Single Terinspirasi Mendiang Suami

PENYANYI sekaligus aktris senior Lynda Carter, 72, menceritakan lagu terbarunya berjudul Rise Up terinspirasi dari kematian mendiang suaminya Robert Altman. Altman meninggal pada Februari 2021 karena myelofibrosis atau kanker darah langka. Carter mengatakan bahwa putrinya Jessica Carter Altman, 33, yang juga seorang musisi, memiliki potensi melalui musiknya dan dia benar-benar menginspirasi saya. "Dia (Jessica) sedang bermusik dan dia terus berkarya dan benar-benar melakukannya yang luar biasa, tetapi saya terjebak dan benar-benar lumpuh karena kematian suami saya," kata Carter pada talkshow The Tamron Hall Show dikutip, Minggu (12/11). Baca juga: Vokalis BMTH Oliver Jelaskan Alasan Konser di Jakarta Tiba-Tiba Dihentikan Carter yang tampil sebagai Wonder Woman pada tahun 70an tersebut sering merasa terus melarikan diri dan tidak pernag berani menghadapi kematian sang suaminya. Kemudian Jessica yang selalu menyemangatinya. "Ibu, kamu hanya perlu menggunakan suaramu. Kamu harus mulai menulis lagi, karena kamu adalah seorang penulis yang hebat," kata Carter menirukan anaknya. Baca juga: Konser Morrissey di Jakarta Batal, Masalah Teknis Hingga Kontroversi Bendera Israel Dalam lagu Rise Up, yang menandai single terbaru Carter selama beberapa dekade terakhir, sang bintang bernyanyi tentang menyuarakan hak-hak sosial. "Saya ingin lagu ini mengobarkan semangat aktivis pada setiap orang yang mendengarkannya," ujar dia. "Kita memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan, dan saya benar-benar percaya bahwa ketika kita bersatu, suara kita diperkuat, dan perubahan tidak hanya menjadi mungkin tapi juga tak terelakkan," pungkasnya. (Z-3)

