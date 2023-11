Behind The Scene 13 Bom di Jakarta Sajikan Aksi Tegang dan Mencekam

FILM aksi yang akan tayang pada akhir 2023, persembahan Visinema Pictures karya sutradara Angga Dwimas Sasongko, 13 Bom di Jakarta kembali merilis video di balik layar produksi (behind the scene). Video tersebut dirilis secara eksklusif di akun Instagram @infipop.id, Selasa (14/11). Dalam video behind the scene tersebut diperlihatkan adegan yang penuh menegangkan dan mencekam. Mulai dari penyergapan tempat terduga teroris, kejar-kejaran mobil, tembak-tembakan, hingga perakitan bom. Film 13 Bom di Jakarta dibintangi Chicco Kurniawan (sebagai Oscar), Ardhito Pramono (sebagai William), Lutesha (sebagai Agnes), Muhammad Khan (sebagai Waluyo), Putri Ayudya (sebagai Karin), Ganindra Bimo (sebagai Emil), Rukman Rosadi (sebagai Damaskus), Niken Anjani (sebagai Gita), Rio Dewanto (sebagai Arok), Aksara Dena (sebagai Malik), dan Andri Mashadi (sebagai Fajar). Baca juga: 13 Bom di Jakarta Jadi Film Penutup di Ajang JAFF 2023 “Film ini bercerita tentang Kota Jakarta yang mencekam ketika ada sekelompok teroris yang ingin meledakkan 13 bom di seantero kota. Lalu kemudian tanpa disangka peristiwa ini menyeret banyak orang terjebak dalam situasi bersama dengan Badan Kontra Terorisme untuk bisa menyelamatkan kota Jakarta,” kata Angga dalam video behind the scene. Dalam produksi 13 Bom di Jakarta, Angga menggunakan treatment practical shooting di sebagian besar adegan action. Adegan berbahaya lain yang melibatkan peluru, juga diawasi secara ketat meski peluru yang digunakan adalah blank bullet (peluru kosong untuk penggunaan syuting). Produser 13 Bom di Jakarta Taufan Adryan menyebutkan dalam produksi ini Visinema Pictures ingin mendorong batas untuk menciptakan ketegangan yang mencekam dari rentetan peristiwa yang terjadi dalam film. Baca juga: Rio Dewanto Perankan Teroris yang Mengerikan di Film 13 Bom di Jakarta “Kami ingin melihat seberapa jauh bisa push the limit. Betapa tegang, horor, dan teror dari keadaan ketika warga sipil terjebak di dalam situasi teror,” kata Taufan Adryan. Angga menambahkan, film terbarunya ini ingin menyajikan hiburan aksi laga yang seru dan menciptakan pengalaman imersif bagi penonton di bioskop. “Ada beberapa elemen di kisah film ini yang diangkat dari kisah nyata. Semoga film 13 Bom di Jakarta membuat penonton Indonesia merasakan pengalaman menonton yang seru dan imersif ketika menontonnya di bioskop,” pungkas Angga Dwimas Sasongko. (RO/Z-1)

