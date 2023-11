Chris James Rilis Single Sugar

SETELAH menulis lagu Life Goes On dari grup idola K-Pop BTS, yang sukses mencapai posisi #1 di tangga lagu Billboard Hot 100, musisi, penyanyi, dan penulis lagu Chris James merilis lagu terbarunya, yang berjudul Sugar. Kontribusinya untuk berbagai karya, termasuk lagu BTS tersebut, telah mengumpulkan lebih dari 1.7 miliar stream di Spotify. Hal tersebut menjadikan dirinya salah satu nama yang wajib diikuti perkembangannya di industri musik dunia. Sugar adalah lagu bernuansa bedroom pop lengkap dengan vokal James yang memukau, produksi musik pop serba funky, dan melodi-melodi yang serba catchy. Mulai dari proses penulisan awal hingga proses mixing akhir, sentuhan khas James terdengar di setiap sudut lagu ini. Baca juga: Passenger Rilis Edisi Anniversary Album All The Little Lights Sugar membahas topik-topik seputar self-awareness, introspeksi, dan hal-hal indah yang ditemukan di momen-momen sederhana. Lirik seperti "All of my senses screaming, I should better let it slide" dan "Nothing hits harder than the sunshine after rainy skies" mengutarakan pergulatan internal dalam diri James. Bagian hook lagu ini, "The air it tastes like sugar", adalah momen James menghargai kebahagiaan dalam hidup. Baca juga: Hari Kedua Konser BMTH Dibatalkan, Vokalis Oliver Skyes Angkat Suara Tentang lagu terbarunya, James mengatakan, "Aku sedang merasa buntu saat menulis Sugar. Rasanya sangat menarik karena lagu ini adalah tentang perasaan yang hadir saat kita keluar dari situasi seperti itu dan akhirnya kita dapat bernapas dengan lega. Bisa dibilang bahwa tema lagu ini mencerminkan perjalanan membuatnya." Sepanjang lagu tersebut, James mengangkat masalah-masalah seperti overthinking, mencari afirmasi dari orang lain, dan cara menghadapi berbagai masalah. Namun sikap James yang selalu tegar menghadapi seluk-beluk kehidupan ini adalah hal yang membuat dirinya bersinar. Pada Januari 2024 mendatang, James siap menggelar sejumlah konser di negara asalnya, Jerman. Indonesia, saat ini, duduk di posisi #6 dalam daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musiknya di seluruh dunia. (RO/Z-1)

