Kunto Aji Rilis Album Pengantar Purifikasi Pikir, Sajikan Kolaborasi Seni yang Menginspirasi

PENYANYI Kunto Aji baru saja merilis album ketiganya yang berjudul ‘Pengantar Purifikasi Pikir’ pada 14 September. Album yang berisikan sembilan lagu ini menjadi karya yang lebih istimewa karena diproduseri langsung Kunto Aji bersama dengan Afif Gifano dan Pandji Akbari. Album ini menjadi penanda kembalinya Kunto Aji ke panggung musik setelah penantian yang panjang. Pengatar Purifikasi Pikir menjadi perwujudan dari perjalanan artistiknya yang matang dan eksplorasi ide yang mendalam. Album ‘Pengantar Purifikasi Pikir’ tidak hanya menonjolkan kepiawaian Kunto Aji dalam bermusik, tetapi juga menampilkan sentuhan seni visual yang istimewa. Kunto Aji bekerja sama dengan seniman hebat, Antonio Reinhard, untuk menciptakan sebuah pengalaman seni yang tak terlupakan. Mereka menggambarkan keindahan dan keunikan setiap lagu dalam album ini melalui lukisan, yang kini turut dipamerkan di Jakarta Illustration & Creative Arts Fair (JICAF). Baca juga: Kunto Aji, Kejernihan Pikiran dalam Proses Bertumbuh Terdiri dari sembilan lagu, antara lain "Urip," "Melepas Pelukan Ibu," "Asimetris," "Jangan Melamun Saat Hujan," "Jernih," "Rona Merah Langit," "Orang Asing Dalam Cermin," "Perjalanan Menawar Racun," dan "Urup," album ini tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan lagu, tetapi juga sebagai karya seni utuh yang memadukan musik dan lukisan. "Untuk comeback dan merilis album ketiga ini jaraknya lumayan lama dari album sebelumnya, jadi selama penggarapan album ketiga ini benar-benar gak sabar mau segera memperdengarkan ke semua orang. Ditambah lagi yang makin spesial adalah, saya berkolaborasi bersama seniman yang luar biasa yaitu Antonio Reinhard untuk sembilan lagu di album ini," jelas Kunto Aji. Baca juga: Kunto Aji Rilis Video Clip Jangan Melamun Saat Hujan Antonio Reinhard, seniman yang berkolaborasi dengan Kunto Aji, juga berbagi pandangannya tentang proyek ini. "Pertama kali tahu akan kolaborasi bersama Kunto Aji luar biasa tentunya senang banget, karena ini menjadi sebuah kolaborasi seni dari genre musik dan seni gambar. Selama proses pembuatan karya, saya harus benar-benar meresapi makna dari lirik di sembilan lagu yang ada di album ini, sehingga dapat divisualisasikan dengan jelas dalam bentuk gambar," tutur Antonio Reinhard. Hasil karya yang dihasilkan dari kolaborasi ini tidak hanya menjadi poin fokus dalam industri musik Indonesia, tetapi juga menjadi daya tarik utama dalam Jakarta Illustration & Creative Arts Fair (JICAF). Lukisan-lukisan ini dapat dinikmati dan dibeli oleh para pengunjung, dengan seluruh keuntungan penjualan akan didonasikan untuk mendukung Palestina. Novrizal Pratama, selaku Co-Founder JICAF, mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengapresiasi dan membeli karya dari kolaborasi Kunto Aji x Antonio Reinhard, "Seluruh karya dari Kunto Aji x Antonio Reinhard dapat dibeli eksklusif selama pameran JICAF 2023 berlangsung. Kebetulan saat ini yang sudah available ada 5 karya dengan harga 300.000 rupiah, 4 karya lainnya akan dapat dibeli di batch selanjutnya. Untuk updatenya bisa melalui Instagram @jkt.icaf." Bagi yang ingin merasakan pengalaman langsung, Jakarta Illustration & Creative Arts Fair (JICAF) masih dapat dikunjungi hingga tanggal 19 November 2023, mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WIB. Tiket masuk tersedia dengan harga 60.000 rupiah per hari atau 150.000 rupiah untuk All Event. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui Loket.com, dan informasi lebih lanjut dapat ditemukan di akun Instagram resmi @jkt.icaf. (Z-3)

