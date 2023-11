Perbedaan Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes dan Bukunya

FILM "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes," yang diadaptasi dari buku Suzanne Collins menunjukan beberapa perubahan dari novelnya. Disutradarai Francis Lawrence, yang sebelumnya mengarahkan tiga dari empat film The Hunger Games, novel The Ballad of Songbirds and Snakes memiliki lebih dari 500 halaman. Menghadirkan kisah Coriolanus Snow di layar lebar memerlukan penyesuaian dan perombakan cerita oleh penulis skenario Michael Lesslie dan Michael Arndt. Meskipun The Ballad of Songbirds and Snakes mendapat pujian dari para kritik, beberapa review untuk prekuel Hunger Games juga memiliki tanggapan campuran. Bagaimanapun, film dalam franchise ini telah dinantikan dengan sangat besar. Empat film Hunger Games sebelumnya umumnya setia pada trilogi buku asli Collins, jadi tidak mengherankan bahwa The Ballad of Songbirds and Snakes juga cukup setia pada novel tahun 2020. Meskipun film prekuel ini mempertahankan momen terbesar dan paling penting dari bukunya. Baca juga: Ozzy Osbourne, Si Pangeran Kegelapan yang Takut Film Horor Beberapa perubahan dilakukan terutama terkait karakter dan perkembangan cerita tertentu. 1. Tidak Memperlihatkan Penghapusan Hunger Games ke-10 Baca juga: Rekomendasi Film Tentang Santa Claus yang Cocok Ditonton Saat Natal Dalam buku Collins, Dr Gaul menyatakan Hunger Games ke-10 sebagai bencana dan menganggapnya sebagai kesalahan melibatkan mahasiswa akademi, terutama setelah mereka mulai mati satu per satu. Fakta bahwa Hunger Games ke-10 dihapuskan tidak disebutkan dalam film The Ballad of Songbirds and Snakes. 2. Perekaman Sejanus oleh Coriolanus Tidak Diputar Saat Digantung Salah satu twist terbesar dari The Ballad of Songbirds and Snakes adalah ketika Coriolanus merekam rencana Sejanus untuk membantu warga Distrik 12 dan mengirimkannya kepada Dr Gaul. Sejanus kemudian digantung dalam film, sementara di buku, ia dihukum mati tanpa mendengar rekaman tersebut. 3. Lucy Gray Selamat dari Ular Dr. Gaul Bukan yang Mengakhiri Hunger Games Dalam film, Lucy Gray selamat karena bantuan Coriolanus dengan melempar sapu tangan ke dalam tangki ular. Namun, dalam buku, Lucy Gray menjadi pemenang setelah Reaper tewas, bukan karena ular. 4. Peran Lebih Besar untuk Lucky Flickerman dalam Film Dalam buku, peran Lucky Flickerman lebih kecil dan ia tidak menebak pemenang Hunger Games. Sementara dalam film, ia memiliki peran yang lebih besar sebagai pembawa acara dan komik. 5. Tidak Mengungkap Kondisi Clemensia dalam Film Kondisi Clemensia Dovecote, teman sekelas dan teman Coriolanus yang dipengaruhi oleh gigitan ular, tidak diungkapkan sepenuhnya dalam film. 6. Tidak Ada Interaksi Orang Tua Sejanus dengan Snow dalam Buku Orang tua Sejanus Plinth lebih terlibat dalam buku setelah Sejanus digantung, memperlakukan Coriolanus sebagai anak sendiri. 7. Kebencian Highbottom terhadap Coriolanus Lebih Terbuka dalam Film Highbottom lebih konsisten dalam membenci Coriolanus dan muncul lebih sering dalam film daripada di buku. 8. Kematian Spruce Berbeda dalam Buku Dalam film, Spruce digantung bersamaan dengan Sejanus, sementara di buku, dia tewas setelah dipukuli oleh Peacekeepers. Film ini, meskipun dengan perbedaan, tetap setia pada inti cerita The Ballad of Songbirds and Snakes, memberikan pengalaman yang memikat bagi para penggemar Hunger Games. (Z-3)

FILM "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes," yang diadaptasi dari buku Suzanne Collins menunjukan beberapa perubahan dari novelnya. Disutradarai Francis Lawrence, yang sebelumnya mengarahkan tiga dari empat film The Hunger Games, novel The Ballad of Songbirds and Snakes memiliki lebih dari 500 halaman. Menghadirkan kisah Coriolanus Snow di layar lebar memerlukan penyesuaian dan perombakan cerita oleh penulis skenario Michael Lesslie dan Michael Arndt.

Meskipun The Ballad of Songbirds and Snakes mendapat pujian dari para kritik, beberapa review untuk prekuel Hunger Games juga memiliki tanggapan campuran. Bagaimanapun, film dalam franchise ini telah dinantikan dengan sangat besar.

Empat film Hunger Games sebelumnya umumnya setia pada trilogi buku asli Collins, jadi tidak mengherankan bahwa The Ballad of Songbirds and Snakes juga cukup setia pada novel tahun 2020. Meskipun film prekuel ini mempertahankan momen terbesar dan paling penting dari bukunya.

Beberapa perubahan dilakukan terutama terkait karakter dan perkembangan cerita tertentu.

1. Tidak Memperlihatkan Penghapusan Hunger Games ke-10

Dalam buku Collins, Dr Gaul menyatakan Hunger Games ke-10 sebagai bencana dan menganggapnya sebagai kesalahan melibatkan mahasiswa akademi, terutama setelah mereka mulai mati satu per satu. Fakta bahwa Hunger Games ke-10 dihapuskan tidak disebutkan dalam film The Ballad of Songbirds and Snakes.

2. Perekaman Sejanus oleh Coriolanus Tidak Diputar Saat Digantung

Salah satu twist terbesar dari The Ballad of Songbirds and Snakes adalah ketika Coriolanus merekam rencana Sejanus untuk membantu warga Distrik 12 dan mengirimkannya kepada Dr Gaul. Sejanus kemudian digantung dalam film, sementara di buku, ia dihukum mati tanpa mendengar rekaman tersebut.

3. Lucy Gray Selamat dari Ular Dr. Gaul Bukan yang Mengakhiri Hunger Games

Dalam film, Lucy Gray selamat karena bantuan Coriolanus dengan melempar sapu tangan ke dalam tangki ular. Namun, dalam buku, Lucy Gray menjadi pemenang setelah Reaper tewas, bukan karena ular.

4. Peran Lebih Besar untuk Lucky Flickerman dalam Film

Dalam buku, peran Lucky Flickerman lebih kecil dan ia tidak menebak pemenang Hunger Games. Sementara dalam film, ia memiliki peran yang lebih besar sebagai pembawa acara dan komik.

5. Tidak Mengungkap Kondisi Clemensia dalam Film

Kondisi Clemensia Dovecote, teman sekelas dan teman Coriolanus yang dipengaruhi oleh gigitan ular, tidak diungkapkan sepenuhnya dalam film.

6. Tidak Ada Interaksi Orang Tua Sejanus dengan Snow dalam Buku

Orang tua Sejanus Plinth lebih terlibat dalam buku setelah Sejanus digantung, memperlakukan Coriolanus sebagai anak sendiri.

7. Kebencian Highbottom terhadap Coriolanus Lebih Terbuka dalam Film

Highbottom lebih konsisten dalam membenci Coriolanus dan muncul lebih sering dalam film daripada di buku.

8. Kematian Spruce Berbeda dalam Buku

Dalam film, Spruce digantung bersamaan dengan Sejanus, sementara di buku, dia tewas setelah dipukuli oleh Peacekeepers.

Film ini, meskipun dengan perbedaan, tetap setia pada inti cerita The Ballad of Songbirds and Snakes, memberikan pengalaman yang memikat bagi para penggemar Hunger Games. (Z-3)