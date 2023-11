Ini Alasan Billie Elish Tampil Tertutup

BINTANG pop asal Amerika Serikat, Billie Eilish, 21, mengungkapkan alasannya selalu tampil tertutup ketika berada di atas panggung maupun di depan kamera sejak awal karir. Keputusannya itu karena menghindari pelecehan baik dari kontak fisik maupun visual. Pemenang Grammy tujuh kali ini hampir selalu mengenakan pakaian longgar selama bertahun-tahun. "Saya tidak berusaha agar orang-orang tidak menggauli saya. Tapi saya tidak ingin orang-orang memiliki akses ke tubuh saya, bahkan secara visual. Saya tidak cukup kuat dan aman untuk menunjukkannya," kata Billie dalam edisi The Power of Women di Variety, Selasa (14/11). Baca juga: Musisi Perempuan Dominasi Nominasi Grammy, SZA Raih Sembilan Nominasi Ia mengaku juga mudah sangat terpukul jika ada orang yang mengatakan hal buruk terkait tubuhnya. Pelantun What Was I Made Fo itu pertama kali terjun ke dunia musik pada usia 13 tahun. Saat ia berusia 16 tahun, secara khusus mengenakan pakaian minim yang kemudian menjadi perbincangan publik. Baca juga: Billie Eilish Ingin Menjadi Sosok yang tidak Terkenal "Saya memiliki payudara besar sejak berusia sembilan tahun, dan memang begitulah saya. Begitulah penampilan saya," uja dia. Ia mengatakan mulai mengalami masa puber di usia muda. Meskipun ia sudah terbiasa dengan hal tersebut, reaksi publik berdampak pada bagaimana ia memilih untuk berpakaian. (Z-3)

