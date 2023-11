Joyland Festival Jakarta Lengkapi Penampilan dengan D4vd, EAJ, dan Masih Banyak Lagi

MEMASUKI satu bulan menjelang Joyland Festival Jakarta 2023, dan dengan suasana seru pesta pra-acara yang menampilkan Kevin Morby masih segar diingatan, sederet nama dan aktivitas baru kini diumumkan untuk melengkapi daftar acara. Plainsong Live dengan senang mengumumkan bahwa festival tersebut – yang akan diselenggarakan di GBK Baseball Stadium Senayan, Jakarta pada 24 hingga 26 November 2023 – turut menampilkan d4vd, sang anak ajaib musisi rumahan asal Amerika Serikat; eaJ, penyanyi dan pencipta lagu berdarah Korea-Amerika; serta Fazerdaze, multi-instrumentalist asal Selandia Baru. Edisi Joyland tahun ini juga akan berkolaborasi dengan Whiteboard Journal untuk memberi fokus kepada artis-artis asal Asia Tenggara melalui penampilan oleh Bayangan dari Malaysia, CURB dan Sobs dari Singapura, serta YONLAPA dari Thailand. Tak ketinggalan juga nama-nama para talenta dari dalam negeri yang merupakan perpaduan antara wajah baru serta muka lama yang kembali memeriahkan Joyland, yakni BAP., Bernadya, Dongker, Gabber Modus Operandi, L'Alphalpha, Leipzig, Mocca, Reality Club, Rock N Roll Mafia, dan The Panturas. Di antara nama-nama baru yang akan tampil di Joyland adalah David Burke alias d4vd, remaja fenomenal kelahiran New York dan bermukim di Houston yang mulai membuat lagu sekadar untuk menciptakan musik latar yang bebas hak cipta untuk video bermain Fortnite yang diunggahnya ke YouTube. Dengan modal aplikasi BandLab untuk memproduseri musik di telepon selulernya dan dengan menggunakan lemari kamar tidurnya sebagai bilik rekaman, ia menarik perhatian melalui lagu-lagu ciptaannya, lalu menandatangani kontrak dengan label Darkroom Records, dan melejit seketika berkat single “Romantic Homicide” di tahun 2022 yang disusul oleh album mini Petals to Thorns. Sudah terlalu lama sejak saya kembali ke sana dan saya tak sabar berjumpa dengan semuanya di Jakarta!” kata Jae Park, yang sudah pernah tampil di Indonesia sebagai vokalis dan gitaris di grup lamanya, Day6, dan juga sebagai artis solo dengan nama panggung eaJ. “Adalah sebuah kehormatan untuk bisa tampil sepanggung dengan beberapa band yang menjadi bagian dari pertumbuhan saya, serta dengan beberapa inspirasi musikal yang baru!” Berkat penggemar bermata tajam yang melihat namanya di video tebak-tebakan yang diunggah ke akun-akun media sosial Joyland sehari sebelum pengumuman resmi ini, antisipasi untuk penampilan eaJ di festival tersebut – di mana ia akan membawakan lagu-lagu seperti “Car Crash” dan “Castle in the Sky” – sudah mulai menanjak. Seperti halnya eaJ, antusiasme untuk tampil di Joyland turut dirasakan oleh Dongker, band punk asal Bandung yang semakin bersinar dalam setahun terakhir berkat lagu-lagu anthemic seperti "Bertaruh dengan Api" dan "Tuhan di Reruntuh Kota". "Ini salah satu panggung yang kami tunggu-tunggu," kata Delpi Suhariyanto, gitaris dan pencipta lagu Dongker. "Kami memiliki ekspektasi ke diri sendiri dengan membawa aksi panggung yang berbeda untuk Joyland." "Sejauh ini, persiapan lancar sesuai jadwal. Lagi seru merespon venue yang baru pertama kami pakai. Akan ada banyak penonton baru Joyland, termasuk dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina," kata Ferry Dermawan, Direktur Program Joyland Festival. "Untuk jajaran line-up, kami lagi coba bereksperimen dengan memasukkan nama-nama tambahan yang irisannya agak jauh dari penonton Joyland biasanya, seperti d4vd dan eaJ. Kami ingin Joyland lebih kaya secara genre tapi di saat bersamaan para pengisi acara ini bisa saling mempengaruhi dan terinspirasi," jelasnya. Di samping para musisi serta komika yang akan tampil di panggung Shrooms Garden yang dipandu dan dikurasi oleh Soleh Solihun, workshop White Peacock yang selalu menjadi favorit kini akan menempati area yang lebih luas dengan program yang semakin beragam untuk dinikmati bersama si kecil. Di samping berbagai aktivitas prakarya seperti membuat boneka, bermain plastisin, membuat mahkota bunga, melukis wajah, membaca tarot, dan mengepang rambut, White Peacock juga menghadirkan Kancil Art Bali yang akan mengadakan kelas seni perhiasan, membentuk tanah liat, dan mendaur ulang buku tulis; kelas menulis lagu oleh Earhouse Songwriting Club; sesi bercerita bersama Aprilia Apsari; serta penampilan musik ceria oleh Kak Nunuk dan Anggun Priambodo. Dengan bergabungnya nama-nama di atas ke deretan artis yang sudah diumumkan, yakni Fleet Foxes, Mew, Interpol, Alvvays, Bloc Party, The Beths, Ali, Maliq & D’Essentials, White Shoes & The Couples Company, The Adams, dan masih banyak lagi, ini akan menjadi Joyland Festival Jakarta terbesar sejauh ini – dan sebuah perhelatan yang sayang untuk dilewatkan. Pastikan tiketmu aman. Jadwal harian dan tiket kini tersedia dalam opsi early entry harian (Rp 578.000,-) dan regular entry harian (Rp 628.000), di samping early entry tiga hari (Rp 1.488.000) dan regular entry tiga hari (Rp 1.588.000). (RO/S-4)

