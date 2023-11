Penyanyi Berbakat Ini Jadi Pembuka dalam Konser Coldplay di Jakarta, Siapakah Dia?

COLDPLAY, grup musik terkemuka di seluruh dunia, memulai konser mereka Music of The Spheres World Tour di Jakarta, pada Rabu (15/11) dengan sentuhan istimewa. Mereka memilih Rahmania Astrini sebagai artis pembuka konser yang bergengsi ini. Keputusan ini bukan semata kebetulan, melainkan hasil dari seleksi langsung oleh pihak Coldplay, menunjukkan apresiasi mereka terhadap bakat dan potensi artistik Rahmania Astrini. Direktur A&R Warner Music Indonesia Barry Maheswara menjelaskan, pemilihan Rahmania Astrini sebagai pembuka konser dianggap sebagai penghormatan luar biasa bagi industri musik Indonesia secara keseluruhan. Barry menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil langsung dari apresiasi dan pengakuan Coldplay, tanpa melibatkan kesepakatan formal. Baca juga: Chris Martin Vokalis Coldplay Kedapatan Nyeker "Tidak ada deal apapun, semuanya murni dipilih oleh pihak Coldplay," ujar Barry Maheswara. Rahmania Astrini, yang akrab disapa Astri, dinilai memiliki potensi besar, meskipun usianya masih tergolong muda. Dengan persiapan matang, termasuk latihan fisik dan kolaborasi intensif dengan rekan-rekan bandnya, siap untuk memberikan penampilan yang memukau. Baca juga: Polisi Catat Kasus Penipuan Konser Coldplay Bertambah Jadi 400 Orang “Persiapan sudah aku lakukan dari latihan fisik dengan berolahraga dan juga latihan terus bersama teman-teman band aku. Doain aku ya!" kata Rahmania Astrini. Barry menambahkan bahwa Astri akan membawakan enam lagu dengan aransemen baru, termasuk lagu terbaru berjudul "Someday Somewhere Someplace Somehow" yang baru saja dirilis pada 10 November. Coldplay dijadwalkan untuk tampil di panggung utama pada pukul 21.00 WIB, setelah pembukaan dari Rahmania Astrini. Antusiasme para penggemar terlihat dari padatnya area konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), menciptakan atmosfer kegembiraan yang luar biasa karena ini merupakan kali pertama Coldplay menggelar konser di Jakarta. Tur ini, yang merupakan bagian dari "Music of the Spheres World Tour," telah memulai perjalanan serunya sejak 18 Maret 2022 di Stadion Nasional Costa Rica, menandai satu perjalanan internasional yang mengesankan di berbagai kota, termasuk Tokyo (Jepang), Kaohsiung (Taiwan), Barcelona (Spanyol), Manchester (Inggris), dan banyak lagi. Sejauh ini, Coldplay telah memukau penonton di ratusan kota di berbagai belahan dunia, membawakan 22 hingga 25 lagu dalam setiap penampilan mereka. Meskipun prediksi setlist konser Coldplay Jakarta 2023 sudah tersedia, kemungkinan masih ada perbedaan yang akan menambah kejutan bagi para penggemar. (Z-10)

