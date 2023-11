Rahmania Astrini Bersiap Selama 3 Bulan untuk Jadi Pembuka Konser Coldplay

PENYANYI Rahmania Astrini mengungkapkan dirinya dan band membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk mempersiapkan penampilan sebagai pembuka konser tur dunia band Coldplay, yang bertajuk Music of The Spheres, yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Rabu (15/11) lalu. "Aku lupa, benar-benar glitch rasanya. Pas 3 bulan sebelum konser, kami merasa panik, wah sudah dekat nih sebentar lagi. Maka dari itu kami langsung siap-siap mencari studio dan tanggal untuk latihan karena lumayan sulit juga untuk menyatukan jadwal dari sekian banyak orang yang terlibat," ungkap penyanyi yang akrab disapa Astri itu, Jumat (17/11). Astri mengatakan, selama kurun 3 bulan tersebut, pikirannya kerap mengembara ke persiapan penampilan di konser Coldplay meskipun dirinya tengah melakukan aktivitas harian yang tak ada kaitannya dengan musik. Baca juga: Rahmania Astrini Ungkap Disemangati Chris Martin Sebelum Tampil "Merasa panik. Semisal lagi diam atau nonton, aku kepikiran setlist, nanti mesti ngomong apa di setiap jeda lagu, dan sebagainya. Aku kepikiran hampir setiap hari karena memang benar-benar merasakan semangat yang luar biasa," terang penyanyi bernama lengkap Rahmania Astrini Purwono itu. Penyanyi yang dinobatkan sebagai Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia 2019 dan 2021 tersebut menyadari penampilan di GBK akan menyedot sangat banyak energi sehingga Astri juga mempersiapkan stamina dengan sebaik-baiknya. "GBK itu kan venue sangat besar, artinya aku harus memiliki fisik kuat. Takutnya baru tiga lagu, aku sudah merasakan kelelahan. Makanya, aku harus jaga fisik dengan berolahraga dan menjaga pola makan agar tetap fit. Sisanya adalah berlatih musik," tutur dia. Baca juga: Solois Rahmania Astrini Mengaku Takjub Jadi Penyanyi Pembuka Konser Coldplay di GBK Latihan musik yang Astri tekuni bersama rekan-rekan band juga mencakup penentuan deret lagu atau setlist di atas panggung. Di pembukaan konser Coldplay malam itu, Astri dkk. menghadirkan sebanyak 6 lagu secara berurutan yaitu Goodnight Kiss+Ground Zero, Untitled, Butterfly, Menua Bersama, Someday Somewhere Someplace Somehow, dan Aku Cinta Dia. Penentuan deret lagu tersebut, tutur Astri, didasari pada pertimbangan untuk mengenalkan sosok sang penyanyi kepada ribuan orang di GBK lewat lagu-lagu yang sudah sejak lama menyapa publik maupun lagu terbaru. "Dari 80 ribu penonton malam itu pasti masih banyak yang belum tahu aku. Jadi, aku cari cara mengenalkan lagu aku, sekaligus juga bisa menghibur mereka lewat lagu-lagu yang sudah populer. Aku sendiri kan belum benar-benar punya lagu hit banget. Jadi, alhamdulillah punya lagu recycle Aku Cinta Dia dan Untitled untuk dibawakan. Sisanya adalah single terbaru Someday Somewhere Someplace Somehow dan dua lagu lain adalah favorit band yang kami diskusikan," papar Astri. Usai tampil apik dalam konser tersebut, Astri tidak menampik keinginan untuk bisa berkarier menembus batas negara alias go international. Meski demikian, dirinya mengungkapkan bahwa capaian yang hendak dia kejar dalam waktu dekat ini adalah lebih mengenal audiens yang ada di dalam negeri. "(Go international) itu mimpi yang paling jauh. Tetapi kalau memang bisa tercapai dalam waktu tidak lama, alhamdulillah banget. Sekarang ini aku sebenarnya ingin banget kenal dengan audiens di Indonesia dulu. Ingin benar-benar mendekatkan diri ke mereka. Apalagi sekarang aku sedang fokus membuat album perdana yang rencananya akan rilis pada tahun depan. Doakan ya," tutup Astri. (Ant/Z-1)

