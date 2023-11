AI akan Hadirkan Suara Edith Piaf di Film Biografi

FILM biografi terbaru tentang kehidupan Edith Piaf akan menggunakan artificial intelligence (AI) agar penyanyi Prancis itu bisa memandu filmnya sendiri itu. Hal itu diungkapkan Warner Music, Selasa (14/11). Film biografi berjudul Edith itu tengah memasuki tahap akhir, ungkap sumber dari Warner Music France. "Penggunaan teknologi inovatif dan revolusioner menggunakan AI digunakan untuk menciptakan ulang suara dan citranya," ujar pernyatan resmi itu, 60 tahun sejak kematian Piaf. Baca juga: Johnny Depp Rampung Sutradarai Film Modi Penggunaan AI itu menyusul dirilisnya lagu Now And Then, yang sukses membawa The Beatles memuncaki tangga lagu Inggris untuk kali pertama dalam tempo 54 tahun. AI membantu mengisolasi vokal John Lennon dari rekaman yanb dia rekam pada 1978, dua tahun sebelum dia tewas dibunuh. Dua anggota The Beatles yang tersisa, Paul McCartney, 81, dan Ringo Starr, 83, menyelesaikan Now And Then pada tahun lalu, dengan menggunakan bagian gitar yang direkam mendiang George Harrison pada 1995. Baca juga: Dimodali Netflix, Egyptian Theatre Dibuka Kembali Untuk film biografi Piaf, penyanyi yang populer lewat lagu La vie en Rose dan Non, je ne regrette rien, AI akan mendapat masukkan ratusan rekaman suara dan gambar, yang telah berusia lebih dari 80 tahun, untuk menghadirkan gaya unik penyanyi Prancis itu. Film berdurasi 90 menit itu akan mengambil latar belakang di Paris dan New York antara 1920 dan 1960 serta akan dinarasikan oleh suara Piaf. (AFP/Z-1)

FILM biografi terbaru tentang kehidupan Edith Piaf akan menggunakan artificial intelligence (AI) agar penyanyi Prancis itu bisa memandu filmnya sendiri itu. Hal itu diungkapkan Warner Music, Selasa (14/11).

Film biografi berjudul Edith itu tengah memasuki tahap akhir, ungkap sumber dari Warner Music France.

"Penggunaan teknologi inovatif dan revolusioner menggunakan AI digunakan untuk menciptakan ulang suara dan citranya," ujar pernyatan resmi itu, 60 tahun sejak kematian Piaf.

Penggunaan AI itu menyusul dirilisnya lagu Now And Then, yang sukses membawa The Beatles memuncaki tangga lagu Inggris untuk kali pertama dalam tempo 54 tahun.

AI membantu mengisolasi vokal John Lennon dari rekaman yanb dia rekam pada 1978, dua tahun sebelum dia tewas dibunuh.

Dua anggota The Beatles yang tersisa, Paul McCartney, 81, dan Ringo Starr, 83, menyelesaikan Now And Then pada tahun lalu, dengan menggunakan bagian gitar yang direkam mendiang George Harrison pada 1995.

Untuk film biografi Piaf, penyanyi yang populer lewat lagu La vie en Rose dan Non, je ne regrette rien, AI akan mendapat masukkan ratusan rekaman suara dan gambar, yang telah berusia lebih dari 80 tahun, untuk menghadirkan gaya unik penyanyi Prancis itu.

Film berdurasi 90 menit itu akan mengambil latar belakang di Paris dan New York antara 1920 dan 1960 serta akan dinarasikan oleh suara Piaf. (AFP/Z-1)