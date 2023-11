Stand Atlantic Rilis Single Sex On The Beach

GRUP musik rock asal Australia, Stand Atlantic, akhirnya kembali merilis single yang berjudul Sex On The Beach. Lagu yang bersemangat itu akan membawa para pendengar Stand Atlantic ke dalam sebuah perjalanan emosional berdurasi 3 menit. Sang vokalis, Bonnie Fraser mengaku penulisan lagu ini didasari rasa jengkel yang ia miliki terhadap ego-ego yang terlalu besar yang kerap ditemui di industri musik. Fraser menambahkan "Sex On The Beach terinspirasi dari beberapa orang sombong yang pernah ku temui di LA yang merasa dirinya adalah anugerah terbesar bagi industri hiburan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka pun juga ingin mendapatkan sesuatu dari kita. Ini adalah hal yang memalukan dan menjijikan bagiku, aku lebih suka tinggal di rumah dan menjilati toilet saya sendiri. Terima kasih." Baca juga: Stand Atlantic Rilis Single Kill[h]er Para penggemar Stand Atlantic mendapatkan kesempatan pertama untuk mendengarkan lagu ini di Triple J pada 8 November lalu dan sekarang lagu ini sudah bisa didengarkan di seluruh layanan streaming digital. Perilisan lagu ini tidak jauh dari penampilan Fraser membawakan versi terbaru dari lagu milik Linkin Park Bleed It Out bersama Mike Shinoda. Saat ini, Stand Atlantic sedang mengguncang panggung-panggung di seluruh kawasan Inggris dan juga Eropa bersama Waterparks. Baca juga: Switchblade, Single Teranyar Stand Atlantic Stand Atlantic tidak peduli dengan ekspektasi atau narasi. Mereka tidak ingin menceritakan sebuah kisah. Bahkan, mereka tidak ingin biografi ini ada. Band ini sebelumnya telah merilis album ketiga mereka 'f.e.a.r.' (f*ck everything and run) melalui Hopeless Records. Setelah mengumpulkan lebih dari 80 juta stream gabungan dari single-single mereka seperti Hair Out, Deathwish (ft. nothing, nowhere), Pity Party (ft. Royal & the Serpent), dan Switchblade, mereka terus melanjutkan kesuksesan mereka dengan merilis album mereka. Dengan album ini, para penggemar dibagikan sebuah kolaborasi baru berjudul Dumb yang juga menampilkan Tom The Mail Man. Band ini telah menuai berbagai pujian dari media internasional seperti AltPress, Rock Sound, Kerrang! dan masih banyak lagi, dan tak akan berhenti dari momentum mereka dalam waktu dekat. (RO/Z-1)

