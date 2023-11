Kemeja berkerut Prince laku untuk $33.000

SEBUAH kemeja sutra dengan kerah yang berkerut yang membantu menentukan gaya khas legenda musik Prince telah terjual seharga US$33.000. Kemeja putih itu lengkap dengan manset palsu bergaya Prancis dan kancing mutiara imitasi dipakai oleh "Kid from Minneapolis" selama Tur Purple Rain di Amerika Utara tahun 1984 dan 1985. "Dikurasi oleh seorang pengusaha Prancis yang menjalin hubungan dengan lingkaran dalam Prince dua dekade yang lalu... Koleksi yang luas ini memamerkan evolusi pakaian Prince sepanjang kariernya," kata RR Auction. Baca juga: Ini Lirik Lagu Neck Deep, December, dan Artinya Barang lain yang dilelang termasuk kalung salib berwarna emas Prince yang terjual seharga US$40.514 dan sepatu bot biru bertumit tinggi dari Tur Act I yang terjual seharga US$24.079. Sebuah mantel kasar panjang berwarna putih dari film romantis Prince "Under the Cherry Moon" berhasil mendatangkan US$18.750. Baca juga: 'Woman with a Watch' Karya Picasso Terjual Rp2,1 Triliun di Balai Lelang Sotheby's Lelang tersebut ditutup pada hari Kamis. (AFP/Z-3)

SEBUAH kemeja sutra dengan kerah yang berkerut yang membantu menentukan gaya khas legenda musik Prince telah terjual seharga US$33.000.

Kemeja putih itu lengkap dengan manset palsu bergaya Prancis dan kancing mutiara imitasi dipakai oleh "Kid from Minneapolis" selama Tur Purple Rain di Amerika Utara tahun 1984 dan 1985.

"Dikurasi oleh seorang pengusaha Prancis yang menjalin hubungan dengan lingkaran dalam Prince dua dekade yang lalu... Koleksi yang luas ini memamerkan evolusi pakaian Prince sepanjang kariernya," kata RR Auction.

Baca juga: Ini Lirik Lagu Neck Deep, December, dan Artinya

Barang lain yang dilelang termasuk kalung salib berwarna emas Prince yang terjual seharga US$40.514 dan sepatu bot biru bertumit tinggi dari Tur Act I yang terjual seharga US$24.079.

Sebuah mantel kasar panjang berwarna putih dari film romantis Prince "Under the Cherry Moon" berhasil mendatangkan US$18.750.

Baca juga: 'Woman with a Watch' Karya Picasso Terjual Rp2,1 Triliun di Balai Lelang Sotheby's

Lelang tersebut ditutup pada hari Kamis. (AFP/Z-3)