkan suasana yang nyaman dan pelayanan yang hangat, Djournal Coffee di Makassar akan menjadi destinasi baru untuk hangout bagi para pecinta kopi.

Sedangkan The People’s Café, dengan konsep 'Jajanan Semua People', telah sukses membawa pengalaman jajanan kaki lima di dalam mal di berbagai kota di Indonesia. Dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp13.000, The People’s Café di Makassar akan menjadi destinasi baru untuk menikmati hidangan lezat dengan suasana yang nyaman.

Pembukaan dua outlet perdana Ismaya Group di Makassar di bulan Desember 2023. Berbekal pengalaman bertahun-tahun di industri food and beverages, Ismaya Group terus melahirkan berbagai konsep restoran, lifestyle, dan acara hiburan yang unik dan inovatif. Dengan keinginan untuk memberikan 'the good life' kepada seluruh pelanggan, Ismaya Group terus berkarya dan berkembang di seluruh Indonesia, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. (RO/R-1)