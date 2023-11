Jungkook BTS Gelar Video Call Fansign Buat 60 Army Beruntung

SETELAH merilis album solo pertamanya, Golden, pada 3 November lalu, Jungkook BTS memberikan kejutan istimewa kepada beberapa penggemar beruntung dengan mengadakan acara Video Call Fansign. Kesempatan emas ini diperuntukkan bagi para penggemar setia, Army, yang telah melakukan pembelian minimal satu versi dari album Golden melalui Weverse Shop Global pada periode pre-order, yakni dari 4 Oktober hingga 2 November 2023. Album solo idol Kpop Jungkook ini tersedia dalam tiga versi, yakni Shine, Solid, dan Substance. Dalam setiap versi, Army akan mendapatkan beragam merchandise, termasuk book case, album foto, CD dan amplop CD, kartu pos, poster, photocard, stiker, dan amplop konten. Baca juga: Jungkook BTS Duduki Posisi ke-5 di Billboard Hot 100 dengan Lagu Standing Next To You Total 60 Army yang beruntung diberikan kesempatan langka untuk berbincang empat mata dengan Jungkook melalui sesi video call eksklusif berdurasi satu menit. Acara ini sukses digelar pada Sabtu (18/11). Video Call Fansign bersama Jungkook tidak hanya terbatas bagi Army yang berada di Korea Selatan. Kesempatan ini terbuka lebar bagi seluruh Army di penjuru dunia, memastikan bahwa penggemar dari berbagai negara dapat berinteraksi secara langsung dengan idolanya melalui panggilan video, menciptakan momen berharga dan tak terlupakan. Baca juga: Penampilan Spektakuler Jungkook BTS Memukau Penonton di The Plaza Tidak hanya memberikan pengalaman eksklusif melalui video call, Jungkook juga telah menciptakan ikatan yang lebih kuat antara dirinya dan para penggemarnya melalui album solo Golden. Dengan berbagai versi dan bonus yang disertakan, album ini menjadi perwujudan apresiasi Jungkook kepada Army yang terus mendukungnya. Para penggemar yang tidak ingin ketinggalan momen berharga bersama Jungkook diharapkan terus mengikuti perkembangan selanjutnya, karena kemungkinan adanya kejutan serupa di masa depan masih sangat terbuka lebar. Selain itu, Jungkook kembali meraih peringkat teratas dalam Brand Reputation Rankings untuk member boy group pada bulan November ini. Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek untuk para anggota boy group individual dalam bulan ini yang ditentukan melalui analisis indeks seperti partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan kesadaran komunitas untuk 716 anggota boy group. Data yang digunakan untuk analisis ini dikumpulkan mulai 18 Oktober hingga 18 November. (Z-10)

SETELAH merilis album solo pertamanya, Golden, pada 3 November lalu, Jungkook BTS memberikan kejutan istimewa kepada beberapa penggemar beruntung dengan mengadakan acara Video Call Fansign.

Kesempatan emas ini diperuntukkan bagi para penggemar setia, Army, yang telah melakukan pembelian minimal satu versi dari album Golden melalui Weverse Shop Global pada periode pre-order, yakni dari 4 Oktober hingga 2 November 2023.

Album solo idol Kpop Jungkook ini tersedia dalam tiga versi, yakni Shine, Solid, dan Substance. Dalam setiap versi, Army akan mendapatkan beragam merchandise, termasuk book case, album foto, CD dan amplop CD, kartu pos, poster, photocard, stiker, dan amplop konten.

Baca juga: Jungkook BTS Duduki Posisi ke-5 di Billboard Hot 100 dengan Lagu Standing Next To You

Total 60 Army yang beruntung diberikan kesempatan langka untuk berbincang empat mata dengan Jungkook melalui sesi video call eksklusif berdurasi satu menit. Acara ini sukses digelar pada Sabtu (18/11).

Video Call Fansign bersama Jungkook tidak hanya terbatas bagi Army yang berada di Korea Selatan. Kesempatan ini terbuka lebar bagi seluruh Army di penjuru dunia, memastikan bahwa penggemar dari berbagai negara dapat berinteraksi secara langsung dengan idolanya melalui panggilan video, menciptakan momen berharga dan tak terlupakan.

Baca juga: Penampilan Spektakuler Jungkook BTS Memukau Penonton di The Plaza

Tidak hanya memberikan pengalaman eksklusif melalui video call, Jungkook juga telah menciptakan ikatan yang lebih kuat antara dirinya dan para penggemarnya melalui album solo Golden. Dengan berbagai versi dan bonus yang disertakan, album ini menjadi perwujudan apresiasi Jungkook kepada Army yang terus mendukungnya.

Para penggemar yang tidak ingin ketinggalan momen berharga bersama Jungkook diharapkan terus mengikuti perkembangan selanjutnya, karena kemungkinan adanya kejutan serupa di masa depan masih sangat terbuka lebar.

Selain itu, Jungkook kembali meraih peringkat teratas dalam Brand Reputation Rankings untuk member boy group pada bulan November ini. Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek untuk para anggota boy group individual dalam bulan ini yang ditentukan melalui analisis indeks seperti partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan kesadaran komunitas untuk 716 anggota boy group. Data yang digunakan untuk analisis ini dikumpulkan mulai 18 Oktober hingga 18 November. (Z-10)