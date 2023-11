Adam Lambert Resmi Tutup Tur Konser Bersama Queen, Kenang Freddie Mercury di Atas Panggung

MUSISI jebolan American Idol, Adam Lambert yang telah satu dekade berkolaborasi menjadi vokalis grup band Queen, secara resmi menutup pertunjukan terakhir mereka dalam rangkaian tur Amerika Utara di di BMO Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat (AS) bertajuk “Rhapsody Tour 2023”. Pada kesempatan tersebut, Lambert memastikan akan terus menjaga warisan mendiang vokalis Queen Freddie Mercury agar tetap hidup saat tampil bersama Queen di atas panggung. Saat ini band Queen masih menyisakan dua anggota asli grup yakni Brian May dan Roger Taylor. Pertunjukan tersebut menandai berakhirnya 22 pertunjukan Queen's North American Tour yakni tur pertama mereka dalam empat tahun yang dimulai pada bulan Oktober di Baltimore. Baca juga: Queen Isyaratkan Pensiun Tahun Depan Saat berpidato di depan penonton pada pertunjukan hari Sabtu, Lambert mengungkapkan rasa syukur dan merasa beruntung bisa melakukan tur dengan legenda rock tersebut selama 10 tahun terakhir. Dia juga memastikan akan memberikan penghormatan kepada Mercury, yang meninggal pada 1991 silam. “Apa kabar LA? Senang rasanya bisa pulang ke sini setelah tur yang luar biasa bersama dua legenda rock and roll. Kalian tahu, kalau aku sudah melakukan perjalanan selama 10 tahun bersama Queen? Bukankah itu gila?” sapa Lambert kepada para penonton seperti dilansir dari People pada Jum’at (17/11). Baca juga: Roger Taylor Sebut Lambert Layak Dapat Kesempatan Rekam Lagu Queen Pria 41 tahun itu mengaku mengagumi Freddie Mercury yang akan selalu diingat dalam kenangan setiap anggota dan penggemar Queen. “Ketahuilah setiap kali saya sampai di sini, saya tahu bahwa saya sangat beruntung. Saya tahu betapa besarnya suatu kehormatan. Dan yakinlah bahwa setiap kali saya naik panggung, saya memiliki satu orang di hati saya: Freddie Mercury!” katanya. Saat penonton menjadi heboh, Lambert melanjutkan “Kamu juga mencintai Freddie kan? Begitulah, ini adalah perayaan Freddie dan Queen,” katanya sebelum menyanyikan lagu hit Queen bertajuk Don't Stop Me Now. Selama 150 menit, pertunjukan itu menampilkan lagu-lagu hits termasuk lagu klasik seperti “We Will Rock You,” “Radio Ga Ga” dan “Somebody to Love” serta “Love of My Life” Saat lagu Love of My Life ditampilkan, May juga memberikan penghormatan kepada mendiang Mercury dengan duduk di bangku dan tampil di hadapan penonton sebelum klip Mercury menyanyikan lagu yang sama muncul di layar panggung. Meskipun Lambert mengambil peran sebagai penyanyi utama seperti yang pernah dilakukan Mercury, alumni American Idol itu sebelumnya telah menjelaskan bahwa dia tidak berusaha menjadi mendiang penyanyi ikonik tersebut, justru kemitraannya dengan anggota Queen merupakan usaha tim. “Mercury “meletakkan dasar” untuk semua yang telah mereka capai bersama, dialah pencetusnya. Dia tidak bisa tergantikan, tapi itu memberi saya begitu banyak kebebasan untuk sekadar eksis di tempat yang main-main, agak konyol. Freddie memiliki selera humor yang tinggi, dari apa yang saya dengar dan lihat, dan dia tidak terbatas,” kata Lambert. (Z-3)

MUSISI jebolan American Idol, Adam Lambert yang telah satu dekade berkolaborasi menjadi vokalis grup band Queen, secara resmi menutup pertunjukan terakhir mereka dalam rangkaian tur Amerika Utara di di BMO Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat (AS) bertajuk “Rhapsody Tour 2023”.

Pada kesempatan tersebut, Lambert memastikan akan terus menjaga warisan mendiang vokalis Queen Freddie Mercury agar tetap hidup saat tampil bersama Queen di atas panggung. Saat ini band Queen masih menyisakan dua anggota asli grup yakni Brian May dan Roger Taylor.

Pertunjukan tersebut menandai berakhirnya 22 pertunjukan Queen's North American Tour yakni tur pertama mereka dalam empat tahun yang dimulai pada bulan Oktober di Baltimore.

Baca juga: Queen Isyaratkan Pensiun Tahun Depan

Saat berpidato di depan penonton pada pertunjukan hari Sabtu, Lambert mengungkapkan rasa syukur dan merasa beruntung bisa melakukan tur dengan legenda rock tersebut selama 10 tahun terakhir. Dia juga memastikan akan memberikan penghormatan kepada Mercury, yang meninggal pada 1991 silam.

“Apa kabar LA? Senang rasanya bisa pulang ke sini setelah tur yang luar biasa bersama dua legenda rock and roll. Kalian tahu, kalau aku sudah melakukan perjalanan selama 10 tahun bersama Queen? Bukankah itu gila?” sapa Lambert kepada para penonton seperti dilansir dari People pada Jum’at (17/11).

Baca juga: Roger Taylor Sebut Lambert Layak Dapat Kesempatan Rekam Lagu Queen

Pria 41 tahun itu mengaku mengagumi Freddie Mercury yang akan selalu diingat dalam kenangan setiap anggota dan penggemar Queen. “Ketahuilah setiap kali saya sampai di sini, saya tahu bahwa saya sangat beruntung. Saya tahu betapa besarnya suatu kehormatan. Dan yakinlah bahwa setiap kali saya naik panggung, saya memiliki satu orang di hati saya: Freddie Mercury!” katanya.

Saat penonton menjadi heboh, Lambert melanjutkan “Kamu juga mencintai Freddie kan? Begitulah, ini adalah perayaan Freddie dan Queen,” katanya sebelum menyanyikan lagu hit Queen bertajuk Don't Stop Me Now.

Selama 150 menit, pertunjukan itu menampilkan lagu-lagu hits termasuk lagu klasik seperti “We Will Rock You,” “Radio Ga Ga” dan “Somebody to Love” serta “Love of My Life”

Saat lagu Love of My Life ditampilkan, May juga memberikan penghormatan kepada mendiang Mercury dengan duduk di bangku dan tampil di hadapan penonton sebelum klip Mercury menyanyikan lagu yang sama muncul di layar panggung.

Meskipun Lambert mengambil peran sebagai penyanyi utama seperti yang pernah dilakukan Mercury, alumni American Idol itu sebelumnya telah menjelaskan bahwa dia tidak berusaha menjadi mendiang penyanyi ikonik tersebut, justru kemitraannya dengan anggota Queen merupakan usaha tim.

“Mercury “meletakkan dasar” untuk semua yang telah mereka capai bersama, dialah pencetusnya. Dia tidak bisa tergantikan, tapi itu memberi saya begitu banyak kebebasan untuk sekadar eksis di tempat yang main-main, agak konyol. Freddie memiliki selera humor yang tinggi, dari apa yang saya dengar dan lihat, dan dia tidak terbatas,” kata Lambert. (Z-3)