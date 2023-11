Laufey Raih Nominasi Grammy Lewat Album Bewitched

MUSISI, komposer, sekaligus multiinstrumentalis berdarah Islandia-Tiongkok, yang kini berbasis di Los Angeles, Laufey, mendapatkan nominasi penghargaan Grammy pertamanya tahun ini. Laufey mendapatkan nominasi dalam kategori yang juga pernah dimenangkan oleh nama-nama seperti Bruce Springsteen dan Liz Callaway, yaitu kategori Best Traditional Pop Vocal Album. Laufey juga ditampilkan sebagai musisi yang menyumbangkan karya untuk Spotify Singles Holiday tahun ini. Laufey menyanyikan ulang salah satu lagu klasik musim natal, Winter Wonderland, yang menurutnya adalah lagu yang berhasil menggambarkan "esensi dan kehangatan musim liburan natal di rumah keluargaku di Islandia". Baca juga: Sambut Natal, Laufey Rilis Cover Lagu Christmas Dreaming Bersamaan dengan semua pencapaian tersebut, Laufey juga memperpanjang kontrak kerja samanya dengan partner label-nya, AWAL. "Komitmen yang telah diberikan AWAL terhadap otonomi kreatifku merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan aku kebebasan ruang untuk menciptakan musik sesuai dengan keinginanku sendiri. Kegigihan dan visi progresifnya untuk industri musik sangat terasa di setiap sudut AWAL, dan aku sangat senang bisa memperpanjang kerjasama kita." ujar Laufey. Laufey tumbuh di antara Reykjavík dan Washington, DC dengan kunjungan tahunan ke Beijing. Musisi berdarah Islandia-Tiongkok ini tumbuh dengan memainkan cello serta piano dan terpikat oleh standar jazz Ella Fitzgerald setelah menggali koleksi rekaman ayahnya. Baca juga: Laufey Pecahkan Rekor untuk Debut Album Jazz Terbesar di Spotify Pada 2020, ketika masih menjadi mahasiswa di Berklee College of Music, Laufey merilis single debutnya Street by Street, yang kemudian menduduki puncak tangga lagu radio Islandia. Pada 2022, album perdananya Everything I Know About Love meraih posisi #1 pada chart Billboard Alternative New Artist Album, dan lagunya berjudul Valentine meraih posisi #1 di chart Spotify Jazz. Album kedua Laufey, yang mendapatkan banyak pujian dari para kritik, Bewitched, dirilis pada September lalu, dan telah memecahkankan rekor baru sebagai debut album jazz terbesar dalam sejarah Spotify. Album tersebut langsung masuk dan menduduki urutan #2 dalam chart album Spotify Global dan Amerika Serikat, begitu juga posisi #23 di Billboard 200 (di belakang album terbaru Olivia Rodrigo dan juga V BTS), #1 pada chart Billboard Independent Album, #1 di chart Current Traditional Jazz Albums, dan baru-baru ini masuk nominasi Best Traditional Pop Vocal Album di ajang ke-66 GRAMMY® Awards. Lagu hit dari album tersebut, From The Start, kini menjadi lagu jazz yang paling sering didengarkan di Amerika Serikat tahun ini. Saat ini, Laufey sedang menjalani tur sold out Amerika Utaranya. Turnya siap mengunjungi Inggris dan Eropa tahun depan. Semua tiket tur tersebut sudah habis terjual. Hari ini, Laufey telah memiliki lebih dari 1 miliar stream di berbagai platform digital dan menjadi musisi islandia dengan streaming terbesar di dunia. (Ant/Z-1)

MUSISI, komposer, sekaligus multiinstrumentalis berdarah Islandia-Tiongkok, yang kini berbasis di Los Angeles, Laufey, mendapatkan nominasi penghargaan Grammy pertamanya tahun ini. Laufey mendapatkan nominasi dalam kategori yang juga pernah dimenangkan oleh nama-nama seperti Bruce Springsteen dan Liz Callaway, yaitu kategori Best Traditional Pop Vocal Album.

Laufey juga ditampilkan sebagai musisi yang menyumbangkan karya untuk Spotify Singles Holiday tahun ini.

Laufey menyanyikan ulang salah satu lagu klasik musim natal, Winter Wonderland, yang menurutnya adalah lagu yang berhasil menggambarkan "esensi dan kehangatan musim liburan natal di rumah keluargaku di Islandia".

Bersamaan dengan semua pencapaian tersebut, Laufey juga memperpanjang kontrak kerja samanya dengan partner label-nya, AWAL.

"Komitmen yang telah diberikan AWAL terhadap otonomi kreatifku merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan aku kebebasan ruang untuk menciptakan musik sesuai dengan keinginanku sendiri. Kegigihan dan visi progresifnya untuk industri musik sangat terasa di setiap sudut AWAL, dan aku sangat senang bisa memperpanjang kerjasama kita." ujar Laufey.

Laufey tumbuh di antara Reykjavík dan Washington, DC dengan kunjungan tahunan ke Beijing. Musisi berdarah Islandia-Tiongkok ini tumbuh dengan memainkan cello serta piano dan terpikat oleh standar jazz Ella Fitzgerald setelah menggali koleksi rekaman ayahnya.

Pada 2020, ketika masih menjadi mahasiswa di Berklee College of Music, Laufey merilis single debutnya Street by Street, yang kemudian menduduki puncak tangga lagu radio Islandia.

Pada 2022, album perdananya Everything I Know About Love meraih posisi #1 pada chart Billboard Alternative New Artist Album, dan lagunya berjudul Valentine meraih posisi #1 di chart Spotify Jazz.

Album kedua Laufey, yang mendapatkan banyak pujian dari para kritik, Bewitched, dirilis pada September lalu, dan telah memecahkankan rekor baru sebagai debut album jazz terbesar dalam sejarah Spotify.

Album tersebut langsung masuk dan menduduki urutan #2 dalam chart album Spotify Global dan Amerika Serikat, begitu juga posisi #23 di Billboard 200 (di belakang album terbaru Olivia Rodrigo dan juga V BTS), #1 pada chart Billboard Independent Album, #1 di chart Current Traditional Jazz Albums, dan baru-baru ini masuk nominasi Best Traditional Pop Vocal Album di ajang ke-66 GRAMMY® Awards.

Lagu hit dari album tersebut, From The Start, kini menjadi lagu jazz yang paling sering didengarkan di Amerika Serikat tahun ini.

Saat ini, Laufey sedang menjalani tur sold out Amerika Utaranya. Turnya siap mengunjungi Inggris dan Eropa tahun depan. Semua tiket tur tersebut sudah habis terjual. Hari ini, Laufey telah memiliki lebih dari 1 miliar stream di berbagai platform digital dan menjadi musisi islandia dengan streaming terbesar di dunia. (Ant/Z-1)