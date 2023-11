Dear Jomblo, Ini 9 Lagu Anti Galau yang Bisa Buat Semangat

HELLO para Jomblo! Tahukah kalian bahwa kejombloan bukanlah sekadar status, melainkan petualangan penuh misteri dan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dalam keunikan diri sendiri. Kamu bisa ngelakuin banyak hal sendirian dan masih bisa berasa seru asal kamu, tidak mikirin buruk-buruknya terus Nah, untuk lebih semanagt, kali ini Media Indonesia akan berikan rekomendasi lagu yang buat hidup dengan status kalian lebih seru lagi. Yuk, di scroll ke bawa, biar tahu apa saja lagu-lagunya anti galaunya. 1. Me Myself & I – 5 Seconds of Summer Bullshit, I feed myself Me and my selfish appetite I did not need your help Now it’s just me, myself and I Lagu patah hati 5SOS satu ini nyeritain kondisi emosionalkamu yang lagi anjlok banget. Ketika lagi di fase dimana kamu ngerasa kayak bisa ngelakuin semuanya sendirian aja dan nggak butuh bantuan orang lain. Terus setelah dipikir-pikir, ternyata kadang hal itu ngedorong hal baik buat hidup mu. 2. Everything Sucks – Vaultboy I wanna forget my bad days, all my bad days And be okay, and be okay Spend my spare change down at the arcade And then I’ll say, I’ll say Everything sucks, just kidding Dalam lagu ini, sang penyanyi mengungkapkan keinginan untuk melupakan hari-hari buruknya dan menciptakan kebahagiaan sendiri. Dengan lirik yang sederhana namun menyentuh, ia bermimpi untuk menjadi baik-baik saja dan menikmati waktu luangnya di arena bermain. Baca juga: Cara Nembak Cewek Lewat WA Biar Diterima jadi Pacar Meski awalnya menyuarakan bahwa "Everything sucks," namun segera setelahnya disusul dengan pengakuan lucu, "Just kidding." Lagu ini tidak hanya mengeksplorasi kebebasan menjadi diri sendiri, tetapi juga mempersembahkan nuansa humor yang membuat pendengarnya tersenyum. Lagu ini memberikan pandangan yang menyegarkan terhadap kehidupan solo, mengajak pendengarnya untuk merayakan keunikan dan kebahagiaan dalam keadaan sendiri. Dengan melodi yang menghibur dan lirik yang menggugah, "Everything Sucks, Just Kidding" menjadi anthem yang menyegarkan bagi para jomblo yang ingin menemukan kebahagiaan dalam keseharian mereka. 3. Best Day of My Life – American Authors I’m never gonna look back I’m never gonna give it up, no *Please don’t wake me now This is gonna be the best day of my life Lagu yang satu ini tak kalah seru, karena membawa energi positif dengan pesan bahwa kita seharusnya tidak pernah menoleh ke belakang dan selalu memandang ke depan. Lagu ini memberikan semangat agar setiap hari bisa menjadi hari terbaik dalam hidup kita. 4. Wali - Jodi (Jomblo di tinggal Mati) Aku Jodi jomblo ditinggal mati Jadi pacarku tak rugi Aku Jodi jomblo ditinggal mati Pokoknya buy one get one free Aku Jodi jomblo ditinggal mati Yang pasti ku setia sampai mati Dan orang-orang kini memanggilku jodi Jodi jomblo ditinggal mati Tapi tak apa-apa sungguh aku suka Karna ku lambang setia Kesetiaan adalah hal yang utama untuk sebuah hubungan cinta. Tetapi, jika setia kepada orang yang telah meninggal bisa-bisa kita jomblo hingga mati, padahal usia masih sangat muda. Nah, supaya tidak sedih kalau melihat orang lain berpacaran, ada baiknya para jomblo yang ditinggal mati segera melihat masa depan dan mencari kekasih yang baru. Baca juga: Ini Lima Tips Agar Anda tidak Grogi Saat Kencan Pertama 5. Gigi - Jomblo Ku rela mati Berikan jiwaku Langitlah saksiku Hidupku untukmu Semua itu mimpi Hanyalah bualan Semua itu bohong Aku tetap saja tetap sendiri Lagu ini sekilas sangat romantis, seseorang yang rela memberikan segalanya dan bahkan rela mati untuk kekasihnya. Akan tetapi hal tersebut jadi ngenes ketika tahu kita masih saja jomblo. Mungkin, agar tidak terlalu ngenes, memberikan cinta kepada keluarga atau sahabat bisa jadi pilihan. 6. Hard on Yourself – Charlie Puth ft. Blackbear I can see you’re strugglin’ (yeah) Promise you’ll find love again Yeah, it will be alright (it’ll be alright) Why are you so hard on yourself? (yeah) Try not to fall apart You’re perfect just the way you are Jangan khawatir kalo kamu tidak punya pacar. Tidak perlu susah payah ngejadiin diri kamu sempurna juga, buat apa? Jadi diri kamu yang sekarang aja ntarannya juga bakalan berjalan baik-baik aja kok. Nah itu juga pesen dari lagu ini. 7. Photograph - Ed Sheeran Loving can hurt Loving can hurt sometimes *But it's the only thing8 That I know *And when it gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing that makes us feel alive We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken And time's forever frozen still Lirik lagu "Photograph" oleh Ed Sheeran membawa kita dalam perjalanan melalui kisah cinta yang penuh dengan kenangan manis, tetapi juga kesedihan. Bagi para jomblo, lagu ini menggambarkan pengalaman pahit dan manisnya mencintai. Ketika Ed Sheeran menyanyikan bahwa "Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know," terasa seperti sentuhan penghiburan bagi mereka yang mungkin telah merasakan patah hati atau kesendirian. Lagu ini mengajarkan bahwa meski mencintai bisa menjadi perjalanan yang sulit, namun pada akhirnya, cinta adalah satu-satunya hal yang membuat kita merasakan kehidupan. Lagu ini juga memberikan inspirasi bagi para jomblo untuk merayakan kenangan indah yang pernah dialami atau mungkin yang akan datang. Ed Sheeran menggambarkan kekuatan fotografi sebagai cara untuk menyimpan momen-momen yang berharga, di mana mata kita tidak pernah lelah melihat, hati tidak pernah hancur, dan waktu selalu membeku. "We keep this love in a photograph, we make these memories for ourselves," adalah sebuah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri, bahkan jika kita berjalan melalui kehidupan tanpa pasangan hidup. 8. Terlalu lama sendiri - Kunto Aji Sudah terlalu lama sendiri Sudah terlalu lama aku asyik sendiri Lama tak ada yang menemani rasanya Pagi ke malam hari Tak pernah terlintas di hati Bahkan di saat sendiri Aku tak pernah merasa sepi Sampai akhirnya ku sadari Aku tak bisa terus begini Lirik lagu "Terlalu Lama Sendiri" oleh Kunto Aji membangkitkan nuansa keintiman dan introspeksi bagi para pendengarnya yang mungkin telah lama menjalani hidup dalam kesendirian. Dalam melodi yang melankolis, Kunto Aji menciptakan gambaran tentang perasaan kesepian yang telah melingkupinya. Saat dia bernyanyi, "Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asyik sendiri," terasa seperti ungkapan jujur tentang kenyataan hidup seorang jomblo yang mungkin sudah terlalu lama merasa sendiri tanpa kehadiran seseorang. Namun, di tengah melodi yang mendalam, lirik ini juga mencerminkan titik balik dan kesadaran bahwa hidup dalam kesendirian bukanlah pilihan yang berkelanjutan. Kunto Aji menyampaikan realitas bahwa, meskipun sebelumnya mungkin dia tidak pernah merasa sepi, namun akhirnya dia menyadari bahwa kehadiran seseorang dapat memberikan arti yang lebih dalam dalam hidupnya. Dengan ungkapan, "Sampai akhirnya ku sadari, aku tak bisa terus begini," lagu ini memberikan semangat untuk keluar dari zona nyaman kesendirian dan mencari makna baru dalam hubungan. 9. We Are Never Ever Getting Back Together - Taylor Swift I remember when we broke up the first time Saying, "This is it, I've had enough," 'cause like We hadn't seen each other in a month When you said you needed space. (What?) Then you come around again and say "Baby, I miss you and I Swear I'm gonna change, trust me." Remember how That lasted for a day? I say, "I hate you," we break up, you call me, "I love you." Lirik lagu "We Are Never Ever Getting Back Together" oleh Taylor Swift menggambarkan perjalanan emosional setelah putus cinta yang penuh dengan siklus perpisahan dan pertemuan kembali yang tidak berkesudahan. Dalam melodi yang energetik, Taylor Swift menceritakan momen ketika hubungan pertamanya berakhir, di mana keputusan untuk berpisah diumumkan dengan tekad bahwa "This is it, I've had enough." Namun, lirik ini menciptakan kejutan ketika mantan pasangan muncul kembali setelah hanya sebulan berpisah dengan alasan butuh ruang, hanya untuk berbalik dan menyatakan rindu serta janji untuk berubah. Dalam suasana yang melibatkan emosi yang berubah-ubah, Taylor Swift merangkum paradoks hubungan tersebut dengan nada sarkastis, menggambarkan bagaimana kata-kata manis dan janji perubahan sering kali hanya berlangsung sehari. "Remember how That lasted for a day?" menjadi sorotan lucu yang menyindir ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam hubungan tersebut. Dengan lirik yang jujur dan energik, lagu ini menjadi perwakilan anthem untuk mereka yang telah mengalami siklus putus cinta yang sulit untuk diakhiri. Nah, itu dia lagu-lagunya semoga kalian semakin semangat dalam menjalankan kehidupan meskipun yah, jomblo. Tapi semoga juga kalian bisa menemukan pasangan yang cocok kedepannya yah

