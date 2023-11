Passenger Rilis Edisi Anniversary Album All The Little Lights

MEMASUKI ulang tahun kesepuluh album multiplatinum All The Little Lights, penyanyi dan penulis lagu asal Inggris, Mike Rosenberg atau yang lebih dikenal dengan nama monikernya, Passenger, merilis All The Little Lights (Anniversary Edition). Semua lagu di album anniversary ini direkam ulang dan diberikan sentuhan yang berbeda. Passenger menyuntikkan lagu-lagunya dengan pengalaman yang ia dapatkan selama satu dekade ini. Tidak hanya aransemen ulang lagu-lagunya, Passenger juga mengajak beberapa teman-teman musisinya seperti Foy Vance, Gabrielle Aplin, dan Nina Nesbitt sebagai kolaborator dalam beberapa lagu. Baca juga: Single Terinspirasi Mendiang Suami Dalam versi ini, Passenger juga mencoba mempertahankan semangat dan jiwa yang ada pada album orisinalnya namun di saat yang bersamaan ia juga memberikan napas baru pada lagu-lagu yang sudah dicintai oleh para penggemar Passenger. Bersamaan dengan dirilisnya album ini, Passenger juga menghadirkan video dari versi terbaru lagunya Let Her Go, yang kali ini menampilkan sebuah kolaborasi dengan kawan lama dan juga teman satu turnya, Ed Sheeran. Let Her Go merupakan lagu milik Passenger yang berhasil menduduki peringkat #1 di 19 negara dan masuk ke dalam tangga nada lagu viral Spotify di Vietnam, Filipina, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Saat ini, lagu tersebut telah memiliki lebih dari 6 miliar stream, menjadi lagu ke-2 paling sering dicari lewat aplikasi Shazam sepanjang sejarah, dan menjadi video klip urutan ke-16 dengan penonton terbanyak di YouTube sepanjang masa. Passenger mengatakan, "Aku bingung harus mulai dari mana, lagu ini merupakan lagu yang benar-benar mengubah hidupku. Lagu berdurasi empat menit yang mengubah seluruh jalur hidupku. Dampak lagu ini begitu besar sehingga aku melihat karier musikku ini menjadi dua babak. Fase sebelum dan sesudah Let Her Go. Banyak orang yang bertanya padaku, apakah aku tahu bahwa lagu ini akan sukses setelah selesai menulis lagu ini. Sejujurnya, aku pun tidak tahu. Pada masa itu, banyak sekali lagu yang aku tulis, apapun yang membuatku bersemangat aku jadikan bahan untuk menulis lagu, namun banyak diantaranya tidak berkembang menjadi sebuah lagu utuh. Setelah itu aku benar-benar berhenti berpikir terlalu keras mengenai istilah-istilah tersebut," papar Passenger. "Aku ingat ketika aku menulis lagu ini, awal 2011 dan aku sedang tur ke Australia, main di sebuah ruangan kecil berisi beberapa orang-orang saja setiap malamnya. Aku ingat masuk ke ruang tata rias, mengambil sebuah gitar dan memainkan sebuah riff gitar yang aku ingat pernah aku mainkan beberapa tahun yang lagu. Riff ini rasanya pernah aku buat sejak lama dan rasanya selalu ada. Di satu sisi, momen memainkan riff itu tidak seperti apa yang aku rasakan sebelumnya." "Sebagian besar dari kesuksesan lagu ini adalah berkat Ed Sheeran. Jika ia tidak membawa aku keliling dunia sebagai artis pembukanya, lagu ini tidak akan terjadi dan meledak seperti hari ini. Aku sangat berhutang budi padanya - Ia telah membelaku selama ini dan juga membuka semua pintu yang terkunci rapat selama ini. Ia adalah orang yang sangat baik dan sangat perhatian yang secara ajaib bisa meluangkan waktu untuk mendukung cita-cita orang-orang di sekitarnya, meskipun ia sedang menopang dunia di pundaknya. Ia adalah sumber inspirasiku dan sahabat sejatiku." "Jadi, ketika tiba saatnya merekam ulang lagu ini, hanya ada satu orang yang terlintas dalam pikiranku untuk menjadi rekan duetku di versi anniversary ini. Aku yakin beberapa orang akan melihat kolaborasi ini sebagai peluang besar secara komersial, dan tentu saja mereka benar - tidak ada buruknya dari memiliki salah satu bintang terbesar di dunia menyanyikan salah satu laguku, Tetapi seperti tiga kolaborator lainnya dalam album ini, selalu ada ikatan yang tulus dan tidak terbantahkan yang telah dimiliki olehnya selama bertahun-tahun terhadap Passenger dan terutama agu ini." "Aku sangat berterima kasih kepada Let Her Go. Tidak semata karena kesuksesannya, tetapi lagu ini bisa masuk ke hati banyak orang di seluruh dunia, hanya dengan durasi lagunya selama empat menit, dan membuat sebuah perbedaan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa." lanjutnya. Tahun-tahun menuju perilisan All The Little Lights dipenuhi dengan banyak tantangan pribadi dan juga professional yang signifikan untuk Mike Rosenberg, yang pada akhirnya membawanya mengamen di seluruh daerah Inggris kemudian Australia. Pada periode ini, ia menemukan dirinya menjadi musisi di bawah naungan Linear Recording. Awalnya, ia berpikir bahwa album ini awalnya tidak akan menarik perhatian banyak orang. Namun, akhirnya, album itu bertransformasi menjadi sebuah fenomena global berkat kesuksesan single Let Her Go yang telah menggebrak dunia dan mengumpulkan 6 miliar stream sampai hari ini. Prestasi lagu tersebut juga tidak berhenti di situ. Let Her Go mencapai posisi nomor 1 di 19 negara, meraih status platinum di 11 negara dan menjadi lagu kedua yang paling banyak di-Shazam sepanjang masa serta menjadi lagu pop nomor #1 yang paling banyak di-Shazam. Kini, Passenger merayakan segala hal yang terjadi padanya sebelum, ketika, dan sesudah era ini dengan dirilisnya All The Little Lights (Anniversary Edition). (RO/Z-1)

