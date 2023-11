Penampilan Memukau Jungkook BTS Dapat Dukungan Langsung 3 Member Lain

ACARA Golden: Live On Stage yang dipersembahkan oleh Jungkook BTS menghadirkan pengalaman yang mendalam dan memikat bagi para Army. Dalam pertunjukan yang penuh antusiasme, Jungkook memberikan penampilan yang memukau, interaksi hangat dengan Army, dan kata-kata semangat dari RM, sedangkan J-Hope dan Jimin memberikan dukungan virtual. Jungkook juga memperkenalkan Golden Closet Film di Budapest setelah empat tahun vakum dari serial eksklusifnya bersama BTS. Jungkook yang mengenakan busana klasik berupa celana denim biru, kaos putih, jaket kulit hitam, dan sepatu bot di tengah sorakan meriah Army. Kata-katanya pada pembukaan, yang penuh rasa syukur dan kegembiraan, langsung memperlihatkan hubungan yang erat antara Jungkook dan Army. Baca juga: Jungkook BTS Gelar Video Call Fansign Buat 60 Army Beruntung Konser ini menampilkan beberapa daftar lagu yang beragam, mulai dari Yes or No hingga interpretasi emosional dari lagu Somebody dan Closer To You, diiringi gerak tarian Jungkook yang mempesona. Penampilan solonya disambut dengan pujian dan cinta dari penggemar. Di atas panggung, Jungkook juga mengucapkan terimakasih yang mendalam pada sang ibu, memanggil Army dengan sebutan sayang bahkan memberikan sentuhan secara personal. Hal ini menambah ikatan Jungkook dengan Army. Baca juga: Jungkook BTS Duduki Posisi ke-5 di Billboard Hot 100 dengan Lagu Standing Next To You Jungkook juga mengungkapkan kisah di balik pembuatan album Golden dalam Golden Closet Film (GCF) di Budapest. Penggemar disuguhkan dengan plot-ploy personal tentang kehidupan dan proses kreatif Jungkook. Sepanjang Golden: Live On Stage Jungkook berlangsung di Seoul, spekulasi muncul tentang kehadiran anggota BTS lainnya. Sebelum acara dimulai, netizen pun gembira melihat sang leader RM di antara penonton. RM pun tersenyum dengan bangga dan membanjiri Jungkook dengan pujian. Untuk menambah dukungan ini, RM membagikan video penampilan panggung Jungkook di Instagram-nya. Meskipun tidak semua anggota hadir, Army tersentuh melihat J-Hope aktif berpartisipasi dalam obrolan sebelum acara meskipun sedang menjalani wajib militer. Jimin juga turut serta selama siaran langsung, meninggalkan komentar yang sejalan dengan reaksi penggemar. Untuk menambah kesan sentimental, Jungkook membawakan lagu Magic Shop milik BTS selama encore Golden: Live On Stage.

ACARA Golden: Live On Stage yang dipersembahkan oleh Jungkook BTS menghadirkan pengalaman yang mendalam dan memikat bagi para Army. Dalam pertunjukan yang penuh antusiasme, Jungkook memberikan penampilan yang memukau, interaksi hangat dengan Army, dan kata-kata semangat dari RM, sedangkan J-Hope dan Jimin memberikan dukungan virtual.

Jungkook juga memperkenalkan Golden Closet Film di Budapest setelah empat tahun vakum dari serial eksklusifnya bersama BTS.

Jungkook yang mengenakan busana klasik berupa celana denim biru, kaos putih, jaket kulit hitam, dan sepatu bot di tengah sorakan meriah Army. Kata-katanya pada pembukaan, yang penuh rasa syukur dan kegembiraan, langsung memperlihatkan hubungan yang erat antara Jungkook dan Army.

Baca juga: Jungkook BTS Gelar Video Call Fansign Buat 60 Army Beruntung

Konser ini menampilkan beberapa daftar lagu yang beragam, mulai dari Yes or No hingga interpretasi emosional dari lagu Somebody dan Closer To You, diiringi gerak tarian Jungkook yang mempesona. Penampilan solonya disambut dengan pujian dan cinta dari penggemar.

Di atas panggung, Jungkook juga mengucapkan terimakasih yang mendalam pada sang ibu, memanggil Army dengan sebutan sayang bahkan memberikan sentuhan secara personal. Hal ini menambah ikatan Jungkook dengan Army.

Baca juga: Jungkook BTS Duduki Posisi ke-5 di Billboard Hot 100 dengan Lagu Standing Next To You

Jungkook juga mengungkapkan kisah di balik pembuatan album Golden dalam Golden Closet Film (GCF) di Budapest. Penggemar disuguhkan dengan plot-ploy personal tentang kehidupan dan proses kreatif Jungkook.

Sepanjang Golden: Live On Stage Jungkook berlangsung di Seoul, spekulasi muncul tentang kehadiran anggota BTS lainnya. Sebelum acara dimulai, netizen pun gembira melihat sang leader RM di antara penonton. RM pun tersenyum dengan bangga dan membanjiri Jungkook dengan pujian. Untuk menambah dukungan ini, RM membagikan video penampilan panggung Jungkook di Instagram-nya.

Meskipun tidak semua anggota hadir, Army tersentuh melihat J-Hope aktif berpartisipasi dalam obrolan sebelum acara meskipun sedang menjalani wajib militer. Jimin juga turut serta selama siaran langsung, meninggalkan komentar yang sejalan dengan reaksi penggemar. Untuk menambah kesan sentimental, Jungkook membawakan lagu Magic Shop milik BTS selama encore Golden: Live On Stage.