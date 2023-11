Solois Rahmania Astrini Mengaku Takjub Jadi Penyanyi Pembuka Konser Coldplay di GBK

SOLOIS pendatang baru Rahmania Astrini membuka konser grup band asal Inggris Coldplay dalam rangkaian tur dunia Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta. Suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pun telah dipadati penonton. Berbeda ketika masih dalam masa tunggu yang okupansinya belum mendapai 80% area. Astri pun masih tidak menyangka dirinya diberikan kesempatan untuk membuka konser mega bintang internasional tersebut. Ia juga takjub dengan banyaknya penonton yang memadati SUGBK. Baca juga : Penyanyi Berbakat Ini Jadi Pembuka dalam Konser Coldplay di Jakarta, Siapakah Dia? “Masih tidak terasa aku berada di sini. Terima kasih Coldplay sudah memberikan aku kesempatan. Terima kasih juga pada Tuhan, aku bisa bertemu banyak orang,” sambut Astri di SUGBK, Rabu, (15/11). Baca juga : Rahmania Astrini Bakal Buka Konser Coldplay di Jakarta Esok Dalam kesempatan itu, ia pun mempromosikan beberapa lagu lepasnya, di antaranya Butterfly, Menua Bersama yang didedikasikan untuk ayahnya, dan lagu barunya Someday Somewhere Someplace Somehow. Selain itu, Astri juga membawakan ulang lagu milik Maliq & D’Essentials berjudul Untitled dan lagu dari Chrisye berjudul Aku Cinta Dia.(Z-8)

