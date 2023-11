Nessie Judge Beri Dukungan untuk Palestina Lewat Konten Video

PEMBUAT konten Nessie Judge memberikan dukungannya untuk Palestina, yang saat ini sedang mengalami krisis kemanusiaan, melalui unggahan konten video dan gerakan penuh mendukung warga Palestina. "Aku udah bikin video yang durasinya cukup panjang, sekitar 22 menit. Sebenarnya video (tentang Palestina) ini cukup kontroversial karena aku memang setting one site, tapi aku merasa it's necessary, udah jadi kebutuhan bahwa orang-orang yang menonton aku, mendukung aku, tau apa yang terjadi," kata Nessie, dikutip Jumat (17/11). Dia menambahkan, "Aku breakdown untuk sejarahnya, and that's where I stand. Jadi, dengan menyuarakan support melalui video, itu adalah bantuan aku dan bisa jadi bantuan untuk teman-teman." Baca juga: AS Prihatin Atas Serangan Rumah Sakit di Gaza Nessie telah membuat sejumlah konten video panjang mengenai sejarah Palestina dan konflik dengan Israel. Di video tersebut, Nessie membagikan informasi cukup akurat mengenai krisis kemanusiaan yang saat ini dihadapi Palestina karena agresi militer yang digencarkan Israel. Tidak hanya itu, dia juga membuat video panjang mengenai Perdana Menteri Israel dan kontroversinya. Dari konten-konten itu, Nessie ingin masyarakat Indonesia dapat mengerti dan mengetahui asal muasal konflik Palestina yang sedang terjadi saat ini. Baca juga: RS Al Ahli Baptist Jadi Rumah Sakit Terakhir di Gaza Nessie juga tidak ragu-ragu menyuarakan dukungan untuk Palestina di akun media sosial pribadinya. Menurutnya, langkah kecil yang ia berikan sedikit banyak dapat memengaruhi masyarakat untuk ikut serta menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. "Sebagai bagian dari dunia ini, kita punya kewajiban untuk berperan aktif dalam isu-isu kemanusiaan. Apa yang sekarang terjadi di Palestina ini penjajahan, untuk kita proaktif menyuarakan dan berdiri sama mereka yang tertindas itu penting sekali," kata pemilik nama lengkap Nasreen Anisputri Judge itu. Dia juga mengajak masyarakat Indonesia yang ingin menyuarakan kebebasan Palestina dengan berbagai cara yang dapat ditempuh, seperti berdonasi semampunya, membagikan informasi akurat seputar Palestina, dan lainnya. "Menurut aku, kita sekarang ada di masa di mana kita semua punya suara yang bisa didengar orang-orang. Dengan menyuarakan aja, kita berdiri dengan orang-orang yang sedang tertindas bikin orang lain curious dengan pandangan kita," kata pemilik kanal YouTube Nessie Judge itu. Dia melanjutkan, "Ketika mereka mulai curious, mereka mulai mencari tahu (apa yang benar dan tidak terkait konflik di Palestina). Small step aja itu bisa mengubah, bikin perubahan sekecil apapun itu jadi tujuan yang terpenting." Terkait pemboikotan produk yang diindikasi terafiliasi dengan Israel, Nessie juga melakukannya dan memilih untuk membeli produk substitusi sesuai kapasitasnya. Namun, dia merasa belum dapat menyuarakan terkait pemboikotan produk ini terhadap pengikut di media sosialnya karena berbagai hal. "Ketika melihat list-nya (produk yang berafiliasi dengan Israel), aku mencoba untuk mengingatnya dan aku memilih opsi-opsi lain," kata Nessie. Oleh sebab itu, Nessie akan tetap mendukung Palestina sesuai kemampuannya dan berusaha mengurangi pembelian produk-produk yang terafiliasi Israel. "Boikot ini sedikit tricky, this is not simple as nggak cuma brand-nya aja, tapi bisa juga karyawannya, dan lainnya. Aku melakukannya, tapi belum menyuarakannya di media sosial sampai aku yakin," pungkas Nessie. (Ant/Z-1)

PEMBUAT konten Nessie Judge memberikan dukungannya untuk Palestina, yang saat ini sedang mengalami krisis kemanusiaan, melalui unggahan konten video dan gerakan penuh mendukung warga Palestina.

"Aku udah bikin video yang durasinya cukup panjang, sekitar 22 menit. Sebenarnya video (tentang Palestina) ini cukup kontroversial karena aku memang setting one site, tapi aku merasa it's necessary, udah jadi kebutuhan bahwa orang-orang yang menonton aku, mendukung aku, tau apa yang terjadi," kata Nessie, dikutip Jumat (17/11).

Dia menambahkan, "Aku breakdown untuk sejarahnya, and that's where I stand. Jadi, dengan menyuarakan support melalui video, itu adalah bantuan aku dan bisa jadi bantuan untuk teman-teman."

Nessie telah membuat sejumlah konten video panjang mengenai sejarah Palestina dan konflik dengan Israel.

Di video tersebut, Nessie membagikan informasi cukup akurat mengenai krisis kemanusiaan yang saat ini dihadapi Palestina karena agresi militer yang digencarkan Israel.

Tidak hanya itu, dia juga membuat video panjang mengenai Perdana Menteri Israel dan kontroversinya. Dari konten-konten itu, Nessie ingin masyarakat Indonesia dapat mengerti dan mengetahui asal muasal konflik Palestina yang sedang terjadi saat ini.

Nessie juga tidak ragu-ragu menyuarakan dukungan untuk Palestina di akun media sosial pribadinya. Menurutnya, langkah kecil yang ia berikan sedikit banyak dapat memengaruhi masyarakat untuk ikut serta menyuarakan pembelaan terhadap Palestina.

"Sebagai bagian dari dunia ini, kita punya kewajiban untuk berperan aktif dalam isu-isu kemanusiaan. Apa yang sekarang terjadi di Palestina ini penjajahan, untuk kita proaktif menyuarakan dan berdiri sama mereka yang tertindas itu penting sekali," kata pemilik nama lengkap Nasreen Anisputri Judge itu.

Dia juga mengajak masyarakat Indonesia yang ingin menyuarakan kebebasan Palestina dengan berbagai cara yang dapat ditempuh, seperti berdonasi semampunya, membagikan informasi akurat seputar Palestina, dan lainnya.

"Menurut aku, kita sekarang ada di masa di mana kita semua punya suara yang bisa didengar orang-orang. Dengan menyuarakan aja, kita berdiri dengan orang-orang yang sedang tertindas bikin orang lain curious dengan pandangan kita," kata pemilik kanal YouTube Nessie Judge itu.

Dia melanjutkan, "Ketika mereka mulai curious, mereka mulai mencari tahu (apa yang benar dan tidak terkait konflik di Palestina). Small step aja itu bisa mengubah, bikin perubahan sekecil apapun itu jadi tujuan yang terpenting."

Terkait pemboikotan produk yang diindikasi terafiliasi dengan Israel, Nessie juga melakukannya dan memilih untuk membeli produk substitusi sesuai kapasitasnya. Namun, dia merasa belum dapat menyuarakan terkait pemboikotan produk ini terhadap pengikut di media sosialnya karena berbagai hal.

"Ketika melihat list-nya (produk yang berafiliasi dengan Israel), aku mencoba untuk mengingatnya dan aku memilih opsi-opsi lain," kata Nessie.

Oleh sebab itu, Nessie akan tetap mendukung Palestina sesuai kemampuannya dan berusaha mengurangi pembelian produk-produk yang terafiliasi Israel.

"Boikot ini sedikit tricky, this is not simple as nggak cuma brand-nya aja, tapi bisa juga karyawannya, dan lainnya. Aku melakukannya, tapi belum menyuarakannya di media sosial sampai aku yakin," pungkas Nessie. (Ant/Z-1)