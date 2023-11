Rossa Gandeng Ryeowook untuk Tampil di Konsernya, Bulan Depan

PENYANYI Rossa menghadirkan personel grup idola K-Pop Super Junior, Kim Ryeowook, sebagai bintang tamu istimewa yang akan tampil dalam konser tur albumnya Another Journey: The Beginning, Desember mendatang. "Bahagia sekali aku bisa menghadirkan sahabatku dari Korea Selatan (Korsel), Ryeowook Super Junior di konser Another Journey: The Beginning di Bandung," ucap Rossa, dikutip Rabu (22/11). Ia mengatakan, partisipasi penyanyi sekaliber Ryeowook dalam konsernya itu adalah pertama kalinya dilakukan penyanyi Indonesia bahkan serumpun Melayu. Baca juga: Tiktok Hadirkan Rossa dan Bimbo untuk Ramaikan Ramadan "Buat aku, itu suatu kebanggaan tersendiri sebab ini adalah pertama kalinya artis Indonesia maupun serumpun bisa menghadirkan Ryeowook untuk hadir di konser tur album," ucap penyanyi itu. Instagram @ryeo9ook--Ryeowook Hadirnya Ryeowook dalam konser turnya juga merupakan pencapaian besar, ucap dia, mengingat biasanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu artis Indonesia hanya menjadi bintang tamu dalam konser boyband Korsel yang diadakan di Indonesia. Rossa mengatakan, hubungan pertemanan yang baik dengan Ryeowook adalah salah satu faktor yang membuat penyanyi Korsel itu tanpa ragu mengiyakan ajakannya tampil di konser tur albumnya itu. Rencananya, Ryeowook akan bernyanyi solo dan juga berduet dengan Rossa. Baca juga: Rossa Pilih Ngabuburit dengan Sapa Penggemar Selain Ryeowook, Rossa juga menghadirkan penyanyi Barsena Bestandhi dalam konsernya. Mereka sebelumnya sempat berduet dalam lagu Bertengkar Manis, yang menjadi bagian dalam album Another Journey: The Beginning, yang dirilis awal tahun ini. Tidak sabar tampil Dalam agenda yang sama, Ryeowook sempat menyapa melalui siaran video dan mengatakan ia sangat menantikan tampil bersama Rossa di konser turnya bulan depan. "Halo, saya Ryeowook, kumaha damang?" kata Ryeowook mengawali ucapannya dalam Bahasa Indonesia, lantas lanjut menyapa dengan sapaan Sunda. Dia kemudian menjelaskan kehadirannya dalam konser di Bandung bulan mendatang itu, serta menjanjikan kejutan seru yang akan membuat semua yang hadir dalam konser terkesima. Ryeowook juga mengundang semua penggemarnya menyaksikan konser tersebut. Konser Another Journey: The Beginning merupakan rangkaian konser tur album Rossa yang diadakan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Konser tersebut akan digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 1 Desember setelah sukses digelar di Kuala Lumpur, Singapura, Samarinda, dan Makassar sebelumnya. Tur album tersebut akan berakhir di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. (Ant/Z-1)

