Hari Kedua Konser BMTH Dibatalkan, Vokalis Oliver Skyes Angkat Suara

HARI kedua konser yang dinanti-nantikan oleh ribuan penggemar Bring Me to the Horizon (BMTH) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, juga ikut dibatalkan. Oliver Skyes, vokalis dari Bring Me The Horizon (BMTH), memberikan penjelasan mendalam melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram band tersebut (@bringmethehorizon) pada Sabtu (11/11). Skyes, dengan mengawali video tersebut, menyapa dengan penuh kehangatan penggemar di Indonesia. Ia kemudian menguraikan peristiwa yang mengejutkan pada konser mereka pada Jumat malam (10/11). Menurutnya, konser yang seharusnya menjadi ajang penuh spektakuler harus dihentikan dan akhirnya dibatalkan pada hari kedua konser, dan alasan utamanya adalah faktor keselamatan. Baca juga: G.A.T.E Rilis Single Kedua, One Step at a Time Dalam penjelasannya, Skyes menjelaskan bahwa BMTH ditarik keluar dari panggung setelah sekitar satu jam penampilan. Keputusan ini diambil oleh kru BMTH bersama dengan kru lokal, dengan pertimbangan kondisi venue yang sangat tidak stabil. Skyes menyampaikan kekhawatiran atas memburuknya situasi, sehingga konser terpaksa dihentikan di tengah jalan. "Kami sudah melakukan segala yang mungkin dalam situasi yang ada," ungkapnya. Kondisi ini tidak hanya mengecewakan ribuan penggemar yang telah lama menanti penampilan BMTH dengan penuh antusiasme, tetapi juga memunculkan berbagai dugaan seputar penyebab penghentian mendadak konser, mulai dari kualitas audio yang mengecewakan hingga kendala teknis yang bervariasi. Baca juga: Musisi Perempuan Dominasi Nominasi Grammy, SZA Raih Sembilan Nominasi Ravel Junardy, selaku promotor konser BMTH dari Ravel Entertainment, memberikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui akun Instagram @ravelentertainment. Junardy menjelaskan bahwa kekurangan setlist pada pertunjukan pertama disebabkan oleh kendala teknis. Pihak promotor, sebagai bentuk pertanggungjawaban, berjanji untuk melakukan pengembalian dana secara proporsional untuk penonton di hari pertama dan penuh untuk penonton di hari kedua. Insiden ini tidak hanya berakhir dengan kekecewaan, melainkan sejumlah penggemar yang merasa terhanyut emosinya mengambil tindakan ekstrem dengan naik ke panggung dan merusak sejumlah fasilitas di venue Ancol Beach City International Stadium pada Jumat (10/11) malam lalu. (Z-9)

HARI kedua konser yang dinanti-nantikan oleh ribuan penggemar Bring Me to the Horizon (BMTH) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, juga ikut dibatalkan. Oliver Skyes, vokalis dari Bring Me The Horizon (BMTH), memberikan penjelasan mendalam melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram band tersebut (@bringmethehorizon) pada Sabtu (11/11).

Skyes, dengan mengawali video tersebut, menyapa dengan penuh kehangatan penggemar di Indonesia. Ia kemudian menguraikan peristiwa yang mengejutkan pada konser mereka pada Jumat malam (10/11). Menurutnya, konser yang seharusnya menjadi ajang penuh spektakuler harus dihentikan dan akhirnya dibatalkan pada hari kedua konser, dan alasan utamanya adalah faktor keselamatan.

Baca juga: G.A.T.E Rilis Single Kedua, One Step at a Time

Dalam penjelasannya, Skyes menjelaskan bahwa BMTH ditarik keluar dari panggung setelah sekitar satu jam penampilan. Keputusan ini diambil oleh kru BMTH bersama dengan kru lokal, dengan pertimbangan kondisi venue yang sangat tidak stabil. Skyes menyampaikan kekhawatiran atas memburuknya situasi, sehingga konser terpaksa dihentikan di tengah jalan.

"Kami sudah melakukan segala yang mungkin dalam situasi yang ada," ungkapnya.

Kondisi ini tidak hanya mengecewakan ribuan penggemar yang telah lama menanti penampilan BMTH dengan penuh antusiasme, tetapi juga memunculkan berbagai dugaan seputar penyebab penghentian mendadak konser, mulai dari kualitas audio yang mengecewakan hingga kendala teknis yang bervariasi.

Baca juga: Musisi Perempuan Dominasi Nominasi Grammy, SZA Raih Sembilan Nominasi

Ravel Junardy, selaku promotor konser BMTH dari Ravel Entertainment, memberikan klarifikasi dan permintaan maaf melalui akun Instagram @ravelentertainment. Junardy menjelaskan bahwa kekurangan setlist pada pertunjukan pertama disebabkan oleh kendala teknis. Pihak promotor, sebagai bentuk pertanggungjawaban, berjanji untuk melakukan pengembalian dana secara proporsional untuk penonton di hari pertama dan penuh untuk penonton di hari kedua.

Insiden ini tidak hanya berakhir dengan kekecewaan, melainkan sejumlah penggemar yang merasa terhanyut emosinya mengambil tindakan ekstrem dengan naik ke panggung dan merusak sejumlah fasilitas di venue Ancol Beach City International Stadium pada Jumat (10/11) malam lalu.

(Z-9)