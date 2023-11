Azis Hedra Rilis Single Issa Goodbye

ABDUL Aziz Hedra, alias Aziz Hedra, tidak berhenti berkarya sebagai bentuk apresiasinya terhadap para penggemar dan pencinta musik, baik di dalam maupun luar Indonesia. Hal itu terbukti dari lahirnya single ketiga berjudul Issa Goodbye. Diciptakan oleh Aziz Hedra, Kaleb J, Belanegara Abe, dan Abraham Edo, lagu ini bercerita tentang cinta seseorang yang begitu kuat, tapi ternyata tidak berbalas. "Untuk single-ku yang ketiga, aku merilis lagu berjudul Issa Goodbye. Mengisahkan tentang perasaan cinta yang begitu nyata dan kuat yang aku rasakan kepada pasanganku, tapi ternyata ia tidak merasakan hal yang sama. Pada akhirnya, kami harus berpisah karena rasa yang tidak berbalas tersebut. Intinya, cinta tidak bisa dipaksa. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih baik lepaskan saja meski berat," ungkap Aziz. Baca juga: Rossa Ungkap Cara Undang Ryeowook Tampil di Konsernya di Bandung Sejak menerima lagu tersebut, rekaman, hingga akhirnya siap dirilis ke pasaran, Aziz tidak butuh waktu lama. Meski begitu, ia mengakui ada tantangan tersendiri saat menyanyikannya. "Syukurlah, proses rekamannya sendiri berjalan dengan lancar dan tidak menemui hambatan yang berarti. Kalau untuk tantangan, lebih ke saat aku menyanyikan lagu ini, seperti apa rasanya ketika aku berada di posisi seserang yang ada di lagu. Aku berusaha menggali kenangan-kenangan lama agar perasaanku bisa tersalurkan ke lagu ini," ujar pria kelahiran 20 Juni ini. Aziz mengaku lagu ketiga ini memiliki perubahan yang cukup signifikan dibanding dua lagu yang sudah ia rilis sebelumnya, Somebody's Pleasure dan No More You & I. Baca juga: Summerlane Rilis Mini Album Hope, Fear, and Everything in-Between "Kalau dua lagu sebelumnya beraliran RnB, kali ini aku mencoba bermain di genre ballad. Namun, masih ada ciri khas Aziz Hedra di lagu ini. Seperti apa hasilnya? Langsung dengarkan sendiri nanti saat sudah rilis," katanya. Berhasil menghadirkan single ketiga kepada para pencinta musik Indonesia adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi Aziz. Selain itu, ia juga tidak menyangka bahwa mimpi- mimpinya bisa diraih dalam waktu yang relatif singkat. "Banyak sekali cita-citaku yang sudah terwujud dengan cepat, mulai dari merilis single pertama di industri musik, bisa viral di 12 negara, hingga terpampang di billboard Times Square, New York. Sebuah pencapaian yang luar biasa dalam karier bermusikku yang belum terlalu lama ini. Aku juga bersyukur karena diberi kesempatan untuk merilis single ketiga. Ini momen yang mengingatkanku untuk terus berkarya dan menghasilkan single-single terbaik bagi para pencinta musik di luar sana. Semoga Issa Goodbye bisa diterima dengan baik, seperti dua laguku sebelumnya, bisa menjadi 'teman' untuk siapa pun yang pernah atau sedang merasakan ada di posisi saat cinta kita tidak dibalas, dan semoga lagu ini bisa menjadi berkah," tutupnya. Single ketiga Aziz Hedra, Issa Goodbye, sudah bisa didengarkan di platform musik digital mulai 17 November 2023. (RO/Z-1)

