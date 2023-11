Awal 2024, IVE Gelar Pertunjukan Perdana di Indonesia

MENYAMBUT Tahun Baru 2024, grup K-Pop IVE menggelar konser di Jakarta yang bertajuk IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAKARTA. Konser yang akan digelar pada 13 dan 14 Januari 2023 di ICE BSD City, Tangerang itu menandai penampilan perdana IVE di Indonesia, yang juga menjadi konser girl group Kpop pertama pada 2024. Untuk penggemar IVE atau yang akrab dengan sebutan DIVE, dapat langsung membeli tiket konser pada platform tiket.com. Baca juga: Ive dan Puma Luncurkan Kampanye Teveris Nitro SVP of Brand Marketing tiket.com Maria Risa Puspitasari mengatakan, "Menjadi suatu kebanggaan bagi kami di tiket.com untuk menyambut 2024 dengan menjadi bagian dari konser perdana girl group Kpop IVE di Indonesia. Antusiasme penggemar musik Kpop di Indonesia yang terlihat sepanjang 2023 menjadi alasan banyaknya grup Kpop tampil di Indonesia, dan hal tersebut menjadi bentuk akselerasi sektor pariwisata Indonesia melalui industri hiburan. Sudah menjadi komitmen tiket.com untuk mendukung penuh pertumbuhan pariwisata Indonesia, melalui kemitraan ini, kami berupaya untuk hadirkan pengalaman ticketing yang aman dan mudah bagi penggemar IVE." Girl group Kpop yang beranggotakan Yujin, Wonyoung, Gaeul, Liz, Rei, dan Leeseo ini memulai perjalanan musik mereka sejak Desember 2021. Belum lama sejak debut mereka dengan single Eleven, IVE telah membawa penampilan yang berbeda pada lanskap musik Kpop dan berhasil memenangkan berbagai penghargaan termasuk Best New Female Artist pada 2022. Memiliki jumlah pendengar sebanyak 9 Juta di Spotify dan penggemar di seluruh dunia, IVE siap menyapa DIVE di Jakarta pada Januari mendatang. Baca juga: IVE akan Kembali Gelar Tur Fancon Tiket konser IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’ IN JAKARTA dapat dibeli mulai 14 November 2023 untuk GENERAL SALES, mulai pukul 13.00 WIB untuk penjualan tiket konser 13 Januari 2024 dan pukul 16.00 WIB untuk penjualan tiket konser 14 Januari 2024, dengan detail harga sebagai berikut: Daftar harga tiket per kategori : BLUE SOUNDCHECK PACKAGE : Rp3.200.000 BLUE : Rp2.900.000 PINK : Rp2.700.000 GREEN : Rp2.400.000 YELLOW : Rp2.200.000 ORANGE : Rp1.800.000 GRAY : Rp1.200.000 (RO/Z-1)

