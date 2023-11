Lirik Lagu All I Want for Christmas is You Mariah Carey dan Terjemahan

LAGU "All I Want for Christmas Is You" karya Mariah Carey telah menjadi salah satu masterpiece yang sangat terkenal di seluruh dunia. Menyongsong Hari Natal yang akan tiba pada 25 Desember 2022, lagu ini kembali meramaikan playlist banyak pendengar. Sejak berakhirnya perayaan Halloween, lagu ini telah menjadi backsound yang menghiasi berbagai platform media sosial. Mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, hingga Twitter, lagu "All I Want for Christmas Is You" menjadi pengiring yang menyemarakkan suasana Natal bagi mereka yang berbagi antusiasme menyambut perayaan ini. Lagu ini tidak hanya karya musik yang mempesona, namun menyimpan kisah sedih yang terpancar dari liriknya. Mariah Carey, yang memiliki darah Irlandia dari ibunya, tidak menciptakan lagu ini untuk seseorang secara spesifik ketika menyanyikan tentang "kamu". Sebaliknya, lagu ini menjadi sebuah dunia khayalan dan pelarian dari kehidupan pernikahannya yang tidak bahagia. Baca juga: Mariah Carey Tengah Persiapkan Karya Terbaru Meskipun Carey telah menikah dengan CEO Sony Music, Tommy Mottola, setahun sebelum lagu ini merajai tangga lagu Natal, nyatanya, "All I Want for Christmas Is You" bukanlah kisah tentang suaminya saat itu. Memoar Carey tahun 2020 yang berjudul "The Meaning of Mariah Carey" mengungkapkan betapa sulitnya pernikahan mereka pada masa itu. Carey, yang sepanjang hidupnya sering merasakan rasisme karena keturunannya yang campuran, memutuskan untuk menikahi Mottola sebagai bentuk perlindungan dari keluarganya yang melihatnya hanya sebagai sumber pendapatan. Namun, secara ironis, Mottola justru menjaga Carey dengan cara yang kontroversial, yaitu membatasinya di kediaman mereka di Bedford, Upstate New York. Baca juga: Lirik Lagu Malam Kudus dan Maknanya Rob Harvilla dari Ringer mengungkapkan penyanyi terkenal ini merasa selalu diawasi dalam pernikahannya yang baru, dengan pengawal dan kamera CCTV yang mengikutinya di rumah. Ia bahkan tidak diizinkan meninggalkan rumah sendirian. Mottola juga disebutkan tidak nyaman dengan identitas rasial istri birasialnya dan mencoba untuk memposisikannya sebagai seorang seniman kulit putih selama masa kontraknya dengan Sony. Terjebak dalam pernikahan yang sulit, Carey menemukan pelarian melalui karya-karyanya. Dalam memoarnya, ia menulis, "Aku menciptakan gadis yang menyenangkan dan bebas dalam video klipku sehingga aku bisa menyaksikan versi diriku sendiri hidup, hidup melalui dirinya—gadis yang pura-pura menjadi aku, gadis yang aku harapkan menjadi diriku." Ternyata, lagu "All I Want for Christmas is You" adalah salah satu lagu yang digunakannya untuk melupakan masalah dalam pernikahannya. Dalam setiap catatan melodi dan liriknya, Carey menemukan alur pelarian dari realitas yang sulit, menciptakan suasana yang jauh dari kisah pribadinya yang sulit. Lagu yang semula terasa riang dan meriah ternyata memiliki kedalaman dan makna yang menyentuh hati, menyoroti perjalanan pribadi seorang Mariah Carey yang terjebak dalam dinamika rumit pernikahan dan berusaha menemukan pelarian melalui karya seninya. Seiring mendekatnya akhir tahun, lagu ini juga menjadi sorotan utama di dunia digital, menunjukkan daya tarik timeless yang dimilikinya. Dengan pesonanya yang tak lekang oleh waktu, "All I Want for Christmas Is You" tidak hanya menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Natal, tetapi juga membangkitkan semangat kebersamaan di tengah-tengah komunitas online. Musik Mariah Carey ini menjadi pengantar yang sempurna untuk menyambut kegembiraan Natal, mengingatkan kita pada keajaiban dan kehangatan musim ini. Lirik lagu "All I Want for Christmas Is You" karya Mariah Carey dan terjemahan Bahasa Indonesia. I don't want a lot for Christmas Tak banyak yang kuinginkan di hari Natal There's just one thing I need Hanya satu hal yang kubutuhkan I don't care about the presents Aku tak peduli dengan hadiah Underneath the Christmas tree Di bawah pohon Natal I just want you for my own Aku hanya menginginkanmu More than you could ever know Lebih dari yang kau tahu Make my wish come true Kabulkanlah permohonanku All I want for Christmas is... Yang kuinginkan di hari Natal hanyalah... You Dirimu I don't want a lot for Christmas Tak banyak yang kuinginkan di hari Natal There's just one thing I need Hanya satu hal yang kubutuhkan I don't care about the presents Aku tak peduli dengan hadiah Underneath the Christmas tree Di bawah pohon Natal I don't need to hang my stocking Aku tak mau menggantung kaus kakiku There upon the fireplace Di perapian Santa Claus won't make me happy Santa Claus takkan membuatku bahagia With a toy on Christmas day Dengan boneka di hari Natal I just want you for my own Aku hanya menginginkanmu More than you could ever know Lebih dari yang kau tahu Make my wish come true Kabulkanlah permohonanku All I want for Christmas is you Yang kuinginkan di hari Natal hanyalah You baby Dirimu kasih... I won't ask for much this Christmas Aku takkan banyak meminta di hari Natal ini I won't even wish for snow Aku bahkan tak mengharapkan turunnya salju I'm just gonna keep on waiting Aku hanya akan terus menunggu Underneath the mistletoe Di bawah mistletoe I won't make a list and send it Aku takkan membuat daftar dan mengirimkannya To the North Pole for Saint Nick Ke Kutub Utara untuk Santa Nick I won't even stay awake to Aku juga takkan terus terjaga Hear those magic reindeers click Untuk mendengar langkah kaki rusa ajaib 'Cause I just want you here tonight Karna aku hanya menginginkanmu di sini malam ini Holding on to me so tight Mendekapku erat What more can I do Apalagi yang bisa kulakukan Baby all I want for Christmas is you Kasih yang kuinginkan dihari Natal hanyalah dirimu Ooh baby Ooh kasih All the lights are shining Semua lampu bersinar So brightly everywhere Begitu terang di segala penjuru And the sound of children's Dan suara tawa anak-anak Laughter fills the air Memenuhi udara And everyone is singing Dan semua orang bernyanyi I hear those sleigh bells ringing Kudengar bel kereta itu berdering Santa won't you bring me the one I really need Santa maukah kau membawa orang yang sangat kubutuhkan kepadaku Won't you please bring my baby to me... Maukah kau membawa kekasihku kepadaku Oh I don't want a lot for Christmas Oh tak banyak yang kuinginkan di hari Natal This is all I'm asking for Hanya ini yang kupinta I just want to see my baby Aku hanya ingin melihat kekasihku Standing right outside my door Berdiri di depan rumahku Oh I just want you for my own Oh aku hanya menginginkanmu More than you could ever know Lebih dari yang kau tahu Make my wish come true Kabulkanlah permohonanku You, You baby all I want for Christmas is... Kasih yang kuinginkan di hari Natal hanyalah ... You Dirimu All I want for Christmas is you... baby Yang kuinginkan di hari Natal hanyalah dirimu... kasih (Z-3)

