Dendi Nata Merilis Single Terbaru Bahagia Akan Datang

Setelah sukses berduet dengan Hendra Kumbara dalam single “Abadi” yang telah didengarkan lebih dari 45 juta kali dan “Abadi – Indo Version” lebih dari 15 juta kali di platform streaming Spotify, penyanyi Dendi Nata kembali akan merilis single terbarunya. Baca juga : Anak-Anak Israel Nyanyikan Lagu Pemusnahan Semua Orang Gaza Pencapaian ini merupakan imbas dari sosial media Tiktok yang bahkan pada awal minggu perilisan sudah terlebih dahulu Trending atau FYP (For Your Page) untuk penggunaan sound oleh user akun lain. Lagu “Abadi” viral di Tiktok selama beberapa bulan dan digunakan hingga ribuan kali oleh user akun tiktok serta sukses mengajak pendengar mendalami kenangan bersama sosok-sosok dalam kenangan mereka. Lewat lagu “Abadi” ini, Dendi berusaha mengajak orang-orang untuk berdamai dan menerima masa lalu mereka. Kali ini Dendi Nata merilis karya baru yang merupakan single ke-7 dari tahun 2018 dimana ia mulai berkarya. Karya baru ini berjudul Bahagia Kan Datang dan akan resmi dirilis pada Jumat, 17 November 2023 di seluruh platform music digital. Single terbaru kali ini bercerita tentang seseorang yang sibuk mengejar pencapaian karir dan cita-cita dalam hidupnya sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan percintaan lagi, atau mencari pasangan untuk menemani. Seseorang ini sudah lelah dengan cerita percintaan yang dialami sebelumnya ditambah juga dengan adanya kondisi quarter life crisis. Disisi lain, dia juga menginginkan pasangan yang dapat menjadi rumah dan tempat yang aman untuk menjadi diri sendiri di tengah kesibukan. Pada single ini, terdapat lirik “Tak ku sesali semua yang pergi, Bahagia ‘kan datang” yang memiliki arti di dalam kehidupan harus dapat menerima bahwa semua orang pasti akan pergi pada saat waktunya tiba dan menerima adalah salah satu proses pendewasaan, selain itu isu-isu seperti broken home dan suicide adalah isu isu yang selalu menjadi concern Dendi karena dua hal ini dekat dengan kehidupan Dendi bahkan juga dialami oleh Dendi. Single terbaru ini diberi judul Bahagia Kan Datang memiliki pesan agar kita harus tetap bertahan dalam kesulitan hidup dan percaya bahwa Bahagia Akan Datang. (B-4)

