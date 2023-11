Penonton Coldplay Bisa Masuk Venue Pukul 17.00 WIB, Diimbau Gunakan Transportasi Umum

PK Entertainment selaku promotor konser Coldplay di Jakarta telah mengimbau agar para penonton menggunakan transportasi umum. Imbauan itu mendapatkan respon positif warganet. Band dunia Coldplay akan menggelar konsernya hari ini, Rabu, 15 November 2023, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Rencananya konser akan dimulai pukul 21.00 WIB. Namun para penonton sudah bisa masuk ke area venue mulai 17.00 WIB. Untuk menuju ke area venue, pihak promotor PK Entertainment memberikan imbauan kepada penonton untuk menggunakan transportasi umum saja. Pasalnya hal tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Baca juga : Chris Martin Vokalis Coldplay Kedapatan Nyeker "Kami mendorong kalian untuk menggunakan transportasi publik untuk pergi dan pulang dari venue, sebagai bentuk pengurangan karbon," tulis PK Entertainment melalui unggahan di akun Instagram @pkentertaiment.id, Selasa, 14 November 2023. Mengetahui adanya imbauan seperti itu, tidak sedikit warganet yang mendukungnya. Mereka juga saling memberikan informasi untuk penonton yang masih kurang paham mengenai transportasi umum untuk menuju venue. Baca juga : 22 Fakta Band Coldplay yang Kamu Perlu Tahu "MRT aja kak lebih baik," tulis @tiarais_. "Mending naik kereta kak, kemarin pas Blackpink macet banget banget soalnya," @detrishu. "KRL turun sudirman, nyambung MRT dukuh atas turun senayan," @detrishu. Para penonton konser Coldplay di Jakarta bisa menggunakan Transjakarta dan MRT Jakarta sebagai pilihan alternatif akses kendaraan menuju venue. Diketahui akan ada perpanjangan waktu yang diberikan oleh pihak jasa transportasi untuk para penonton. Selain itu, bagi para penonton yang menggunakan ojek online hanya bisa mencapai area luar saja. Hal itu karena pada hari ini, wilayah GBK hanya bisa diakses oleh pengguna jalan kaki saja. Kurangi jejak karbon Imbauan penggunaan transportasi umum ini berkaitan dengan dampak yang diberikan dari konser Coldplay yang bertajuk Music of the Spheres itu. Pasalnya, konser Coldplay yang telah dimulai sejak 2022 lalu, telah berhasil mengurangi jejak karbon hingga 47 persen. Pengurangan emisi karbon menjadi salah satu tujuan Coldplay menggelar tur dunia mereka kali ini. Selain itu juga harapannya bisa berdampak baik bagi lingkungan sekitar. "Saat kami pertama kali mengumumkan Tur Music of the Spheres, kami berharap dapat membuatnya semanfaat mungkin bagi lingkungan dan mengurangi emisi karbon langsung kami (dari produksi pertunjukan, pengangkutan, perjalanan band dan kru) sebesar 50 persen," tulis Coldplay dalam keterangannya, dikutip dari Variety, Rabu, 15 November 2023. (Medcom.id/Z-4)

PK Entertainment selaku promotor konser Coldplay di Jakarta telah mengimbau agar para penonton menggunakan transportasi umum. Imbauan itu mendapatkan respon positif warganet.

Band dunia Coldplay akan menggelar konsernya hari ini, Rabu, 15 November 2023, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Rencananya konser akan dimulai pukul 21.00 WIB. Namun para penonton sudah bisa masuk ke area venue mulai 17.00 WIB.

Untuk menuju ke area venue, pihak promotor PK Entertainment memberikan imbauan kepada penonton untuk menggunakan transportasi umum saja. Pasalnya hal tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi karbon.

"Kami mendorong kalian untuk menggunakan transportasi publik untuk pergi dan pulang dari venue, sebagai bentuk pengurangan karbon," tulis PK Entertainment melalui unggahan di akun Instagram @pkentertaiment.id, Selasa, 14 November 2023.

Mengetahui adanya imbauan seperti itu, tidak sedikit warganet yang mendukungnya. Mereka juga saling memberikan informasi untuk penonton yang masih kurang paham mengenai transportasi umum untuk menuju venue.

"MRT aja kak lebih baik," tulis @tiarais_.



"Mending naik kereta kak, kemarin pas Blackpink macet banget banget soalnya," @detrishu.



"KRL turun sudirman, nyambung MRT dukuh atas turun senayan," @detrishu.



Para penonton konser Coldplay di Jakarta bisa menggunakan Transjakarta dan MRT Jakarta sebagai pilihan alternatif akses kendaraan menuju venue. Diketahui akan ada perpanjangan waktu yang diberikan oleh pihak jasa transportasi untuk para penonton.

Selain itu, bagi para penonton yang menggunakan ojek online hanya bisa mencapai area luar saja. Hal itu karena pada hari ini, wilayah GBK hanya bisa diakses oleh pengguna jalan kaki saja.



Kurangi jejak karbon

Imbauan penggunaan transportasi umum ini berkaitan dengan dampak yang diberikan dari konser Coldplay yang bertajuk Music of the Spheres itu. Pasalnya, konser Coldplay yang telah dimulai sejak 2022 lalu, telah berhasil mengurangi jejak karbon hingga 47 persen.



Pengurangan emisi karbon menjadi salah satu tujuan Coldplay menggelar tur dunia mereka kali ini. Selain itu juga harapannya bisa berdampak baik bagi lingkungan sekitar.



"Saat kami pertama kali mengumumkan Tur Music of the Spheres, kami berharap dapat membuatnya semanfaat mungkin bagi lingkungan dan mengurangi emisi karbon langsung kami (dari produksi pertunjukan, pengangkutan, perjalanan band dan kru) sebesar 50 persen," tulis Coldplay dalam keterangannya, dikutip dari Variety, Rabu, 15 November 2023. (Medcom.id/Z-4)