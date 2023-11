Urutan Film Star Wars dari Awal Berdasarkan Kronologi

FILM Star Wars dirilis dengan tidak secara berurutan atau kronologis. Karena itu tak sedikit yang bingung mengapa keputusan tersebut diambil dalam cerita utama Star Wars. Jika kalian ingin tahu lebih jauh tentang film Star Wars dan urutan kronologisnya, baca terus artikel ini ya! Alasan Film Star Wars Tidak Selalu Dirilis secara Berurutan 1. Cerita Non-Linearnya George Lucas, pencipta Star Wars, memulai trilogi aslinya dengan Episode IV: A New Hope pada tahun 1977. Meskipun saat itu belum diumumkan sebagai "Episode IV," Lucas memiliki visi untuk membuat trilogi yang tidak mengikuti urutan waktu konvensional. Ia ingin memberikan kesan bahwa dunia Star Wars telah ada dalam sejarah yang panjang dan sudah terjadi banyak hal sebelum kita menyaksikan kisah yang sedang berlangsung. 2. Pendekatan Kreatif Lucas selalu melihat Star Wars sebagai bagian dari cerita yang lebih besar. Setelah Episode IV, ia kembali ke Episode I, II, dan III untuk menceritakan kisah asal-usul tokoh-tokoh utama. Ini adalah pendekatan kreatif yang berbeda dari penceritaan linear yang umumnya ditemui dalam film trilogi. Baca juga: 5 Fakta Menarik Film Terbaik FFI 2023 Women from Rote Island 3. Menjaga Ketertarikan Dalam beberapa kasus, merilis film-film Star Wars secara tidak berurutan dapat membantu menjaga ketertarikan dan antusiasme penggemar. Misalnya, ketika merilis prekuel Episode I: The Phantom Menace pada tahun 1999, ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan waralaba kepada generasi baru penggemar dan memberikan pengalaman baru bagi penggemar lama. 4. Tantangan Produksi Proses produksi film Star Wars sangat kompleks, melibatkan efek khusus yang canggih dan skala produksi yang besar. Beberapa film mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diproduksi, dan keputusan untuk merilis film tertentu tergantung pada sejumlah faktor, termasuk ketersediaan anggaran, pemilihan sutradara, dan penulisan naskah. 5. Ekspansi Waralaba Star Wars berkembang menjadi waralaba multimedia yang sangat besar dengan buku, permainan video, serial animasi, dan lainnya. Beberapa elemen cerita mungkin diperkenalkan atau diperluas di luar film utama, dan ini dapat memengaruhi keputusan untuk merilis film-film tertentu. Baca juga: AI akan Hadirkan Suara Edith Piaf di Film Biografi Meskipun film-film Star Wars utama tidak dirilis secara kronologis, banyak penggemar menilai bahwa pendekatan ini telah menambah dimensi dan kompleksitas pada waralaba, memberikan kebebasan kreatif kepada pembuat film untuk menjelajahi aspek-aspek yang berbeda dari galaksi Star Wars. Urutan Film Star Wars Berdasarkan Tahun Rilis 1. Episode IV: A New Hope (1977) Di film pertama Start Wars pada tahun 1977, yakni Episode IV: A New Hope, kamu akan menyaksikan Galaksi yang tengah dilanda perang saudara. Putri Leia dari Aliansi Pemberontak berhasil mencuri rancangan Death Star. Namun, kapal yang ditumpanginya tertangkap oleh Darth Vader. Luke Skywalker, Obi-Wan, dan Han Solo bekerja sama untuk menyelamatkan Leia. 2. Episode V: The Empire Strike Back (1980) Episode V: The Empire Strike Back menceritakan tentang Aliansi Pemberontak yang harus mencari markas lain, sebab markas sebelumnya telah diketahui Darth Vader. Sementara itu, para pemberontak seperti Luke Skywalker dan Han Solo berhasil menemukan markas baru di Planet Hoth. Akan tetapi, Kerajaan Galaktik kembali menemukan mereka dan menyerang Planet Hoth. Baca juga: Tembus 2,4 Juta Penonton, Petualangan Sherina 2 Jadi 5 Film Terlaris 2023 3. Episode VI: Return of The Jedi (1983) Dalam Episode VI: Return of The Jedi, pertarungan terakhir para pemberontak melawan Kerajaan Galaktik dimulai. Luke Skywalker berusaha menyelamatkan Leica dan Han Solo yang disekap oleh Jabba The Hutt. Namun, Luke harus berhadapan dengan takdirnya untuk melawan sang ayah, Anakin Skywalker yang telah menjadi Darth Vader. 4. Episode I: The Phantom Menace (1999) Meski baru dirilis pada 1999, Episode I: The Phantom Menace menyuguhkan kisah pembuka dari Star Wars. Film ini berfokus pada perjalanan Jedi Master, Qui-Gon Jinn bersama dengan muridnya Obi-Wan Kenobi. Dalam film ini, mereka berusaha untuk menyelesaikan konflik antara Federasi Perdagangan dan Planet Naboo. 5. Episode II: Attack of The Clones (2002) Mengambil latar 10 tahun setelah peristiwa pada Episode I, Episode II: Attack of The Clones ini menceritakan tentang keadaan Republik Galaktik yang semakin hancur. Hal ini membuat mantan Ratu Naboo, Senator Padme, memutuskan untuk pergi ke Coriscant. Ia dikawal oleh murid Jedi, Anakin Skywalker dan gurunya, Obu-Wan. 6. Episode III: Revenge of the Sith (2005) Episode III: Revenge of the Sith mengambil latar tiga tahun setelah Episode II. Film ini mengisahkan tentang Obi-Wan dan Anakin yang akan melakukan misi penyelamatan Kanselir Palpatine yang ditangkap oleh Jenderal Grievous. 7. Episode VII: The Force Awakens (2015) Tiga puluh tahun setelah Perang Galaktik, Luke Skywalker menghilang. Di saat yang bersamaan, organisasi First Order kembali bangkit dan berencana membunuh Luke. Sebagai pemimpin dari kelompok pemberontak, Leia menentang rencana tersebut. Untuk mengendalikan keadaan, misi perjalanan untuk mencari Luke pun dimulai. 8. Rogue One: A Star Wars Story (2016) Film Rogue One: A Star Wars Story berfokus pada Prajurit Jyn Erso dalam menjalankan tugas dari Mon Mothma untuk mencuri rancangan senjata mematikan, Death Star. Film ini menghadirkan sebuah kisah baru dalam Star Wars Saga. Terdapat pertarungan besar dari Aliansi Pemberontak melawan kekaisaran. 9. Episode VIII: The Last Jedi (2017) Pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Leia berhasil melarikan diri dari kepungan Organisasi First Order. Namun First Order berhasil melacak mereka dan menyerang beberapa kapal milik pasukan pemberontak. Di sisi lain, Rey berhasil menemukan The Last Jedi, Luke Skywalker. Namun, kegagalan Luke dalam membimbing Kylo Ren menjadi seorang Jedi membuatnya enggan membantu Rey sampai akhirnya ia bertemu dengan roh Yoda. 10. Solo: A Star Wars Story (2018) Film Solo: A Star Wars Story berfokus pada petualangan salah satu karakternya yakni Han Solo. Kisah dimulai saat Han Solo berusaha melarikan diri dari Planet Correllia bersama dengan gadis yang disukainya, yakni Qi'ra. Sayangnya dalam pelarian tersebut keduanya terpisah. Solo kemudian bertemu dengan Chewbacca, yang merupakan co-pilot sejatinya. 11. Episode IX: the Rise of Skywalker (2019) Episode IX: The Rise of Skywalker menjadi film Star Wars di urutan terakhir. Di film ini, pertempuran antara pasukan pemberontak dan First Order masih berlanjut. Hanya, kondisi pasukan pemberontak tengah di ambang kehancuran. Dalam film ini, ada pertarungan antara Rey (Daisy Ridley) dengan Kylo Ren (Adam Driver), pemimpin First Order sekaligus Jedi yang jatuh ke dalam Dark Side. Urutan Film Star Wars berdasarkan Latar Peristiwa Selain ada banyak film, termasuk versi remake, urutan ceritanya pun bukan dari film yang pertama dirilis. Berikut ini urutan film Star Wars berdasarkan latar peristiwanya. - Episode I: The Phantom Menace (1999) - Episode II: Attack of The Clones (2002) - Episode III: Revenge of the Sith (2005) - Solo: A Star Wars Story (2018) - Rogue One: A Star Wars Story (2016) - Episode IV: A New Hope (1977) - Episode V: The Empire Strike Back (1980) - Episode VI: Return of The Jedi (1983) - Episode VII: The Force Awakens (2015) - Episode VIII: The Last Jedi (2017) - Episode IX: the Rise of Skywalker (2019) (Z-9)

FILM Star Wars dirilis dengan tidak secara berurutan atau kronologis. Karena itu tak sedikit yang bingung mengapa keputusan tersebut diambil dalam cerita utama Star Wars. Jika kalian ingin tahu lebih jauh tentang film Star Wars dan urutan kronologisnya, baca terus artikel ini ya!

Alasan Film Star Wars Tidak Selalu Dirilis secara Berurutan

1. Cerita Non-Linearnya

George Lucas, pencipta Star Wars, memulai trilogi aslinya dengan Episode IV: A New Hope pada tahun 1977. Meskipun saat itu belum diumumkan sebagai "Episode IV," Lucas memiliki visi untuk membuat trilogi yang tidak mengikuti urutan waktu konvensional. Ia ingin memberikan kesan bahwa dunia Star Wars telah ada dalam sejarah yang panjang dan sudah terjadi banyak hal sebelum kita menyaksikan kisah yang sedang berlangsung.

2. Pendekatan Kreatif

Lucas selalu melihat Star Wars sebagai bagian dari cerita yang lebih besar. Setelah Episode IV, ia kembali ke Episode I, II, dan III untuk menceritakan kisah asal-usul tokoh-tokoh utama. Ini adalah pendekatan kreatif yang berbeda dari penceritaan linear yang umumnya ditemui dalam film trilogi.

Baca juga: 5 Fakta Menarik Film Terbaik FFI 2023 Women from Rote Island

3. Menjaga Ketertarikan

Dalam beberapa kasus, merilis film-film Star Wars secara tidak berurutan dapat membantu menjaga ketertarikan dan antusiasme penggemar. Misalnya, ketika merilis prekuel Episode I: The Phantom Menace pada tahun 1999, ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan waralaba kepada generasi baru penggemar dan memberikan pengalaman baru bagi penggemar lama.

4. Tantangan Produksi

Proses produksi film Star Wars sangat kompleks, melibatkan efek khusus yang canggih dan skala produksi yang besar. Beberapa film mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diproduksi, dan keputusan untuk merilis film tertentu tergantung pada sejumlah faktor, termasuk ketersediaan anggaran, pemilihan sutradara, dan penulisan naskah.

5. Ekspansi Waralaba

Star Wars berkembang menjadi waralaba multimedia yang sangat besar dengan buku, permainan video, serial animasi, dan lainnya. Beberapa elemen cerita mungkin diperkenalkan atau diperluas di luar film utama, dan ini dapat memengaruhi keputusan untuk merilis film-film tertentu.

Baca juga: AI akan Hadirkan Suara Edith Piaf di Film Biografi

Meskipun film-film Star Wars utama tidak dirilis secara kronologis, banyak penggemar menilai bahwa pendekatan ini telah menambah dimensi dan kompleksitas pada waralaba, memberikan kebebasan kreatif kepada pembuat film untuk menjelajahi aspek-aspek yang berbeda dari galaksi Star Wars.

Urutan Film Star Wars Berdasarkan Tahun Rilis

1. Episode IV: A New Hope (1977)

Di film pertama Start Wars pada tahun 1977, yakni Episode IV: A New Hope, kamu akan menyaksikan Galaksi yang tengah dilanda perang saudara.

Putri Leia dari Aliansi Pemberontak berhasil mencuri rancangan Death Star. Namun, kapal yang ditumpanginya tertangkap oleh Darth Vader.

Luke Skywalker, Obi-Wan, dan Han Solo bekerja sama untuk menyelamatkan Leia.

2. Episode V: The Empire Strike Back (1980)

Episode V: The Empire Strike Back menceritakan tentang Aliansi Pemberontak yang harus mencari markas lain, sebab markas sebelumnya telah diketahui Darth Vader.

Sementara itu, para pemberontak seperti Luke Skywalker dan Han Solo berhasil menemukan markas baru di Planet Hoth. Akan tetapi, Kerajaan Galaktik kembali menemukan mereka dan menyerang Planet Hoth.

Baca juga: Tembus 2,4 Juta Penonton, Petualangan Sherina 2 Jadi 5 Film Terlaris 2023

3. Episode VI: Return of The Jedi (1983)

Dalam Episode VI: Return of The Jedi, pertarungan terakhir para pemberontak melawan Kerajaan Galaktik dimulai. Luke Skywalker berusaha menyelamatkan Leica dan Han Solo yang disekap oleh Jabba The Hutt.

Namun, Luke harus berhadapan dengan takdirnya untuk melawan sang ayah, Anakin Skywalker yang telah menjadi Darth Vader.

4. Episode I: The Phantom Menace (1999)

Meski baru dirilis pada 1999, Episode I: The Phantom Menace menyuguhkan kisah pembuka dari Star Wars. Film ini berfokus pada perjalanan Jedi Master, Qui-Gon Jinn bersama dengan muridnya Obi-Wan Kenobi.

Dalam film ini, mereka berusaha untuk menyelesaikan konflik antara Federasi Perdagangan dan Planet Naboo.

5. Episode II: Attack of The Clones (2002)

Mengambil latar 10 tahun setelah peristiwa pada Episode I, Episode II: Attack of The Clones ini menceritakan tentang keadaan Republik Galaktik yang semakin hancur.

Hal ini membuat mantan Ratu Naboo, Senator Padme, memutuskan untuk pergi ke Coriscant. Ia dikawal oleh murid Jedi, Anakin Skywalker dan gurunya, Obu-Wan.

6. Episode III: Revenge of the Sith (2005)

Episode III: Revenge of the Sith mengambil latar tiga tahun setelah Episode II. Film ini mengisahkan tentang Obi-Wan dan Anakin yang akan melakukan misi penyelamatan Kanselir Palpatine yang ditangkap oleh Jenderal Grievous.

7. Episode VII: The Force Awakens (2015)

Tiga puluh tahun setelah Perang Galaktik, Luke Skywalker menghilang. Di saat yang bersamaan, organisasi First Order kembali bangkit dan berencana membunuh Luke.

Sebagai pemimpin dari kelompok pemberontak, Leia menentang rencana tersebut. Untuk mengendalikan keadaan, misi perjalanan untuk mencari Luke pun dimulai.

8. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Film Rogue One: A Star Wars Story berfokus pada Prajurit Jyn Erso dalam menjalankan tugas dari Mon Mothma untuk mencuri rancangan senjata mematikan, Death Star.

Film ini menghadirkan sebuah kisah baru dalam Star Wars Saga. Terdapat pertarungan besar dari Aliansi Pemberontak melawan kekaisaran.

9. Episode VIII: The Last Jedi (2017)

Pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Leia berhasil melarikan diri dari kepungan Organisasi First Order. Namun First Order berhasil melacak mereka dan menyerang beberapa kapal milik pasukan pemberontak.

Di sisi lain, Rey berhasil menemukan The Last Jedi, Luke Skywalker. Namun, kegagalan Luke dalam membimbing Kylo Ren menjadi seorang Jedi membuatnya enggan membantu Rey sampai akhirnya ia bertemu dengan roh Yoda.

10. Solo: A Star Wars Story (2018)

Film Solo: A Star Wars Story berfokus pada petualangan salah satu karakternya yakni Han Solo. Kisah dimulai saat Han Solo berusaha melarikan diri dari Planet Correllia bersama dengan gadis yang disukainya, yakni Qi'ra.

Sayangnya dalam pelarian tersebut keduanya terpisah. Solo kemudian bertemu dengan Chewbacca, yang merupakan co-pilot sejatinya.

11. Episode IX: the Rise of Skywalker (2019)

Episode IX: The Rise of Skywalker menjadi film Star Wars di urutan terakhir. Di film ini, pertempuran antara pasukan pemberontak dan First Order masih berlanjut. Hanya, kondisi pasukan pemberontak tengah di ambang kehancuran.

Dalam film ini, ada pertarungan antara Rey (Daisy Ridley) dengan Kylo Ren (Adam Driver), pemimpin First Order sekaligus Jedi yang jatuh ke dalam Dark Side.

Urutan Film Star Wars berdasarkan Latar Peristiwa

Selain ada banyak film, termasuk versi remake, urutan ceritanya pun bukan dari film yang pertama dirilis. Berikut ini urutan film Star Wars berdasarkan latar peristiwanya.

- Episode I: The Phantom Menace (1999)

- Episode II: Attack of The Clones (2002)

- Episode III: Revenge of the Sith (2005)

- Solo: A Star Wars Story (2018)

- Rogue One: A Star Wars Story (2016)

- Episode IV: A New Hope (1977)

- Episode V: The Empire Strike Back (1980)

- Episode VI: Return of The Jedi (1983)

- Episode VII: The Force Awakens (2015)

- Episode VIII: The Last Jedi (2017)

- Episode IX: the Rise of Skywalker (2019)

(Z-9)