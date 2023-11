Ini Lirik Lagu Neck Deep, December, dan Artinya

LAGU December merupakan lagu milik Neck Deep yang dirilis pada 2015 di album Life's Not Out to Get You. Band pop-punk asal Inggris itu tidak hanya menyajikan melodi yang menggigit, tetapi juga lirik yang penuh dengan emosi, memperkenalkan penggemar pada suasana musim dingin yang mendalam. Lagu December mengungkapkan cerita tentang kehilangan dan rindu selama bulan Desember, sebuah bulan yang sering dikaitkan dengan kehangatan Natal. Bagi banyak orang, bulan ini mungkin menjadi waktu sulit, terutama jika mereka merasa sendirian atau kecewa. Dalam liriknya, Neck Deep menyampaikan perasaan ketidaknyamanan dan kekosongan saat mencoba merangkul kehadiran seseorang yang mungkin telah pergi atau tidak lagi ada dalam hidup mereka. Baca juga: Neck Deep Rilis Single dan Video Klip We Need More Bricks Bulan Desember, yang sering dipenuhi dengan harapan dan kebersamaan, bisa menjadi tantangan ekstra bagi mereka yang merasa kesepian atau kecewa. Selain merinci perasaan kerinduan dan kehilangan hubungan, baik itu romantis atau hubungan lainnya, lirik-lirik ini juga mencerminkan kekecewaan terhadap harapan-harapan yang mungkin tidak terpenuhi. Meskipun bulan Desember sering dianggap sebagai waktu kebahagiaan dan kedekatan, bagi beberapa orang, itu bisa menjadi pengingat akan ketidaksempurnaan hidup. Baca juga: Neck Deep akan Rilis Album pada 19 Januari Mendatang Namun, December juga bisa diartikan sebagai bentuk terapi atau katarsis. Dalam menyampaikan perasaan melalui musik, Neck Deep memberikan wadah untuk mengatasi dan mengungkapkan emosi yang mungkin sulit diutarakan dengan kata-kata biasa. Lagu ini menunjukkan kedewasaan artistik Neck Deep dan kemampuan mereka untuk menyentuh berbagai aspek emosional melalui musik mereka. December diharapkan dapat menjadi pelarian dan pendamping bagi pendengarnya yang mungkin merasakan perasaan serupa selama bulan Desember. Berikut lirik lagu December oleh Neck Deep beserta terjemahan Bahasa Indonesianya. Stumbled around the block a thousand times Tersandung sekitar blok ribuan kali Missed every call that I had tried, so now I’m giving up Tak terjawab setiap panggilan yang telah kucoba, kini aku menyerah A heartbreak in mid December Patah hati di pertengahan desember You don’t give a f*ck Kau tak peduli You’d never remember me while you’re pulling on his jeans Kau tak pernah mengingatku ketika kau menarik jeansnya Getting lost in the big city Tersesat di kota besar I was looking out your window Aku melihat keluar jendelamu Watching all the cars go Melihat semua mobil pergi Wondering if I’ll see Chicago Ingin tahu jika aku akan melihat Chicago Or a sunset on the west coast Atau matahari terbenam di pantai barat Or will I die in the cold? Atau akankah aku mati kedinginan? Feeling blue and alone Merasa sedih dan sendiri I wonder if you’ll ever hear this song on your stereo Aku bertanya-tanya pernahkah kau mendengar lagu ini di stereomu I hope you get your ballroom floor Aku berharap kau medapat ruangan yang megah Your perfect house with rose red doors Rumah sempurnamu dengan pintu berwarna merah mawar I’m the last thing you’d remember Akulah hal terakhir yang akan kau ingat It’s been a long, lonely December Sudah berlangsung lama, kesepian di bulan Desember I wish I’d known that less is more Kuharap aku tahu kekurangan itu adalah kelebihan But I was passed out on the floor Tapi aku sudah pingsan di atas lantai And that’s the last thing I remember Dan itu hal terakhir yang kuingat It’s been a long, lonely December Sudah berlangsung lama, kesepian di bulan Desember Cast me aside to show yourself in a better light Lupakan aku untuk menunjukkanmu cahaya yang lebih baik I came out breathing, barely breathing, and you came out alright Aku keluar bernafas, nyaris tak bernafas, dan kau keluar baik-baik saja But I’m sure you’ll take his hand Tapi aku yakin kau akan memegang tangannya I hope he’s better than I ever could’ve been Aku berharap dia lebih baik dariku My mistakes were not intentions Kesalahanku tidaklah disengaja This is a list of my confessions I couldn’t say Inilah daftar pengakuanku yang tak bisa kuucapkan Pain is never permanent but tonight it’s killing me Rasa sakit tidak akan selamanya tapi malam ini ia membunuhku I miss your face Aku merindukan wajahmu You’re in my head Kau ada di dalam kepalaku There’s so many things that I should’ve said Ada begitu banyak hal yang harusnya kukatakan A year of suffering, a lesson learned Tahun penuh derita, sebuah pelajaran didapat Sementara itu, Neck Deep kembali memukau penggemar mereka dengan merilis single terbaru yang berjudul We Need More Bricks. Lagu ini menjadi bagian istimewa dari album terbaru mereka yang akan segera dirilis pada 19 Januari 2024 melalui label Hopeless. Ben Barlow, vokalis Neck Deep, mengklaim bahwa lagu ini mempresentasikan sisi politis terbaik dari band tersebut. Menurut Barlow, We Need More Bricks tidak hanya menjadi karya yang membahagiakan penggemar dengan melodi yang khas Neck Deep, tetapi juga menyampaikan pesan politis yang mendalam. Lagu ini mencakup berbagai isu, mulai dari monarki, imigrasi, hingga undang-undang protes dan konflik internasional. Neck Deep dengan tajam mengamati waktu saat ini dan menyuarakan sudut pandang mereka melalui lirik yang penuh makna. "Saya memandangnya sebagai persimpangan di zaman sekarang, di mana batu bata dapat digunakan untuk membangun sesuatu yang positif, atau justru menjadi alat destruktif," jelas Ben. "Saya mengajak para punk dan semua orang yang ingin membuat perubahan untuk beraksi." Selain menjadi karya politis yang paling berkesan dari Neck Deep, lagu ini juga dikenali dengan riff/breakdown favorit Barlow yang pernah mereka tulis. Dengannya, Barlow berharap dapat memancing pemikiran pendengar tentang peran mereka dalam dunia ini dan mendorong mereka untuk bersuara serta mengambil tindakan terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. "Saya sangat antusias untuk membawakan lagu ini secara langsung, lebih dari lagu mana pun dalam album ini," ungkap Barlow. "Jika energi dari We Need More Bricks tidak membuat Anda terhanyut, mungkin lagu-lagu Jason Derulo lebih sesuai dengan selera Anda." Sebuah tantangan terbuka dari vokalis yang menunjukkan semangat dan dedikasi Neck Deep dalam menyuarakan pandangan mereka melalui karya seni mereka. (Z-1)

