Promotor Bantah Pengembalian Xyloband Coldplay di Jakarta Cuma 52%

Belakangan beredar informasi di media sosial mengenai tingkat pengembalian xyloband (gelang bercahaya) dalam konser Coldplay Music of the Spheres World Tour 2023 Jakarta yang hanya sebesar 52%. Persentase pengembalian tersebut sangat jauh di bawah beberapa kota lain yang telah disambangi Coldplay seperti Tokyo yang mencapai 97%, Kopenhagen 96%, Buenos Aires 94%, dan Kaohsiung 93%.

“Sehubungan dengan informasi yang beredar terkait tingkat pengembalian xyloband konser Coldplay di Indonesia sebesar 52%, kami selaku selaku konsultan public relations promotor Coldplay Music of the Spheres World Tour 2023 Jakarta ingin mengklarifikasi informasi tersebut salah,” sebut Image Dynamic selaku konsultan kehumasan promotor, melalui keterangan resmi mereka yang diterima Media Indonesia, Rabu, (22/11).

Mereka mengklaim persentase pengembalian xyloband di Jakarta adalah 77%.

"Pihak manajemen Coldplay mengonfirmasi kepada pihak promotor, TEM Presents dan PK Entertainment, tingkat pengembalian xyloband untuk konser Coldplay yang berlangsung pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta adalah 77%," sambungnya.

Namun, klaim itu juga menjadi tanda tanya. Pasalnya, Coldplay biasanya akan menampilkan persentase pengembalian xyloband di suatu kota pada konser mereka di kota selanjutnya. Sementara, pada konser mereka di Perth, Australia, persentase pengembalian di Jakarta tidak dimunculkan pada layar besar. Itu kemudian yang menjadi indikasi bahwa pengembalian xyloband di Jakarta sangat rendah. (Z-11)

