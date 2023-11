Taylor Swift dan Travis Kelce Tunjukkan Romantisme setelah Eras Tour di Argentina

PENYANYI lagu hits Karma, Taylor Swift, menambahkan moment romantis dalam penampilannya di Buenos Aires. Setelah tampil di panggung pada Sabtu (11/11), Swift berlari dengan cepat menuju kekasihnya Travis Kelce dan keduanya berpelukan dan berciuman mesra. Video momen tersebut menjadi viral di media sosial, dengan sorakan penggemar yang merekam kebahagiaan pasangan ini. Setelah momen manis itu, Swift dan Kelce terlihat mempertahankan keintiman mereka dengan lengan yang terus saling melingkar saat mereka masuk ke dalam tenda di luar panggung. Selama penampilannya, penggemar juga mencatat bahwa Swift mengubah lirik lagunya Karma untuk menyertakan nama kekasihnya. Alih-alih menyanyikan, 'Karma is the guy on the screen coming straight home to me', Swift menyanyikan, 'Karma is the guy on Chiefs coming straight home to me'. Baca juga: Nada dalam Lagu Yes or No Milik Jungkook BTS dan Daylight Taylor Swift Dianggap Sama, Kok Bisa? Lirik yang diubah ini tampaknya sebagai ekspresi sayang kepada mantan kekasihnya, Joe Alwyn, yang berpisah dengannya awal tahun ini. Penampilan Swift saat menyanyikan lagu Labyrinth juga mencuri perhatian karena liriknya yang penuh makna. Ini menjadi kali pertama Swift menyanyikan lagu tersebut secara langsung selama tur Amerika Selatan dari Eras Tour-nya. Lirik "Uh oh, I'm falling in love" memberikan nuansa keceriaan dan kekaguman. Baca juga Lagu Taylor Swift, Cruel Summer, Puncaki Tangga Lagu Billboard Romansa Kelce dan Swift telah menjadi sorotan hampir setiap hari sejak Swift mulai hadir dan mendukung pertandingan American football yang dimainkan oleh Kelce pada bulan September kemarin. Penyanyi Love Story ini terlihat akrab dengan keluarga Kelce di beberapa pertandingan, dan Kelce sendiri tak ragu untuk membicarakan hubungan mereka di podcast New Heights miliknya dan saudaranya, Jason Kelce. Namun, Kelce bijak dalam memilih untuk tidak memberikan terlalu banyak rincian tentang hubungan mereka. Sebelum terbang ke Argentina untuk menyaksikan pertunjukan Swift, Kelce memberikan petunjuk bahwa ia merencanakan kunjungan ke tempat yang lebih dekat ke khatulistiwa. Dengan begitu banyak momen manis dan perubahan lirik lagu yang menggambarkan cinta mereka, kisah cinta antara Taylor Swift dan Travis Kelce semakin menghangatkan hati penggemar. (Z-10)

PENYANYI lagu hits Karma, Taylor Swift, menambahkan moment romantis dalam penampilannya di Buenos Aires. Setelah tampil di panggung pada Sabtu (11/11), Swift berlari dengan cepat menuju kekasihnya Travis Kelce dan keduanya berpelukan dan berciuman mesra.

Video momen tersebut menjadi viral di media sosial, dengan sorakan penggemar yang merekam kebahagiaan pasangan ini. Setelah momen manis itu, Swift dan Kelce terlihat mempertahankan keintiman mereka dengan lengan yang terus saling melingkar saat mereka masuk ke dalam tenda di luar panggung.

Selama penampilannya, penggemar juga mencatat bahwa Swift mengubah lirik lagunya Karma untuk menyertakan nama kekasihnya. Alih-alih menyanyikan, 'Karma is the guy on the screen coming straight home to me', Swift menyanyikan, 'Karma is the guy on Chiefs coming straight home to me'.

Lirik yang diubah ini tampaknya sebagai ekspresi sayang kepada mantan kekasihnya, Joe Alwyn, yang berpisah dengannya awal tahun ini.

Penampilan Swift saat menyanyikan lagu Labyrinth juga mencuri perhatian karena liriknya yang penuh makna. Ini menjadi kali pertama Swift menyanyikan lagu tersebut secara langsung selama tur Amerika Selatan dari Eras Tour-nya. Lirik "Uh oh, I'm falling in love" memberikan nuansa keceriaan dan kekaguman.

Romansa Kelce dan Swift telah menjadi sorotan hampir setiap hari sejak Swift mulai hadir dan mendukung pertandingan American football yang dimainkan oleh Kelce pada bulan September kemarin. Penyanyi Love Story ini terlihat akrab dengan keluarga Kelce di beberapa pertandingan, dan Kelce sendiri tak ragu untuk membicarakan hubungan mereka di podcast New Heights miliknya dan saudaranya, Jason Kelce.

Namun, Kelce bijak dalam memilih untuk tidak memberikan terlalu banyak rincian tentang hubungan mereka. Sebelum terbang ke Argentina untuk menyaksikan pertunjukan Swift, Kelce memberikan petunjuk bahwa ia merencanakan kunjungan ke tempat yang lebih dekat ke khatulistiwa.

Dengan begitu banyak momen manis dan perubahan lirik lagu yang menggambarkan cinta mereka, kisah cinta antara Taylor Swift dan Travis Kelce semakin menghangatkan hati penggemar.