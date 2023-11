The Beatles Puncaki Tangga Lagu Inggris untuk Kali Pertama dalam 54 Tahun

LAGU teranyar The Beatles, Now And Then, Jumat (10/11), menjadi lagu pertama band legendaris itu yang memuncaki tangga lagu Inggris dalam tempo 54 tahun dengan Paul McCartney menyebut itu merupakan momen yang sangat emosional. Artificial Intelligence membantu mengisolasi vokal mendiang John Lennon dari rekaman yang dibuat pada 1978, dua tahun sebelum vokalis The Beatles itu dibunuh. Vokal itu dikombinasikan dengan rekaman lawas, yang mencakup bagian milik mendiang gitaris George Harrison dan rekaman baru dari anggota The Beatles yang tersisa, McCartney dan drummer Ringo Starr. Baca juga: Lagu Terbaru Beatles di Ambang Puncaki Tangga Lagu Inggris The Official Charts Company, Jumat (10/11), mengumumkan Now and Then telah naik ke puncak tangga lagu setelah dirilis pekan lalu. Hal itu berarti Now and Then menjadi lagu The Beatles pertama yang memuncaki tangga lagu Inggris sejak The Ballad of John an Yoko pada 1969. Band asal Liverpool itu kini memegang rekor untuk gap terlebar bagi musisi dengan lagu menduduki puncak tangga lagu Inggris serta musisi dengan jarak terjauh antara lagu pertama yang menjadi nomor satu dan lagu terkhirnya. Baca juga: Lagu Terakhir The Beatles Now And Then Telah Dirilis Lagu pertama The Beatles yang memuncaki tangga lagu Inggris adalah From Me to You pada 1963, lebih dari 60 tahun lalu. Secara total, The Beatles memiliki 18 lagu yang memuncaki tangga lagu Inggris. Now and Then meniadi single dengan penjualan tercepat pada tahun ini dan telah mengumpulkan penjualan fisik terbanyak dalam hampir satu dekade. Menanggapi kabar duduknya Now and Then di puncak tangga lagu Inggris, McCartney mengatakan, "Ini sulit dipercaya. Saya sangat terkejut. Namun, ini juga menjadi momen yang emosional bagi saya. Saya sangat menyikainya." (AFP/Z-1)

LAGU teranyar The Beatles, Now And Then, Jumat (10/11), menjadi lagu pertama band legendaris itu yang memuncaki tangga lagu Inggris dalam tempo 54 tahun dengan Paul McCartney menyebut itu merupakan momen yang sangat emosional.

Artificial Intelligence membantu mengisolasi vokal mendiang John Lennon dari rekaman yang dibuat pada 1978, dua tahun sebelum vokalis The Beatles itu dibunuh.

Vokal itu dikombinasikan dengan rekaman lawas, yang mencakup bagian milik mendiang gitaris George Harrison dan rekaman baru dari anggota The Beatles yang tersisa, McCartney dan drummer Ringo Starr.

Baca juga: Lagu Terbaru Beatles di Ambang Puncaki Tangga Lagu Inggris

The Official Charts Company, Jumat (10/11), mengumumkan Now and Then telah naik ke puncak tangga lagu setelah dirilis pekan lalu.

Hal itu berarti Now and Then menjadi lagu The Beatles pertama yang memuncaki tangga lagu Inggris sejak The Ballad of John an Yoko pada 1969.

Band asal Liverpool itu kini memegang rekor untuk gap terlebar bagi musisi dengan lagu menduduki puncak tangga lagu Inggris serta musisi dengan jarak terjauh antara lagu pertama yang menjadi nomor satu dan lagu terkhirnya.

Baca juga: Lagu Terakhir The Beatles Now And Then Telah Dirilis

Lagu pertama The Beatles yang memuncaki tangga lagu Inggris adalah From Me to You pada 1963, lebih dari 60 tahun lalu. Secara total, The Beatles memiliki 18 lagu yang memuncaki tangga lagu Inggris.

Now and Then meniadi single dengan penjualan tercepat pada tahun ini dan telah mengumpulkan penjualan fisik terbanyak dalam hampir satu dekade.

Menanggapi kabar duduknya Now and Then di puncak tangga lagu Inggris, McCartney mengatakan, "Ini sulit dipercaya. Saya sangat terkejut. Namun, ini juga menjadi momen yang emosional bagi saya. Saya sangat menyikainya." (AFP/Z-1)