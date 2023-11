Chris Martin Rutin Lakukan Ritual Sujud Cium Bumi

SEJAK pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia vokalis Coldplay Chris Martin sering melakukan hal-hal yang membuat banyak pengguna internet terkejut. Setelah aksinya yang berjalan di tengah kota Jakarta tanpa alas kaki, ia juga sempat bersujud di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum menuju pesawat yang membawanya ke Australia. Berdasarkan video yang tersebar di sosial media Chris yang menggunakan topi dan sweater hitam berjalan menuju pesawat bersama rombongannya. Sebelum masuk ke pesawat ia sempatkan melepas topi dan bersujud. Banyak perbincangan yang ada di dunia maya salah satunya yang menyebut bahwa aksi sujudnya tersebut merupakan salah satu ritual rutin atau kebiasaan sang vokalis selalu mencium bumi yang ia pijak. Baca juga : Chris Martin Vokalis Coldplay Kedapatan Nyeker Aksi sujud Chris Martin ternyata sering ia lakukan terutama setelah menggelar konser. Bahkan beberapa kali ia sujud saat masih di atas panggung. Baca juga : 22 Fakta Band Coldplay yang Kamu Perlu Tahu Aksi lainnya yakni saat Chris berjalan tanpa alas kaki di tengah kota Jakarta. Selain itu ia dan Phil Harvey sang manajernya berswafoto di jembatan penyeberangan orang (JPO) berlatar belakang suasana jalanan daerah Sudirman Jakarta. "Epic walk in Jakarta Indonesia," dilansir dari unggahan coldplay, Sabtu (18/11). Berdasarkan Journal of Environmental and Public Health bahwa berjalan tanpa alas kaki atau nyeker disebut earthing memiliki efek anti inflamasi bahwa dengan earthing tubuh memungkinkan elektron antioksidan bermuatan negatif dari bumi masuk ke dalam tubuh dan menetralisir radikal bebas bermuatan positif di lokasi peradangan. Tidak hanya itu, Chris punya ide sebelum konser dimulai ternyata ia belajar bahasa Indonesia khususnya pantun selama satu jam demi bisa menyapa penggemarnya. "Saya punya pantun. Hari Selasa ujian fisika, giat belajar biar lulus, apa kabar Kota Jakarta? Boleh dong pinjam seratus," ucap Chris. Pantun sederhana Chris pun langsung disambut riuh penonton. Coldplay sukses menggelar konser pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Konser bertajuk 'Coldplay Music of the Spheres World Tour' itu digelar pada pada Rabu 15 November 2023. Penampilan Coldplay dibuka oleh penyanyi perempuan Indonesia, Rahmania Astrini dan Coldplay pun memberi kejutan dengan menghadirkan grup jaz asal Jakarta Maliq & D'Essentials di akhir konser. Saat konser di Jakarta Coldplay membawakan puluhan lagu antara lain High Power, Adventure of a Lifetime, Paradise, The Scientist, dan masih banyak hits lainnya. Grup band yang dibentuk pada 1997 itu memberikan oleh-oleh berupa kapal pembersih sampah. Ini juga bagian dari kampanye kepedulian lingkungan mereka. Coldplay dan The Ocean Cleanup bekerja sama menghadirkan kapal pembersih sampah atau yang disebut interceptor akan dioperasikan di Sungai Cisadane untuk membersihkan limbah plastik. (Z-8)

SEJAK pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia vokalis Coldplay Chris Martin sering melakukan hal-hal yang membuat banyak pengguna internet terkejut. Setelah aksinya yang berjalan di tengah kota Jakarta tanpa alas kaki, ia juga sempat bersujud di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum menuju pesawat yang membawanya ke Australia.

Berdasarkan video yang tersebar di sosial media Chris yang menggunakan topi dan sweater hitam berjalan menuju pesawat bersama rombongannya. Sebelum masuk ke pesawat ia sempatkan melepas topi dan bersujud.

Banyak perbincangan yang ada di dunia maya salah satunya yang menyebut bahwa aksi sujudnya tersebut merupakan salah satu ritual rutin atau kebiasaan sang vokalis selalu mencium bumi yang ia pijak.

Aksi sujud Chris Martin ternyata sering ia lakukan terutama setelah menggelar konser. Bahkan beberapa kali ia sujud saat masih di atas panggung.

Aksi lainnya yakni saat Chris berjalan tanpa alas kaki di tengah kota Jakarta. Selain itu ia dan Phil Harvey sang manajernya berswafoto di jembatan penyeberangan orang (JPO) berlatar belakang suasana jalanan daerah Sudirman Jakarta.

"Epic walk in Jakarta Indonesia," dilansir dari unggahan coldplay, Sabtu (18/11).

Berdasarkan Journal of Environmental and Public Health bahwa berjalan tanpa alas kaki atau nyeker disebut earthing memiliki efek anti inflamasi bahwa dengan earthing tubuh memungkinkan elektron antioksidan bermuatan negatif dari bumi masuk ke dalam tubuh dan menetralisir radikal bebas bermuatan positif di lokasi peradangan.

Tidak hanya itu, Chris punya ide sebelum konser dimulai ternyata ia belajar bahasa Indonesia khususnya pantun selama satu jam demi bisa menyapa penggemarnya.

"Saya punya pantun. Hari Selasa ujian fisika, giat belajar biar lulus, apa kabar Kota Jakarta? Boleh dong pinjam seratus," ucap Chris.

Pantun sederhana Chris pun langsung disambut riuh penonton.

Coldplay sukses menggelar konser pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Konser bertajuk 'Coldplay Music of the Spheres World Tour' itu digelar pada pada Rabu 15 November 2023.

Penampilan Coldplay dibuka oleh penyanyi perempuan Indonesia, Rahmania Astrini dan Coldplay pun memberi kejutan dengan menghadirkan grup jaz asal Jakarta Maliq & D'Essentials di akhir konser.

Saat konser di Jakarta Coldplay membawakan puluhan lagu antara lain High Power, Adventure of a Lifetime, Paradise, The Scientist, dan masih banyak hits lainnya.

Grup band yang dibentuk pada 1997 itu memberikan oleh-oleh berupa kapal pembersih sampah. Ini juga bagian dari kampanye kepedulian lingkungan mereka.

Coldplay dan The Ocean Cleanup bekerja sama menghadirkan kapal pembersih sampah atau yang disebut interceptor akan dioperasikan di Sungai Cisadane untuk membersihkan limbah plastik. (Z-8)