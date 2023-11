Rahmania Astrini Ungkap Disemangati Chris Martin Sebelum Tampil

PENYANYI Rahmania Astrini membagikan kesan-kesan unik dari balik panggung konser tur dunia band asal Inggris Coldplay, Music of The Spheres, yang berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Rabu (15/11) lalu. Salah satunya adalah ketika dirinya merasakan kegugupan luar biasa kala mendapatkan suntikan semangat dari vokalis Coldplay, Chris Martin. Nama Rahmania Astrini, saat ini, tengah menjadi pembahasan hangat dalam industri hiburan Tanah Air usai dirinya muncul sebagai penampil pembuka konser Coldplay selain band Maliq & D'Essentials yang juga menjadi penampil pembuka malam itu. Astri, yang lahir di Massachusetts, Amerika Serikat (AS), mengaku sempat mengalami star-struck alias terpesona ketika disapa langsung oleh Chris Martin di ruang tunggu artis. Baca juga: YLKI Mengaku belum Terima Aduan Konsumen Soal Tiket Coldplay "Sekitar 20 atau 30 menit sebelum naik ke atas panggung, saya dan teman-teman band dalam keadaan sedang bersiap, berdandanlah. Aku bahkan sedang dipakaikan korset, lagi ditarik-tarik gitu, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan masuklah Chris Martin," kenang Astri sembari tersenyum, Jumat (17/11). Pada momen konser malam itu, Chris Martin rupanya ingin menanyakan perasaan sekaligus kesiapan Astri dan rekan-rekan band sebelum naik ke atas panggung. "Kami bingung mau menjawab apa karena saat itu sudah star-struck duluan. Kami cuma menjawab ya ya dan seterusnya. Ketika Chris sudah keluar dari ruangan, kami saling bertanya-tanya, 'Ini beneran kejadian, nggak, sih?'," ujar Astri. Baca juga: Pelaku Penipuan Tiket Coldplay Ditangkap Polisi Momentum itu, lanjut Astri, menjadi salah satu peristiwa luar biasa mendongkrak semangat dia dan rekan-rekannya yang menampilkan sebanyak enam lagu di atas panggung pada penampilan malam itu. "Chris semacam memberikan masukan, 'Sudah, sikat saja nanti di atas stage, have fun saja dan pede.' Kami merasa dikasih kepercayaan penuh dari Coldplay," tutur penyanyi yang baru saja merilis single Someday Somewhere Someplace Somehow itu. Penyanyi kelahiran 4 Juli 2001 itu juga mengingat bahwa sebelum naik ke atas panggung, dirinya merasakan kegugupan luar biasa tatkala mendengar secara jelas suara ribuan penonton yang memadati GBK, tidak sabar untuk melihat langsung penampilan Chris Martin dan rekan-rekannya. Merasakan adrenalin menyenangkan yang sama seperti penonton rasakan, membuat Astri mampu mengatasi rasa gugup ketika sudah berdiri di atas panggung. "Di belakang panggung, aku coba pakai ear monitor biar suara penonton nggak begitu terdengar karena aku nggak pernah berada di situasi dan panggung sebesar itu serta penonton sebanyak itu. Begitu naik ke atas panggung, rasa gugup itu hilang. Aku senang banget ternyata aku bisa lihat raut wajah penonton satu per satu, terutama yang berada di festival bagian depan. Benar-benar mengagumkan dan aku menyukainya," papar Astri yang menikmati aksi Coldplay malam itu hingga konser berakhir. Penyanyi yang memulai karier di industri musik lewat single Menua Bersama pada 2017 itu menambahkan bahwa usai konser, dia dan rekan-rekan satu band serta penampil serta tim produksi lainnya masih sempat bertemu muka dengan Chris Martin dalam sebuah sesi penutup konser di belakang panggung. "Aku nggak tahu kalau bakalan ada Chris Martin lagi di situ. Orangnya benar-benar baik banget. Aku merasa setiap ketemu dia, kayak didengar sama dia dan dikasih wejangan secara langsung, padahal mungkin niat dia nggak seperti itu. Tetapi aku merasa terinspirasi secara langsung," tutup Astri dengan sorot mata berbinar. (Ant/Z-1)

PENYANYI Rahmania Astrini membagikan kesan-kesan unik dari balik panggung konser tur dunia band asal Inggris Coldplay, Music of The Spheres, yang berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Rabu (15/11) lalu. Salah satunya adalah ketika dirinya merasakan kegugupan luar biasa kala mendapatkan suntikan semangat dari vokalis Coldplay, Chris Martin.

Nama Rahmania Astrini, saat ini, tengah menjadi pembahasan hangat dalam industri hiburan Tanah Air usai dirinya muncul sebagai penampil pembuka konser Coldplay selain band Maliq & D'Essentials yang juga menjadi penampil pembuka malam itu.

Astri, yang lahir di Massachusetts, Amerika Serikat (AS), mengaku sempat mengalami star-struck alias terpesona ketika disapa langsung oleh Chris Martin di ruang tunggu artis.

"Sekitar 20 atau 30 menit sebelum naik ke atas panggung, saya dan teman-teman band dalam keadaan sedang bersiap, berdandanlah. Aku bahkan sedang dipakaikan korset, lagi ditarik-tarik gitu, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu dan masuklah Chris Martin," kenang Astri sembari tersenyum, Jumat (17/11).

Pada momen konser malam itu, Chris Martin rupanya ingin menanyakan perasaan sekaligus kesiapan Astri dan rekan-rekan band sebelum naik ke atas panggung.

"Kami bingung mau menjawab apa karena saat itu sudah star-struck duluan. Kami cuma menjawab ya ya dan seterusnya. Ketika Chris sudah keluar dari ruangan, kami saling bertanya-tanya, 'Ini beneran kejadian, nggak, sih?'," ujar Astri.

Momentum itu, lanjut Astri, menjadi salah satu peristiwa luar biasa mendongkrak semangat dia dan rekan-rekannya yang menampilkan sebanyak enam lagu di atas panggung pada penampilan malam itu.

"Chris semacam memberikan masukan, 'Sudah, sikat saja nanti di atas stage, have fun saja dan pede.' Kami merasa dikasih kepercayaan penuh dari Coldplay," tutur penyanyi yang baru saja merilis single Someday Somewhere Someplace Somehow itu.

Penyanyi kelahiran 4 Juli 2001 itu juga mengingat bahwa sebelum naik ke atas panggung, dirinya merasakan kegugupan luar biasa tatkala mendengar secara jelas suara ribuan penonton yang memadati GBK, tidak sabar untuk melihat langsung penampilan Chris Martin dan rekan-rekannya.

Merasakan adrenalin menyenangkan yang sama seperti penonton rasakan, membuat Astri mampu mengatasi rasa gugup ketika sudah berdiri di atas panggung.

"Di belakang panggung, aku coba pakai ear monitor biar suara penonton nggak begitu terdengar karena aku nggak pernah berada di situasi dan panggung sebesar itu serta penonton sebanyak itu. Begitu naik ke atas panggung, rasa gugup itu hilang. Aku senang banget ternyata aku bisa lihat raut wajah penonton satu per satu, terutama yang berada di festival bagian depan. Benar-benar mengagumkan dan aku menyukainya," papar Astri yang menikmati aksi Coldplay malam itu hingga konser berakhir.

Penyanyi yang memulai karier di industri musik lewat single Menua Bersama pada 2017 itu menambahkan bahwa usai konser, dia dan rekan-rekan satu band serta penampil serta tim produksi lainnya masih sempat bertemu muka dengan Chris Martin dalam sebuah sesi penutup konser di belakang panggung.

"Aku nggak tahu kalau bakalan ada Chris Martin lagi di situ. Orangnya benar-benar baik banget. Aku merasa setiap ketemu dia, kayak didengar sama dia dan dikasih wejangan secara langsung, padahal mungkin niat dia nggak seperti itu. Tetapi aku merasa terinspirasi secara langsung," tutup Astri dengan sorot mata berbinar. (Ant/Z-1)