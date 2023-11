Rekomendasi Film Tentang Santa Claus yang Cocok Ditonton Saat Natal

SANTA Claus atau Sinterklas, pria berjanggut putih berjubah merah dengan topi yang menjadi ikon Natal, tidak hanya terpaku pada tradisi Natal sebagai pembawa hadiah bagi anak-anak. Dunia film juga turut merayakan pesona Santa Claus dengan berbagai rekomendasi film yang cocok untuk mengisi waktu libur Natal Anda. Film-film yang mengangkat kisah seputar sosok Santa Claus membawa cerita yang seru dan menarik, terutama karena Santa Claus adalah tokoh yang selalu dinantikan anak-anak, diyakini akan membawa kejutan berupa hadiah Natal. Dalam tampilan film yang menghibur, tak ada salahnya untuk memasukkan beberapa film tentang Santa Claus ke dalam wishlist tontonan Anda. Film-film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berhasil menarik perhatian penonton hingga meraih rating tinggi. Santa Claus memang menjadi ikon utama dalam perayaan Natal, dan tidak heran bahwa industri film turut meramaikannya dengan banyaknya film Natal yang mengangkat Santa Claus sebagai tema utama. Hingga saat ini, telah banyak film Natal yang menampilkan sosok Santa Claus, pria berjanggut putih, sebagai karakter utama dalam alur cerita. Mulai dari klasik seperti Polar Express hingga yang telah tayang sejak tahun 1964, seperti Rudolph The Red-Nosed Reindeer, pilihan film tentang Santa Claus sangat beragam. Berikut adalah beberapa rekomendasi film Natal Santa Claus yang sangat cocok untuk Anda saksikan saat merayakan Hari Natal pada tanggal 25 Desember 2023 mendatang. 1. Santa Girl (2019) dok. imdb Film ini mengisahkan petualangan seru seorang gadis yang merupakan keturunan Santa Claus. Dengan genre komedi, romansa, dan keluarga, film Santa Girl dijamin akan memberikan hiburan yang menyenangkan pada malam Natal. Dalam sinopsisnya, Santa Girl mengisahkan tentang Cassie Claus, seorang gadis yang merupakan anak dari Santa Claus, yang dijodohkan dengan anak Jack Frost. Meskipun sudah diatur perjodohannya, Cassie memiliki keinginan untuk menjelajahi dunia sebelum menikah dengan anak Jack Frost. Dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di kampus, di mana dia bertemu dengan seorang pria bernama J.R. yang, ternyata, adalah tunangan yang belum pernah dikenalnya sebelumnya. J.R. memiliki keinginan untuk membatalkan pernikahan mereka. Di sisi lain, Santa Claus, ayah Cassie, berusaha mencari cara agar pernikahan putrinya dengan anak Jack Frost dapat digagalkan. Dalam usahanya tersebut, Santa bekerja sama dengan Sam, seorang pria yang membuat hati Cassie menjadi bimbang. 2. The Clause Family (2020) dok.Netflix Film ini sangat pas untuk ditonton di malam Natal karena menyajikan kisah yang sangat menarik. Dengan genre komedi, keluarga, dan fantasi, The Clause Familyrilis pada tahun 2020. Sinopsis The Clause Family menceritakan tentang keluarga Santa Claus. Jules, tokoh utama dalam cerita, terkejut mengetahui bahwa kakeknya adalah Santa Claus setelah menemukan bola ajaib yang mengungkap identitas kakeknya yang bernama Noel. Namun, tiba-tiba saja Noel harus membantu sang kakek menjalankan tugasnya sebagai Santa Claus yang mengantarkan hadiah pada anak-anak di malam Natal. Petualangan seru Jules pun dimulai, terutama karena ia memiliki keinginan untuk mewujudkan impian seorang anak yang dianggap mustahil terjadi. 3. Violent Night (2022) Dok. The Movie Database Film berikutnya yang membahas Santa Claus adalah Violent Night. Film ini termasuk dalam kategori baru dengan rilis pada tahun 2022. Violent Night menyajikan kombinasi genre aksi, komedi, dan kejahatan. Film ini direkomendasikan untuk penonton berusia 17 tahun ke atas karena mengandung adegan pertarungan yang menegangkan. Dalam sinopsis Violent Night, cerita berkisah tentang sisi lain dari sosok Santa Claus yang berbeda dari kebanyakan film sebelumnya. Santa Claus dalam Violent Night tidak hanya berkutat pada tugas mengantarkan hadiah Natal, tetapi juga memiliki misi lain, yaitu menyelamatkan sebuah keluarga dari serangan perampok. Kehadiran Santa Claus dalam keluarga Ligthstone menjadi pemicu kisah seru dalam Violent Night. Dijamin film ini akan menjadi tontonan Natal terbaik di tahun 2022. 4. KNK: Santa Claus dari Jakarta? (2021) Dok.imdb Bagi para penikmat film Indonesia, ada rekomendasi film mengenai Santa Claus yang tidak boleh dilewatkan. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan mengusung genre komedi dan drama. Dengan durasi 1 jam 49 menit, KNK: Santa Claus dari Jakarta? akan memberikan hiburan melalui kisah seorang pria bernama Daniel, yang bekerja sebagai badut Sinterklas selama Natal untuk bertahan hidup di Jakarta yang jauh dari kampung halamannya. Nasib malang menimpa Daniel ketika ia terjerat hutang karena sering terlibat dalam aktivitas judi. Keadaan semakin rumit ketika ia menyadari bahwa ia sudah lama tidak pulang ke kampung halamannya, dan anaknya tiba-tiba datang ke Jakarta mencarinya. Meskipun Daniel berusaha kembali ke kampung halamannya, ia harus menghadapi kejaran dari para mafia. Pertanyaannya, apakah Daniel akan berhasil selamat dan pulang ke Yogyakarta? Film KNK: Santa Claus dari Jakarta? menawarkan tontonan yang menghibur untuk merayakan Natal. 5. Bad Santa (2003) dok. imdb Secara umum, Santa dikenal sebagai seorang pria tua yang berjanggut putih dengan sikap ramah yang membawa berbagai mainan. Namun, gambaran tentang Santa berbeda dalam film Bad Santa yang dirilis pada tahun 2003. Willie T Stokes (diperankan oleh Billy Bob Thornton) adalah tokoh utama dalam film Bad Santa, di mana ia bekerja sebagai Santa di sebuah pusat perbelanjaan. Willie terkenal karena sikapnya yang kurang ramah, meskipun ia berhasil menjalankan tugasnya sebagai Santa setiap tahun. Dalam cerita, Willie menyamar sebagai Santa dan bekerja sama dengan rekan kerdilnya, Marcus (diperankan oleh Tony Cox), untuk melakukan aksi pencurian di pusat perbelanjaan tersebut. Film ini memberikan gambaran yang berbeda tentang sosok Santa, dan hal ini mungkin menjadi penyebab utama banyaknya interpretasi yang berbeda mengenai Sinterklas dalam budaya pop modern. Bad Santa, yang disutradarai oleh Terry Zwigoff dan ditulis oleh Glenn Ficarra dan John Requa, bisa menjadi pilihan tontonan favorit, terutama bagi keluarga yang menyukai genre komedi aksi. Film ini dapat ditonton secara streaming di situs resmi Amazon Prime Video. 6. Rare Exports: A Christmas Tale (2010) dok. Imdb Film Rare Exports: A Christmas Tale dibuka dengan peringatan sederhana kepada penontonnya, "Bukanlah Sinterklas Kutub Utara yang ramah seperti yang Anda kenal." Kisah dalam film ini berkisah tentang upaya penculikan terhadap sosok Sinterklas. Seorang anak laki-laki bernama Pietari (diperankan oleh Onni Tommila) dan ayahnya, Rauno (diperankan oleh Jorma Tommila), menemukan Sinterklas (diperankan oleh Peeter Jakobi) yang bermaksud diculik dan dijual kepada perusahaan besar. Apakah para penjaga Sinterklas dapat berhasil membebaskan Sinterklas dari tangan para pemburu jahat ini? Film dengan genre fantasi horor yang dirilis pada bulan Desember 2010 ini disutradarai dan ditulis oleh Jalmari Helander. Anda dapat menonton film ini secara langsung melalui situs resmi Hulu. 7. Santa’s Slay (2005) Dok.Imdb Film Santa's Slay membongkar kebenaran di balik perayaan Natal dan mengungkapkan bahwa Sinterklas sebenarnya adalah kekuatan iblis yang menggunakan umat manusia dengan tipu daya kebaikan yang kuat. Setelah bertahun-tahun menjadi penyebar kebahagiaan Natal, Sinterklas (diperankan oleh Bill Goldberg) berubah menjadi iblis dan memberikan hadiah yang menakutkan. Film ini mendapat tanggapan yang beragam dari para kritikus dan mencoba menggali sisi berlawanan dari citra tradisional Sinterklas. Disutradarai oleh David Steiman, Santa's Slay dirilis pada tahun 2005. 8. Fred Claus (2007) dok. imdb Film Fred Claus mengisahkan tentang Fred (diperankan oleh Vince Vaughn), kakak laki-laki dari Sinterklas, yang selalu menemukan dirinya terlibat dalam masalah. Di samping itu, Sinterklas yang baik hati dan tulus hati memutuskan untuk membantunya untuk terakhir kalinya, asalkan Fred bersedia kembali ke Kutub Utara dan membantu dalam menyebarkan hadiah Natal. Film ini sebagian besar fokus pada kisah Fred, namun juga menampilkan versi Sinterklas yang tulus dan jujur, yang pasti akan mencuri hati penonton. Fred Claus dirilis pada tanggal 9 November 2007 dan disutradarai oleh David Dobkin. 9. Santa Claus The Movie (1985) dok.imdb Film Santa Claus The Movie menceritakan awal kisah Sinterklas. Diperankan oleh Huddleston, Sinterklas berusaha menyelamatkan salah satu elfnya (Moore) yang dipengaruhi oleh seorang CEO perusahaan mainan jahat (Lithgow). Disutradarai oleh Jeannot Szwarc, film ini rilis pada tahun 1985. Dengan durasi 108 menit, Santa Claus The Movie mendapat banyak kritik dan ulasan negatif dari penonton. 10. The Nightmare Before Christmas (1993) dok.imdb Film Natal The Nightmare Before Christmas (1993) memiliki trailer yang menunjukkan nuansa menyeramkan dengan adanya Santa Claus yang muncul dalam bentuk tengkorak. Meskipun The Nightmare Before Christmas tidak secara khusus menitikberatkan pada kisah Santa Claus, film ini lebih menggambarkan semangat Natal secara umum dan dampaknya terhadap Halloween Town, terutama tokoh Jack Skellington. Jack merasa kecewa dengan rutinitas Halloween, dan ketika dia menemukan Kota Natal yang diselimuti salju serta bertemu dengan seorang pria bernama "Sandy Claws" yang memberikan hadiah kepada anak-anak, Jack memutuskan untuk mengambil alih tugas memberikan hadiah Natal tahun itu. Keputusan Jack tersebut menciptakan kebingungan dan frustrasi bagi Santa Claus asli. Film ini, yang menggabungkan animasi dan musik stop-motion, merupakan sebuah klasik yang cocok disaksikan baik pada musim Halloween maupun Natal. (Z-5)

