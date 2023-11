Grup Rock asal Inggris Coldplay Tak Henti Dukung Palestina Sejak 2011

GRUP musik rock asal London, Inggris, Coldplay menunjukkan dukungannya untuk Palestina sejak 2011. Mereka mengunggah video musik lagu Freedom for Palestine di akun Facebook dan mengajak penggemarnya untuk mendukung lagu tersebut. Mereka juga berkolaborasi dengan musisi Palestina, Le Trio Joubran, di album Everyday of Life (2019). Band yang digawangi oleh Chris Martin (vokalis), Jonny Buckland (gitaris), Guy Berryman (bassis), dan Will Champion (drummer) ini konsisten menyuarakan perlawanan terhadap perang dan ketidakadilan. Baca juga: MRT Direncanakan Beroperasi Hingga Pukul Tiga Pagi saat Konser Coldplay di Jakarta Pada Februari 2011, Coldplay mengunggah video musik lagu Freedom for Palestine di akun Facebook mereka. Video musik kolaborasi tersebut diinisiasi oleh OneWorld, organisasi nirlaba yang memperjuangkan demokrasi, dengan membuat lagu yang hasilnya digunakan untuk membantu rakyat Palestina. Coldplay memang tidak terlibat secara langsung dalam produksi lagu Free for Palestine tersebut. Namun melalui Facebook, mereka mengajak penggemar untuk mendukung dan mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh musisi dari berbagai negara itu. Berkolaborasi dengan Musisi Palestina Di album Everyday Life yang rilis pada 2019, Coldplay berkolaborasi dengan musisi Palestina, Le Trio Joubran, pada lagu Arabesque. Chris Martin dkk berkunjung ke Palestina tahun 2017 untuk memperkaya pandangan dan inspirasi untuk album baru. Baca juga: Piala Dunia U-17 Bentrok dengan Konser Coldplay, Jokowi: Stadion Kita tidak Cuma GBK Mereka mengunggah foto ke Instagram dan X sambil menyampaikan kalau Coldplay datang untuk mendengar dan belajar. Band peraih tujuh penghargaan Grammy ini melakukan perjalanan yang menarik dan mencerahkan untuk mempelajari area tersebut. Dalam kunjungannya ke Palestina itulah, Coldplay bertemu dengan Adnan Joubran, personel Le Trio Joubran, di Ramallah dan mengutarakan niatnya untuk kolaborasi. Baca juga: Soal Konser Coldplay, Ketua DPD RI: Kalau Kampanye LGBT, Jelas Langgar Konstitusi Untuk mempromosikan album Everyday Life (2019), Coldplay menggelar pertunjukan di The Citadel, Amman, Yordania. Di tengah penampilannya, sesaat sebelum menyanyikan Something Just Like This, Chris Martin menegaskan kalau Coldplay mendukung perdamaian, “Ya, saya akan menyanyikan ini untuk mereka. Saya percaya bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk pergi ke mana pun di dunia, dan itulah yang kami perjuangkan." "Kami tidak setuju dengan penindasan dalam bentuk apapun, dan kami mendukung cinta, perdamaian, serta persaudaraan,” tegas Chris Martin. Coldplay siap manggung di Indonesia tepatnya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 November 2023. (S-4)

