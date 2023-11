Snoop Dogg Mengaku Berhenti Merokok

SNOOP Dogg, rapper yang terkenal karena kegemarannya merokok ganja, Kamis (16/11), mengatakan dirinya telah memutuskan berhenti merokok. "Setelah melalui pertimbangan panjang dan pembicaraan dengan keluarga saya, saya memutuskan untuk berhenti merokok. Tolong hormati privasi saya pada saat ini." ungkap Snoop di berbagai akun media sosial miliknya. Tidak diketahui apakah Snoop memutuskan berhenti merokok secara total atau hanya berhenti mengisap ganja. Baca juga: Snopp Dogg Bagikan Resep Awet Muda di Usia Ke-52 Penggemar rapper bernama asli Calvin Broadus itu menanggapi unggahan itu dengan skeptis memandang musisi berusia 52 tahun itu hanya bercanda. Snoop Dogg mulai terkenal pada awal 1990-an ketika merilis album solo Doggystyle yang diproduseri Dr Dre. Album itu melakukan debut di puncak tangga lagu album Amerika Serikat (AS). Baca juga: Ikut Mogok Kerja, Snoop Dogg Batalkan Konser Dia telah menjualan album di dunia dan merilis sejumlah lagu hits, antara lain Gin & Juice dan Drop it Like It's Hot. (AFP/Z-1)

